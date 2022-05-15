Швеция официально приняла решение о вступлении в НАТО
Правящие социал-демократы Швеции заявили, что поддерживают вступление страны в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Поскольку соседняя Финляндия уже подала свою заявку, премьер-министр Магдалена Андерссон теперь вероятно подаст официальную заявку через несколько дней", - пишет издание.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала это "историческим решением", пишет CNN.
"Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью для Швеции и Европы в целом", - отметила она.
Также Швеция в случае одобрения заявки на вступление в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.
Топ комментарии
+31 vitaliymkua
показать весь комментарий15.05.2022 18:34 Ответить Ссылка
+29 Иван Петров #477813
показать весь комментарий15.05.2022 18:34 Ответить Ссылка
+26 вставай
показать весь комментарий15.05.2022 18:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну уже всє казьіри вьітащіл - і тірарізірую хахлов, і ядрьонай бонбай ім угражаю, і вапщє всєм на свєтє ядрьонай бонбай угражаю, а ані нє вєдутся і всьо а савєтчікі же гаварілі, що всьо как в крьісму прайдьотЪ
Да, Давид. Она самая.
Не дарма кажуть, мовчання - золото!
баба ягапЕрдоган протів.
Швеція дотримувалась нейтралітету 300 років, за всіх російських царів, президентів і генсеків і за всіх "ізмів", які правили в Росії.
Росія розширювалася і зменшувалася, об'єднувалася і розвалювалася, багатіла і голодувала... А Швеція весь час була нейтральна. І ось сьогодні Швеція йде в НАТО. Усіх Швеція терпіла, а путіна терпіти сили вже в неї не стало
теперь будем брать штурмом кацапию со всех сторон.за 1-2 дня москву возьмем
@immorta83072852
·
https://twitter.com/immorta83072852/status/1525829708616806402 2 ч
Представляете каково Украине, которая 30 лет стучалась в двери NATO дабы защитить себя от врага.
Украине так не открыли эту дверь, придумывая совершенно нелепые причины.
В итоге Украина в огне, в крови, в борьбе.
Финлядия, подав заявку сегодня уже в безопасности а завтра в NATO.
Змусити вступити у військовий блок , країну , яка триста років була нейтральною , це вищий , многоходовочний пілотаж .!!! .