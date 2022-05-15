УКР
Новини
2 717 18

Кулеба про членство України в ЄС: Це неминуче

евроинтеграция

Процес євроінтеграції України неминучий, і рано чи пізно країна приєднається до ЄС, тому політичні еліти Німеччини зараз опинилися перед вибором: очолити цей процес і увійти в історію Європи або ж триматися осторонь.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-звернення, інформує Цензор.НЕТ.

Розповідаючи про підсумки своєї поїздки до Берліна, Кулеба зазначив, що у нього була "дуже раціональна дискусія" з представниками ФРН щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Я їм сказав дуже просту річ. Це все одно станеться. Це неминуче. Однозначно, Україна отримає статус кандидата рано чи пізно, а ми хочемо, щоб це сталося рано, але своєчасно, в червні на саміті ЄС. Тому вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно відбудеться, але без вашої (Німеччини. – Ред.) участі", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що в цьому питанні ще "є простір для роботи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна передала ЄС заповнену другу частину опитувальника для членства в ЄС, - Стефанішина

"Закликаю кожного з вас, у кого є контакти, друзі в Німеччині, мобілізувати максимальну підтримку для того, щоб наприкінці червня на саміті Європейського Союзу Україна отримала цей статус (кандидата на членство в ЄС. – Ред.)", - підсумував дипломат.

Автор: 

Німеччина (7743) євроінтеграція (514) членство в ЄС (1392) Євросоюз (14203) Кулеба Дмитро (3606)
Топ коментарі
+7
Мені НАТО вбачається більш нагальною потребою...
показати весь коментар
15.05.2022 14:55 Відповісти
+3
Прощай, немытая россия….💙💛
показати весь коментар
15.05.2022 14:50 Відповісти
+3
ЄС буде неминуче після зміни президента, уряду та ВР.
показати весь коментар
15.05.2022 15:03 Відповісти
у кулеби рот колись закриваеться??? шо ж він такий кіздливий???
показати весь коментар
15.05.2022 14:48 Відповісти
У команди зелених аніматорів робота така - імітувати велику роботу
показати весь коментар
15.05.2022 15:30 Відповісти
Він щось не так сказав? Чи в чому претензія?
показати весь коментар
15.05.2022 15:31 Відповісти
Є нюанс. Мадяри. Не думаю що буде просто.
показати весь коментар
15.05.2022 14:48 Відповісти
Знаєш анекдот про "ньюанс" ?
показати весь коментар
15.05.2022 14:58 Відповісти
Підходить після сесії ПАСЕ Володін (В) до Ляшка (Л) і запитує, "Олеже, от ти сьогодні про "нюанс" говорив, а що воно таке той нюанс?"
Л: - От дурний москаль, - знімай штани я тобі покажу, скотиняка.
Володін знімає штани і Ляшко засаджує йому по самі яйця.
Л: - От дивись, скотиняка, - у тебе х.. в сраці і у мене х.. в сраці, але є нюанс.
показати весь коментар
15.05.2022 15:08 Відповісти
Прощай, немытая россия….💙💛
показати весь коментар
15.05.2022 14:50 Відповісти
Ну когда нибудь, после дождичка в четверг). А точнее когда один вредный лилипут помрёт. До того никто нас не пустит, максимум кандидата дадут, и то это с натяжкой.
показати весь коментар
15.05.2022 14:52 Відповісти
Як мінімум 2 ліліпути повинні померти.
показати весь коментар
15.05.2022 17:59 Відповісти
особливо після регулярного розкрадання гуманітарної та військової допомоги
показати весь коментар
15.05.2022 14:54 Відповісти
Заблукав, москалику?
показати весь коментар
15.05.2022 15:32 Відповісти
Мені НАТО вбачається більш нагальною потребою...
показати весь коментар
15.05.2022 14:55 Відповісти
ЄС буде неминуче після зміни президента, уряду та ВР.
показати весь коментар
15.05.2022 15:03 Відповісти
Лига смеха...Расмеши комика... и прочие 73% проекты победят рабZею и путлера...Зе больше не смотрит в глаза кремлёвского хмыря...)))
показати весь коментар
15.05.2022 15:07 Відповісти
Є дуже хороший тест, як вичислити рашистського колаборанта у вишиванці. Треба просто запитати у нього про майбутній зовнішньополітичний курс України. Якщо він скаже ЄС, чи ЄС не потрібен, чи ще якісь віртуальні гарантії - це звичайний колаборант або корупціонер. Мирне і заможне майбутнє України може складатися тільки з входженням одразу в два союзи: ЄС+НАТО! В інших випадках Україна приречена на загибель або від корупції, обо від рашистскої армії. Тому коли зелений гнійник нас переконує, що ЄС достатньо, це означає - вони готові капіталювати аби грабувати, і майбутнє країни їх не цікавить
показати весь коментар
15.05.2022 15:27 Відповісти

Відбірна маячня!
показати весь коментар
15.05.2022 15:33 Відповісти
Нагальніше закінчити війну...ЄС нікуди не дінеться(якщо ще залишиться в такому складі) Реальніше думати і робити все для того, щоб стати членом НАТО.
показати весь коментар
15.05.2022 18:34 Відповісти
УНІАН.. Су-25 «Грач» на сверхнизких высотах «отработали» по оккупантам
https://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
показати весь коментар
15.05.2022 18:42 Відповісти
 
 