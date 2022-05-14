УКР
Україна може уникнути сценарію довготривалої війни, якщо отримає належне озброєння, - екскомандувач сил НАТО в Європі Кларк

кларк

Довготривала війна Росії проти України призведе до подальшого кровопролиття та ескалації, тому росіянам не можна дозволити цього зробити.

Про це заявив чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли кажуть про тривалу війну, це означає непотрібне кровопролиття в Україні і подальша ескалація. Я думаю, що наша відповідь має бути простою: неправильною, нечесною, нерозумною і поганою стратегією є продовжувати цю війну, нам не потрібна тривала війна. По-перше, через те, що вона спричинить Україні. Але, крім того, може залучитися Китай, і Росія може мобілізувати додаткові війська, і це не та стратегія, з якою ми можемо миритися", - наголосив він.

Генерал вважає, що попередити такий сценарій можна кількома шляхами.

"Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти у двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська", - сказав він.

"Крім того, треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці, якщо хочете, котли чи оточення у двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності та відповідні дані розвідки", - зазначив Кларк.

Генерал вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО.

"Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни" - сказав Кларк.

На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти.

"Звичайно, вони думають, що вони будуть постійно наступати і використовувати вогневу силу. Але цього не можна їм дозволити робити", - наголосив генерал армії США.

+23
Золоті слова.
14.05.2022 09:10
+18
Надайте ******* зброю і ЗСУ перетворить ординців на фарш та шашлик !!!!))))
14.05.2022 09:14
+15
Предлагает сделать два котла и уничтожить кацап армию❗👍
14.05.2022 09:19
Якщо Керченський міст знищити - мишоловка захлопнеться
14.05.2022 09:36
Під Києвом у какцабів фактично поразка, під Харковом теж. Уявіть собі яка була б ситуація якби зрадницьки не здали південь. Бої йшли би тільки навколо ОРДЛО. Не було би такого розпорошення сил. Хто здав південь Украхни?
14.05.2022 11:14
Тобто все це може затягнутись як на донбасі та в криму
14.05.2022 09:13
Саме так,Рфії потрібен тайм-аут,на досягнутих рубежах!!))
14.05.2022 09:17
І в них,Рфії,є спільники,т.зв.перемовники,кремлівські гниди з Банкової!!))
14.05.2022 09:31
Слава богу это решают не немцы с французами которых никто теперь слушать в Киеве не будет,хватит с Крымом уже тогда помогли "друзья".
14.05.2022 09:16
Всё это не главное . Самое главное - Зеленского где нибудь закрыть .
14.05.2022 09:24
Опять погружаемся в перманентный пи#деж без какого-либо фактического прогресса. А кацапы тем временем в кооперации с дерьмаковской бандой конструируют новые гетто с уродами. На этот раз в Херсоне,Мариуполе,Мелитополе и т.д.
14.05.2022 09:25
Перемовників з ОП на передову шанці копати і поля розміновувати !!!))
14.05.2022 09:36
А что мешает перебросить туда диверсантов, пуст население этих гетто поднимают или им нравится там жить.
14.05.2022 12:42
Isolda67fox
@isolda67fox
·
42 хв
Нічниий дощ неначе символ очищення. Він змив з наших рук орківську кров.... Воно спитало мене: "Стой, кто идет", на моїй землі, чурбоморде чучало...А потім в очах назавжди застигло питання: " Ти же говоліл своі"...А ***** шастать тут...
14.05.2022 09:25
В тексте перепутали F-35 и МиГ-35 - всё-таки есть разница.
14.05.2022 09:32
щоб всі так одразу думали і робили
а не на третій місяць війни
14.05.2022 09:36
"Генерал вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО"
А до чого тут Україна? Нехай країни НАТО замінять нам зброю на натівську, і Україна залюбки перейде.
14.05.2022 09:47
Так замінюють, і доволі інтенсивно. Те що можна освоїти протягом декількох днів навчань: Javelin, Switchblade, NLAW, т.п. ВСУ надають.
А от щоби ефективно пересісти с МіГ-29 на F-16 пілоту знадобиться не один тиждень тренувань.
14.05.2022 10:53
А где этот был, когда он был за старшего? Как только в отставке кто подобный---так все Наполеоны! В палате √6.
14.05.2022 11:14
Правильно, вони нам всі винні, ми ж такіє афігениє, ще краще, нехай просто грошима дають,а ще пригонять мені додому іномарку, ну дають же ЗСУ нову зброю, яка мільйони коштує, то що їм стоє мені персонально б.у. іномарку пригнати?? (але тільки з кондіціонером, і щоб фреоном заправлена,бо літо скоро)
Може попросити щоб і жінку мою вони поголубили, а то вже ліньки, та й жарко ? За це все я буду персонально лежати на дивані і заважати наросіянам своїм диваном і тілом рух на Европу
14.05.2022 11:21
Как обычно, что-то пойдёт не так и мы получим донбасский сценарий по всей стране с закрытыми границами на долгие годы. Не хотелось бы, чтобы к этому дошл
14.05.2022 09:49
Та уже вой дикий стоит и в Европе и в Америке, да и в Украине начинают втюхивать людям шо дескать готовтесь к войне на года. Не очень хочется им так быстро решать вопрос.
Какие года могут быть? У Украины 4-6 месяцев чтобы ******..ть с континентальной части эту орду. У нас не менее 7 млн. беженцев, экономика в ж..пе, безработица, у людей заканчиваются или уже закончились ресурсы, лучше ситуация внутри страны становится не будет, а наоборот будет усугубляться.
14.05.2022 09:58
Они дождутся, что люди просто начнут штурмовать границы и уходить силой. Им не нужна будет такая Украина
14.05.2022 10:39
Не потрібна - то чого тут сидиш ? Виїзди сьогодні ! Скажеш не пускають на кордоні - відмовляйся від громадянства і їдь ! "Граніци" йому штурмувати (( Таких як ти "штурмовиків" сотні тисяч по Україні нині "штурмують" відділи з алкоголем і авто свої де не попаде тикають ; нещодавно такі "ідєйні" знайомим при виселенні у квартирі замість дякую ввімкнений на повну газ залишили , а на запитання навіщо це зробили дали відповідь : " а штоби ви пачуствовалі как нам било в Маріуполє" (( Так що скатертиною дорога , може врешті решт Україна від усякого сміття звільниться , головне потім назад його не запустити , таким у парашці саме те місце !
14.05.2022 12:55
Из какого окопа пишешь, воин?
14.05.2022 14:31
Ну хоч хтось почав говорити розумні речі.
А то якесь дике скиглення з усіх боків почалося - нє абіжайтє путєна, нужно помочь єму сохраніть ліцо. Паетому будєть затяжной конфлікт, ***..лу так хочєцца
14.05.2022 09:53
Якщо не вибити кацапню зі сходу за місяць, через кліматичні умови активні бої доведеться відкладати на вересень.
14.05.2022 10:19
Наскільки я знаю, то Німеччина і Франція нам ще нічого з тяжкого озброєння не дали. Навіть гармат. Тільки розмови.
14.05.2022 10:38
" Якщо Україна ... отримає належне обладнання ,озброєння ,
та техніку ... "
Так дайте ж їх нарешті і якомога швидше ,країни - друзі !
14.05.2022 10:55
і як зараз з дорогами?
нас турбує шо по їх пруться кацаплячі танки, як з ними?
14.05.2022 11:06
Кларк, ви абсолютно праві! Дякую, що публічно говорите про це! А от до розпіареного суперпупер командувача стратєга Залужного оця елементарна для розуміння річ 3 місяці не доходить: 'розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти у двох напрямках, і на сході, і на півдні'.
14.05.2022 11:27
Закончатся оккупанты, закончится и оккупация!
Не берите в плен никого из рашистов!
14.05.2022 12:29
На харьковском направлении стояли впопулченцы из Луганска. Наш контрудар откинул их к границам наРФии. но рашистские погранцы их не пропускают! Они сейчас кучкуются у пропускных пунктов на границе, куда мы сейчас не может дойти, т.к. были подорваны 3 стратегических моста для ВСУ. Зато мы может и должны по моему мнению раздолбать артой и эти пропускные пункты с рашистами и лугандонами! Уничтожение живой силы врага всеми доступными средствами около 2х тысяч в день, гарантирует Украине не вхождение в затяжную войну, а решить все сейчас!
14.05.2022 12:34
 
 