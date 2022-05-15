Швеція офіційно ухвалила рішення про вступ до НАТО
Правлячі соціал-демократи Швеції заявили, що підтримують вступ країни в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Оскільки сусідня Фінляндія вже подала свою заявку, прем’єр-міністр Магдалена Андерссон тепер ймовірно подасть офіційну заявку за кілька днів", - пише видання.
Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала це "історичним рішенням", пише CNN.
"Російське вторгнення в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому", - зазначила вона.
Також Швеція у разі схвалення заявки на вступ до НАТО виступить проти розміщення ядерної зброї та військових баз на своїй території
Топ коментарі
+31 vitaliymkua
показати весь коментар15.05.2022 18:34 Відповісти Посилання
+29 Иван Петров #477813
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+26 вставай
показати весь коментар15.05.2022 18:34 Відповісти Посилання
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Ну уже всє казьіри вьітащіл - і тірарізірую хахлов, і ядрьонай бонбай ім угражаю, і вапщє всєм на свєтє ядрьонай бонбай угражаю, а ані нє вєдутся і всьо а савєтчікі же гаварілі, що всьо как в крьісму прайдьотЪ
Да, Давид. Она самая.
Не дарма кажуть, мовчання - золото!
баба ягапЕрдоган протів.
Швеція дотримувалась нейтралітету 300 років, за всіх російських царів, президентів і генсеків і за всіх "ізмів", які правили в Росії.
Росія розширювалася і зменшувалася, об'єднувалася і розвалювалася, багатіла і голодувала... А Швеція весь час була нейтральна. І ось сьогодні Швеція йде в НАТО. Усіх Швеція терпіла, а путіна терпіти сили вже в неї не стало
теперь будем брать штурмом кацапию со всех сторон.за 1-2 дня москву возьмем
@immorta83072852
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https://twitter.com/immorta83072852/status/1525829708616806402 2 ч
Представляете каково Украине, которая 30 лет стучалась в двери NATO дабы защитить себя от врага.
Украине так не открыли эту дверь, придумывая совершенно нелепые причины.
В итоге Украина в огне, в крови, в борьбе.
Финлядия, подав заявку сегодня уже в безопасности а завтра в NATO.
Змусити вступити у військовий блок , країну , яка триста років була нейтральною , це вищий , многоходовочний пілотаж .!!! .