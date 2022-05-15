Швеція офіційно ухвалила рішення про вступ до НАТО

Правлячі соціал-демократи Швеції заявили, що підтримують вступ країни в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Оскільки сусідня Фінляндія вже подала свою заявку, прем’єр-міністр Магдалена Андерссон тепер ймовірно подасть офіційну заявку за кілька днів", - пише видання.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала це "історичним рішенням", пише CNN.

"Російське вторгнення в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому", - зазначила вона.

Також Швеція у разі схвалення заявки на вступ до НАТО виступить проти розміщення ядерної зброї та військових баз на своїй території

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