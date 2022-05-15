Країни G7 підтримують ідею передавати Україні заарештовані російські активи, - Кулеба
Країни Групи семи (G7) позитивно ставляться до ідеї передавати заарештовані російські активи на відбудову України.
Про це сьогодні в онлайн-зверненні зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться... про сотні мільярдів євро", - зазначив Кулеба, коментуючи результати зустрічі країн G7.
Крім того, міністр відзначив, що G7 підтвердила готовність взяти участь у відновленні України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.
Глава МЗС підкреслив позитивну реакцію представників країн G7 на ідею президента Володимира Зеленського щодо шефства над окремим українським регіоном чи містом.
"Добре ця ідея заходить партнерам. Я думаю, що все буде добре, ми побудуємо цю роботу відповідним чином", - сказав Кулеба.
