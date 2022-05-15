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Швеция официально приняла решение о вступлении в НАТО

швеція

Правящие социал-демократы Швеции заявили, что поддерживают вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Поскольку соседняя Финляндия уже подала свою заявку, премьер-министр Магдалена Андерссон теперь вероятно подаст официальную заявку через несколько дней", - пишет издание.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала это "историческим решением", пишет CNN.

"Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью для Швеции и Европы в целом", - отметила она.

Также Швеция в случае одобрения заявки на вступление в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.

Читайте также: Финляндия официально приняла решение подать заявку в НАТО

Автор: 

НАТО (10174) членство в НАТО (1547) Швеция (1019)


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Топ комментарии
+31
Всіх переграло *****.
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15.05.2022 18:34 Ответить
+29
Арахмия - Украине нужна финдялизация.

Да, Давид. Она самая.
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15.05.2022 18:34 Ответить
+26
Кацапи, скоро і в українському Криму буде база НАТО.
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15.05.2022 18:34 Ответить
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Всіх переграло *****.
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15.05.2022 18:34 Ответить
Сідіт, відітє лі, облєзшеє Хууййло в свайом бункерє, рвьот воласьі на сваєй жопє і кусаєт сєбя за нєйо:
Ну уже всє казьіри вьітащіл - і тірарізірую хахлов, і ядрьонай бонбай ім угражаю, і вапщє всєм на свєтє ядрьонай бонбай угражаю, а ані нє вєдутся і всьо а савєтчікі же гаварілі, що всьо как в крьісму прайдьотЪ
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15.05.2022 18:58 Ответить
Арахмия - Украине нужна финдялизация.

Да, Давид. Она самая.
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15.05.2022 18:34 Ответить
100%

Не дарма кажуть, мовчання - золото!
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15.05.2022 18:37 Ответить
Финляндизация + швециизация = NATOизация. Такая простая формула для Украины.)))
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15.05.2022 18:41 Ответить
так там усе такие дальновидные стратеги , начиная от нелоха оманского и всего окружения !!
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15.05.2022 18:54 Ответить
шойгу вєшайся
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15.05.2022 18:34 Ответить
Кацапи, скоро і в українському Криму буде база НАТО.
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15.05.2022 18:34 Ответить
"До граніц 97-го года"😆😆 Отсосне опущене напічкане ботоксом-так не позорився ніхто й ніколи
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15.05.2022 18:36 Ответить
97-го року до Різдва христового - кордони ерефії.))
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15.05.2022 18:47 Ответить
Очень хорошо. После вступления в НАТО Швеции и Финляндии рашке перестанет быть нужен Балтийский флот.
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15.05.2022 18:36 Ответить
Бункєрний чмошний многахадовачнік доходілся...
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15.05.2022 18:37 Ответить
хутин всех переиграл
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15.05.2022 18:37 Ответить
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15.05.2022 18:37 Ответить
а баба яга пЕрдоган протів.
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15.05.2022 18:37 Ответить
а ему какая разница? реально не понимаю?
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15.05.2022 18:40 Ответить
йому туристи з паРаші потрібні.
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15.05.2022 19:02 Ответить
Він просто торгується.
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15.05.2022 19:13 Ответить
На очереди демилитаризация Калининградской области.
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15.05.2022 18:37 Ответить
и денацификация)
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15.05.2022 18:39 Ответить
І Прусифікація.
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15.05.2022 18:58 Ответить
Ільбо полонізація. Крулєвєц кедись біло польске място.
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15.05.2022 19:48 Ответить
Прусів вже давно не існує фізично. Ніхто не знає, що це був народ, яка була в нього мова. Тільки назва залишилась. А земля то польська, німці її в оренду брали колись, оренда закінчилась.
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15.05.2022 22:01 Ответить
Украинофикация
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22.06.2022 11:30 Ответить
+ деcрюцiфiкацiя
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22.06.2022 11:29 Ответить
"русофобию развели!" )))
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15.05.2022 18:40 Ответить
Фінляндія була нейтральна 80 років.
Швеція дотримувалась нейтралітету 300 років, за всіх російських царів, президентів і генсеків і за всіх "ізмів", які правили в Росії.
Росія розширювалася і зменшувалася, об'єднувалася і розвалювалася, багатіла і голодувала... А Швеція весь час була нейтральна. І ось сьогодні Швеція йде в НАТО. Усіх Швеція терпіла, а путіна терпіти сили вже в неї не стало
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15.05.2022 18:40 Ответить
Многахадовачка
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15.05.2022 18:41 Ответить
Много ходов очка... Ботоксного.
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15.05.2022 18:51 Ответить
димона жалко до слез - Тоскана закрыта надолго, Ташкент не в кайф - сопьется
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15.05.2022 18:51 Ответить
куйло всех 'переиграл'

теперь будем брать штурмом кацапию со всех сторон.за 1-2 дня москву возьмем
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15.05.2022 18:51 Ответить
ботоксний стратег як завжди усіх переграв
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15.05.2022 18:54 Ответить
РФ напало что бы не допустить расширение НАТО на восток. А оно возьми и с севера расширилось. Путлер всех переиграл
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15.05.2022 18:56 Ответить
Многоглотовочка от Пу
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15.05.2022 19:00 Ответить
Надо Украине одновременно вступать с Финляндией и Швецией.
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15.05.2022 19:06 Ответить
immortality

@immorta83072852

·
https://twitter.com/immorta83072852/status/1525829708616806402 2 ч

Представляете каково Украине, которая 30 лет стучалась в двери NATO дабы защитить себя от врага.

Украине так не открыли эту дверь, придумывая совершенно нелепые причины.

В итоге Украина в огне, в крови, в борьбе.

Финлядия, подав заявку сегодня уже в безопасности а завтра в NATO.
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15.05.2022 19:11 Ответить
Че то я не помню тридцать лет. Даже десять не помню. Так что брехня это всё. Украина сама не хотела в НАТО. Можно сказать что виной тому российское финансирование наших политиков и прессы, которые разгоняли тему "Прочь от НАТО", но населению эта тема заходила.
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15.05.2022 19:16 Ответить
Украина не хотела... Хто? Овощъ?
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22.06.2022 11:32 Ответить
***** - мастєр многоходовочєк ,, домногоходився нарешті . .
Змусити вступити у військовий блок , країну , яка триста років була нейтральною , це вищий , многоходовочний пілотаж .!!! .
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15.05.2022 19:12 Ответить
А чому не виступають проти Німеччина та Франція як у випадку з Україною, чи може це тому що вони продались за російський газ і фактично віддали нашу країну на розшматування кремлю?
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15.05.2022 19:38 Ответить
Молодцы шведы и финны, на очереди в НАТО австрияки и швейцарцы… а что делать - с ********** жить по волчьи выть…. А если серьезно - то рашка добилась чего хотела, хотя и шла к успеху… осталось в альянс вступить только китайцам, индусам, японцам, корейцам и монголам и поставить по периметру рашки американские биолаборатории и тогда кирдык империи!!!
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15.05.2022 19:39 Ответить
Ну, й як ванькам їхні пропагандони пояснять, що у результаті їхнього дебілізму з "нідаміразшіріццанатє" в Україні, НАТО за рахунок Швеції+Фінляндії розшириться на територію більшу, ніж уся українська?
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15.05.2022 20:17 Ответить
Говорят умные учатся на ошибках дураков.Где было рукововодство Украины когда рашка также воевала то с Чечней,то с Грузией?Играли в тупую многовекторность при Кучме и мутили мутки через Росукренерго при Ющенко.А могли тогда также заскочить в натовский поезд как сейчас это делают скандинавы.
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15.05.2022 20:59 Ответить
Ну так народ за это голосовал. Сотонато и все дела.
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15.05.2022 21:05 Ответить
 
 