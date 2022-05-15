Кулеба про членство України в ЄС: Це неминуче
Процес євроінтеграції України неминучий, і рано чи пізно країна приєднається до ЄС, тому політичні еліти Німеччини зараз опинилися перед вибором: очолити цей процес і увійти в історію Європи або ж триматися осторонь.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-звернення, інформує Цензор.НЕТ.
Розповідаючи про підсумки своєї поїздки до Берліна, Кулеба зазначив, що у нього була "дуже раціональна дискусія" з представниками ФРН щодо вступу України до Європейського Союзу.
"Я їм сказав дуже просту річ. Це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно, Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, а ми хочемо, щоб це сталося рано, але своєчасно, в червні на саміті ЄС. Тому вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно відбудеться, але без вашої (Німеччини. – Ред.) участі", - сказав міністр.
Водночас він зазначив, що в цьому питанні ще "є простір для роботи".
"Закликаю кожного з вас, у кого є контакти, друзі в Німеччині, мобілізувати максимальну підтримку для того, щоб наприкінці червня на саміті Європейського Союзу Україна отримала цей статус (кандидата на членство в ЄС. – Ред.)", - підсумував дипломат.
