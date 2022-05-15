Страны G7 поддерживают идею передавать Украине арестованные российские активы, - Кулеба

Страны Группы семи (G7) положительно относятся к идее передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.

Об этом сегодня в онлайн-обращении отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине - на восстановление нашего государства; речь... о сотнях миллиардов евро", - отметил Кулеба, комментируя результаты встречи стран G7

Кроме того, министр отметил, что G7 подтвердила готовность принять участие в восстановлении Украины, в частности, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, пострадавших от войны.

Глава МИД подчеркнул положительную реакцию представителей стран G7 на идею президента Владимира Зеленского по поводу шефства над отдельным украинским регионом или городом.

"Хорошо эта идея заходит партнерам. Я думаю, что все будет хорошо, мы построим эту работу соответствующим образом", – сказал Кулеба.