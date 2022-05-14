УКР
Протягом доби знищено 80 окупантів і 16 одиниць техніки, - ОТУ "Схід"

війна

Протягом доби, 14 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак, тривають бої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку ОТУ "Схід" у фейсбуці.

Повідомляється, що українські захисники знищили до 80 одиниць особового складу,  3 танки, 2 БТРи, артилерія - 1, міномети - 4, АТТ - 3, БПЛА - 3.

Також дивіться: Бійці 128-ї ОГШБр захопили російські трофеї з Північної Осетії - новітню БМП-З з боєприпасами, зброю та документи. ФОТОрепортаж

Хлопці , Ви молодці 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
14.05.2022 21:51 Відповісти
👍 Утроить результат и вообще супер❗
14.05.2022 21:54 Відповісти
 
 