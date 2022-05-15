УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5424 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
1 777 16

Країни G7 підтримують ідею передавати Україні заарештовані російські активи, - Кулеба

кулеба

Країни Групи семи (G7) позитивно ставляться до ідеї передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

Про це сьогодні в онлайн-зверненні зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться... про сотні мільярдів євро", - зазначив Кулеба, коментуючи результати зустрічі країн G7.

Крім того, міністр відзначив, що G7 підтвердила готовність взяти участь у відновленні України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.

Глава МЗС підкреслив позитивну реакцію представників країн G7 на ідею президента Володимира Зеленського щодо шефства над окремим українським регіоном чи містом.

Читайте також: Країни G7 закликають Китай не допомагати РФ у війні проти України

"Добре ця ідея заходить партнерам. Я думаю, що все буде добре, ми побудуємо цю роботу відповідним чином", - сказав Кулеба.

Автор: 

G-7 G7 (1100) росія (68027) санкції (12769) Кулеба Дмитро (3606) актив (251)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
знов пропіарився, деталі якраз важливі-яким чином вони їх передадуть , з юридичної точки зору судова тяжба може тривати роки а той десятиліття...
показати весь коментар
15.05.2022 14:00 Відповісти
+2
Коли? Треба ще вчора.
показати весь коментар
15.05.2022 13:57 Відповісти
+2
Так уже есть:
показати весь коментар
15.05.2022 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли? Треба ще вчора.
показати весь коментар
15.05.2022 13:57 Відповісти
Так уже есть:
показати весь коментар
15.05.2022 14:11 Відповісти
знов пропіарився, деталі якраз важливі-яким чином вони їх передадуть , з юридичної точки зору судова тяжба може тривати роки а той десятиліття...
показати весь коментар
15.05.2022 14:00 Відповісти
Хто каже про судову тяжбу? Просто приймається закон і все.
показати весь коментар
15.05.2022 14:05 Відповісти
і який це закон? "отнять і падєліть"? перший хто такий закон видасть підпише собі політичний смертний вирок
показати весь коментар
15.05.2022 19:44 Відповісти
это касатеся только одной страны агрессора - шизанутой рашки - национальные уряды арестовывают конфисковывают и передают пострадавшей стороне
показати весь коментар
15.05.2022 21:42 Відповісти
Я кажуть притомні люди, з юридичної точки че взагалі неможливо, бо буде коллапс усіеї світової системи власності.
показати весь коментар
15.05.2022 14:14 Відповісти
нет - при чем тут мировой колапс ? это касается только одной страны агрессора и путлеровской банды
показати весь коментар
15.05.2022 21:43 Відповісти
чиновники ****** у кацапов будущее передавая все в Украину, ну прям агенты наши
показати весь коментар
15.05.2022 14:09 Відповісти
Але тільки після війни когда всі злодії з влади уйдуть.
показати весь коментар
15.05.2022 14:27 Відповісти
Використання, під повним контролем Заходу.
показати весь коментар
15.05.2022 14:52 Відповісти
це - окрім репарацій і контрибуцій?
А тільки так.
А чого це платники податків США і країн НАТО та G-7 мають платити за озброєння по ленд-лізу...
показати весь коментар
15.05.2022 14:53 Відповісти
ленд лиз оплачивается теми кто его дает - а потом уже эти страны если у них есть возможность - выпотрошат виновников войны по полной -компенсируя свои потери и затраты
показати весь коментар
15.05.2022 21:46 Відповісти
volodarskijo

@volodarskijo

·
https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч

Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...

показати весь коментар
15.05.2022 17:27 Відповісти
вот сколько стоит смерть такого героя для его родных для семьи? миллион миллиард? а в это время многие кацапы после войны будут и дальше жить ходить по кабакам и даже ездить за границу как ни в чем не бывало, буд-то они не при чем ...
показати весь коментар
15.05.2022 21:49 Відповісти
 
 