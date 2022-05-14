Україна може уникнути сценарію довготривалої війни, якщо отримає належне озброєння, - екскомандувач сил НАТО в Європі Кларк

Довготривала війна Росії проти України призведе до подальшого кровопролиття та ескалації, тому росіянам не можна дозволити цього зробити.

Про це заявив чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли кажуть про тривалу війну, це означає непотрібне кровопролиття в Україні і подальша ескалація. Я думаю, що наша відповідь має бути простою: неправильною, нечесною, нерозумною і поганою стратегією є продовжувати цю війну, нам не потрібна тривала війна. По-перше, через те, що вона спричинить Україні. Але, крім того, може залучитися Китай, і Росія може мобілізувати додаткові війська, і це не та стратегія, з якою ми можемо миритися", - наголосив він.

Генерал вважає, що попередити такий сценарій можна кількома шляхами.

"Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти у двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська", - сказав він.

"Крім того, треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці, якщо хочете, котли чи оточення у двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності та відповідні дані розвідки", - зазначив Кларк.

Генерал вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО.

"Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни" - сказав Кларк.

На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти.

"Звичайно, вони думають, що вони будуть постійно наступати і використовувати вогневу силу. Але цього не можна їм дозволити робити", - наголосив генерал армії США.