Кулеба о членстве Украины в ЕС: Это неизбежно

Процесс евроинтеграции Украины неизбежен, и рано или поздно страна присоединится к ЕС, поэтому политические элиты Германии сейчас оказались перед выбором: возглавить этот процесс и войти в историю Европы или же держаться в стороне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-обращения, передает Цензор.НЕТ.

Рассказывая об итогах своей поездки в Берлин, Кулеба отметил, что у него была "очень рациональная дискуссия" с представителями ФРГ по вступлению Украины в Европейский Союз.

"Я им сказал очень простую вещь. Это все равно произойдет. Это неизбежно. Однозначно, Украина получит статус кандидата рано или поздно, а мы хотим, чтобы это произошло рано, но своевременно, в июне на саммите ЕС. Поэтому выбор перед немецкими элитами очень простой: либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет, но без вашего (Германии. – Ред.) участия", - сказал министр.

В то же время он отметил, что в этом вопросе еще "есть простор для работы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители Германии и Исландии со сцены Евровидения поддержали Украину. ФОТО

"Призываю каждого из вас, у кого есть контакты, друзья в Германии, мобилизовать максимальную поддержку для того, чтобы в конце июня на саммите Европейского Союза Украина получила этот статус (кандидат на членство в ЕС. – Ред.)", - подытожил дипломат.