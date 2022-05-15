РУС
Кулеба о членстве Украины в ЕС: Это неизбежно

евроинтеграция

Процесс евроинтеграции Украины неизбежен, и рано или поздно страна присоединится к ЕС, поэтому политические элиты Германии сейчас оказались перед выбором: возглавить этот процесс и войти в историю Европы или же держаться в стороне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-обращения, передает Цензор.НЕТ.

Рассказывая об итогах своей поездки в Берлин, Кулеба отметил, что у него была "очень рациональная дискуссия" с представителями ФРГ по вступлению Украины в Европейский Союз.

"Я им сказал очень простую вещь. Это все равно произойдет. Это неизбежно. Однозначно, Украина получит статус кандидата рано или поздно, а мы хотим, чтобы это произошло рано, но своевременно, в июне на саммите ЕС. Поэтому выбор перед немецкими элитами очень простой: либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет, но без вашего (Германии. – Ред.) участия", - сказал министр.

В то же время он отметил, что в этом вопросе еще "есть простор для работы".

"Призываю каждого из вас, у кого есть контакты, друзья в Германии, мобилизовать максимальную поддержку для того, чтобы в конце июня на саммите Европейского Союза Украина получила этот статус (кандидат на членство в ЕС. – Ред.)", - подытожил дипломат.

+7
Мені НАТО вбачається більш нагальною потребою...
показать весь комментарий
15.05.2022 14:55 Ответить
+3
Прощай, немытая россия….💙💛
показать весь комментарий
15.05.2022 14:50 Ответить
+3
ЄС буде неминуче після зміни президента, уряду та ВР.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:03 Ответить
у кулеби рот колись закриваеться??? шо ж він такий кіздливий???
показать весь комментарий
15.05.2022 14:48 Ответить
У команди зелених аніматорів робота така - імітувати велику роботу
показать весь комментарий
15.05.2022 15:30 Ответить
Він щось не так сказав? Чи в чому претензія?
показать весь комментарий
15.05.2022 15:31 Ответить
Є нюанс. Мадяри. Не думаю що буде просто.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:48 Ответить
Знаєш анекдот про "ньюанс" ?
показать весь комментарий
15.05.2022 14:58 Ответить
Підходить після сесії ПАСЕ Володін (В) до Ляшка (Л) і запитує, "Олеже, от ти сьогодні про "нюанс" говорив, а що воно таке той нюанс?"
Л: - От дурний москаль, - знімай штани я тобі покажу, скотиняка.
Володін знімає штани і Ляшко засаджує йому по самі яйця.
Л: - От дивись, скотиняка, - у тебе х.. в сраці і у мене х.. в сраці, але є нюанс.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:08 Ответить
Прощай, немытая россия….💙💛
показать весь комментарий
15.05.2022 14:50 Ответить
Ну когда нибудь, после дождичка в четверг). А точнее когда один вредный лилипут помрёт. До того никто нас не пустит, максимум кандидата дадут, и то это с натяжкой.
показать весь комментарий
15.05.2022 14:52 Ответить
Як мінімум 2 ліліпути повинні померти.
показать весь комментарий
15.05.2022 17:59 Ответить
особливо після регулярного розкрадання гуманітарної та військової допомоги
показать весь комментарий
15.05.2022 14:54 Ответить
Заблукав, москалику?
показать весь комментарий
15.05.2022 15:32 Ответить
Мені НАТО вбачається більш нагальною потребою...
показать весь комментарий
15.05.2022 14:55 Ответить
ЄС буде неминуче після зміни президента, уряду та ВР.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:03 Ответить
Лига смеха...Расмеши комика... и прочие 73% проекты победят рабZею и путлера...Зе больше не смотрит в глаза кремлёвского хмыря...)))
показать весь комментарий
15.05.2022 15:07 Ответить
Є дуже хороший тест, як вичислити рашистського колаборанта у вишиванці. Треба просто запитати у нього про майбутній зовнішньополітичний курс України. Якщо він скаже ЄС, чи ЄС не потрібен, чи ще якісь віртуальні гарантії - це звичайний колаборант або корупціонер. Мирне і заможне майбутнє України може складатися тільки з входженням одразу в два союзи: ЄС+НАТО! В інших випадках Україна приречена на загибель або від корупції, обо від рашистскої армії. Тому коли зелений гнійник нас переконує, що ЄС достатньо, це означає - вони готові капіталювати аби грабувати, і майбутнє країни їх не цікавить
показать весь комментарий
15.05.2022 15:27 Ответить

Відбірна маячня!
показать весь комментарий
15.05.2022 15:33 Ответить
Нагальніше закінчити війну...ЄС нікуди не дінеться(якщо ще залишиться в такому складі) Реальніше думати і робити все для того, щоб стати членом НАТО.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:34 Ответить
УНІАН.. Су-25 «Грач» на сверхнизких высотах «отработали» по оккупантам
https://www.youtube.com/watch?v=lk22YBHyEoo
показать весь комментарий
15.05.2022 18:42 Ответить
 
 