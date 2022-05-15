РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6785 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
1 777 16

Страны G7 поддерживают идею передавать Украине арестованные российские активы, - Кулеба

Страны Группы семи (G7) положительно относятся к идее передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.

Об этом сегодня в онлайн-обращении отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине - на восстановление нашего государства; речь... о сотнях миллиардов евро", - отметил Кулеба, комментируя результаты встречи стран G7

Кроме того, министр отметил, что G7 подтвердила готовность принять участие в восстановлении Украины, в частности, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, пострадавших от войны.

Глава МИД подчеркнул положительную реакцию представителей стран G7 на идею президента Владимира Зеленского по поводу шефства над отдельным украинским регионом или городом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 призывают Китай не помогать РФ в войне против Украины

"Хорошо эта идея заходит партнерам. Я думаю, что все будет хорошо, мы построим эту работу соответствующим образом", – сказал Кулеба.

G7 (889) россия (97399) санкции (11884) Кулеба Дмитрий (2882) актив (97)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
знов пропіарився, деталі якраз важливі-яким чином вони їх передадуть , з юридичної точки зору судова тяжба може тривати роки а той десятиліття...
показать весь комментарий
15.05.2022 14:00 Ответить
+2
Коли? Треба ще вчора.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:57 Ответить
+2
Так уже есть:
показать весь комментарий
15.05.2022 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли? Треба ще вчора.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:57 Ответить
Так уже есть:
показать весь комментарий
15.05.2022 14:11 Ответить
знов пропіарився, деталі якраз важливі-яким чином вони їх передадуть , з юридичної точки зору судова тяжба може тривати роки а той десятиліття...
показать весь комментарий
15.05.2022 14:00 Ответить
Хто каже про судову тяжбу? Просто приймається закон і все.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:05 Ответить
і який це закон? "отнять і падєліть"? перший хто такий закон видасть підпише собі політичний смертний вирок
показать весь комментарий
15.05.2022 19:44 Ответить
это касатеся только одной страны агрессора - шизанутой рашки - национальные уряды арестовывают конфисковывают и передают пострадавшей стороне
показать весь комментарий
15.05.2022 21:42 Ответить
Я кажуть притомні люди, з юридичної точки че взагалі неможливо, бо буде коллапс усіеї світової системи власності.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:14 Ответить
нет - при чем тут мировой колапс ? это касается только одной страны агрессора и путлеровской банды
показать весь комментарий
15.05.2022 21:43 Ответить
чиновники ****** у кацапов будущее передавая все в Украину, ну прям агенты наши
показать весь комментарий
15.05.2022 14:09 Ответить
Але тільки після війни когда всі злодії з влади уйдуть.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:27 Ответить
Використання, під повним контролем Заходу.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:52 Ответить
це - окрім репарацій і контрибуцій?
А тільки так.
А чого це платники податків США і країн НАТО та G-7 мають платити за озброєння по ленд-лізу...
показать весь комментарий
15.05.2022 14:53 Ответить
ленд лиз оплачивается теми кто его дает - а потом уже эти страны если у них есть возможность - выпотрошат виновников войны по полной -компенсируя свои потери и затраты
показать весь комментарий
15.05.2022 21:46 Ответить
volodarskijo

@volodarskijo

·
https://twitter.com/volodarskijo/status/1525748920244215808 6 ч

Загинув за Укрвїну 08.05.2022 в героїчному бою проти російських фашистів загинув боєць полку 4308 Гряник Олександр Сергійович.
"Грян" на початку війни охороняв Київ і Бучу, потім добровільно поїхав охороняти Маріуполь, в той час, коли Маріуполь вже був у кільці. Він прилетів у Маріуполь на вертольоті, який підбили і чудом залишився живим. Добрався до Азовсталі. Він вірив у деблокаду.
Щирі співчуття рідним та друзям... Вічна пам'ять...

показать весь комментарий
15.05.2022 17:27 Ответить
вот сколько стоит смерть такого героя для его родных для семьи? миллион миллиард? а в это время многие кацапы после войны будут и дальше жить ходить по кабакам и даже ездить за границу как ни в чем не бывало, буд-то они не при чем ...
показать весь комментарий
15.05.2022 21:49 Ответить
 
 