Швеция официально приняла решение о вступлении в НАТО

Правящие социал-демократы Швеции заявили, что поддерживают вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Поскольку соседняя Финляндия уже подала свою заявку, премьер-министр Магдалена Андерссон теперь вероятно подаст официальную заявку через несколько дней", - пишет издание.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала это "историческим решением", пишет CNN.

"Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью для Швеции и Европы в целом", - отметила она.

Также Швеция в случае одобрения заявки на вступление в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.

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