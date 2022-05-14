Україна може уникнути сценарію довготривалої війни, якщо отримає належне озброєння, - екскомандувач сил НАТО в Європі Кларк
Довготривала війна Росії проти України призведе до подальшого кровопролиття та ескалації, тому росіянам не можна дозволити цього зробити.
Про це заявив чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли кажуть про тривалу війну, це означає непотрібне кровопролиття в Україні і подальша ескалація. Я думаю, що наша відповідь має бути простою: неправильною, нечесною, нерозумною і поганою стратегією є продовжувати цю війну, нам не потрібна тривала війна. По-перше, через те, що вона спричинить Україні. Але, крім того, може залучитися Китай, і Росія може мобілізувати додаткові війська, і це не та стратегія, з якою ми можемо миритися", - наголосив він.
Генерал вважає, що попередити такий сценарій можна кількома шляхами.
"Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти у двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська", - сказав він.
"Крім того, треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці, якщо хочете, котли чи оточення у двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності та відповідні дані розвідки", - зазначив Кларк.
Генерал вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО.
"Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни" - сказав Кларк.
На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти.
"Звичайно, вони думають, що вони будуть постійно наступати і використовувати вогневу силу. Але цього не можна їм дозволити робити", - наголосив генерал армії США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@isolda67fox
·
42 хв
Нічниий дощ неначе символ очищення. Він змив з наших рук орківську кров.... Воно спитало мене: "Стой, кто идет", на моїй землі, чурбоморде чучало...А потім в очах назавжди застигло питання: " Ти же говоліл своі"...А ***** шастать тут...
а не на третій місяць війни
А до чого тут Україна? Нехай країни НАТО замінять нам зброю на натівську, і Україна залюбки перейде.
А от щоби ефективно пересісти с МіГ-29 на F-16 пілоту знадобиться не один тиждень тренувань.
Може попросити щоб і жінку мою вони поголубили, а то вже ліньки, та й жарко ? За це все я буду персонально лежати на дивані і заважати наросіянам своїм диваном і тілом рух на Европу
Какие года могут быть? У Украины 4-6 месяцев чтобы ******..ть с континентальной части эту орду. У нас не менее 7 млн. беженцев, экономика в ж..пе, безработица, у людей заканчиваются или уже закончились ресурсы, лучше ситуация внутри страны становится не будет, а наоборот будет усугубляться.
А то якесь дике скиглення з усіх боків почалося - нє абіжайтє путєна, нужно помочь єму сохраніть ліцо. Паетому будєть затяжной конфлікт, ***..лу так хочєцца
та техніку ... "
Так дайте ж їх нарешті і якомога швидше ,країни - друзі !
нас турбує шо по їх пруться кацаплячі танки, як з ними?
Не берите в плен никого из рашистов!