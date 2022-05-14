Протягом доби знищено 80 окупантів і 16 одиниць техніки, - ОТУ "Схід"
Протягом доби, 14 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 9 атак, тривають бої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку ОТУ "Схід" у фейсбуці.
Повідомляється, що українські захисники знищили до 80 одиниць особового складу, 3 танки, 2 БТРи, артилерія - 1, міномети - 4, АТТ - 3, БПЛА - 3.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар14.05.2022 21:51 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар14.05.2022 21:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль