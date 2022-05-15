ЗСУ на північному сході Харківщини перейшли в контрнаступ, - Денисенко

Українські захисники на північному сході Харківщини спробують вийти на український кордон найближчими днями.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про північний схід Харківщини, то там справді українські війська перейшли в контрнаступ, справді, ми вже недалеко від кордону і, сподіватимемось, що якщо все буде нормально, найближчими днями спробуємо вийти на український кордон", - зазначив він.

Водночас, додав Денисенко, підрив окупантами трьох мостів може дещо сповільнити український контрнаступ у регіоні.

"Якщо ж говорити про південь області, про Ізюмський напрямок, то там вони (рашисти. - Ред.) поки що концентруються, думають зробити ще один удар на Слов'янськ та Краматорськ. Поки це все йде безрезультатно, але в них все ж є ще велика чисельність і живої сили, і техніки на цьому напрямку", - пояснив радник глави МВС.

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