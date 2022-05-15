Страны G7 поддерживают идею передавать Украине арестованные российские активы, - Кулеба
Страны Группы семи (G7) положительно относятся к идее передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.
Об этом сегодня в онлайн-обращении отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине - на восстановление нашего государства; речь... о сотнях миллиардов евро", - отметил Кулеба, комментируя результаты встречи стран G7
Кроме того, министр отметил, что G7 подтвердила готовность принять участие в восстановлении Украины, в частности, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, пострадавших от войны.
Глава МИД подчеркнул положительную реакцию представителей стран G7 на идею президента Владимира Зеленского по поводу шефства над отдельным украинским регионом или городом.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 призывают Китай не помогать РФ в войне против Украины
"Хорошо эта идея заходит партнерам. Я думаю, что все будет хорошо, мы построим эту работу соответствующим образом", – сказал Кулеба.
А тільки так.
А чого це платники податків США і країн НАТО та G-7 мають платити за озброєння по ленд-лізу...
@volodarskijo
·
https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч
Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...