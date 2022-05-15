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Новини Війна
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ЗСУ на північному сході Харківщини перейшли в контрнаступ, - Денисенко

війна,зсу

Українські захисники на північному сході Харківщини спробують вийти на український кордон найближчими днями.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про північний схід Харківщини, то там справді українські війська перейшли в контрнаступ, справді, ми вже недалеко від кордону і, сподіватимемось, що якщо все буде нормально, найближчими днями спробуємо вийти на український кордон", - зазначив він.

Водночас, додав Денисенко, підрив окупантами трьох мостів може дещо сповільнити український контрнаступ у регіоні.

"Якщо ж говорити про південь області, про Ізюмський напрямок, то там вони (рашисти. - Ред.) поки що концентруються, думають зробити ще один удар на Слов'янськ та Краматорськ. Поки це все йде безрезультатно, але в них все ж є ще велика чисельність і живої сили, і техніки на цьому напрямку", - пояснив радник глави МВС.

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Автор: 

Харківщина (6054) Денисенко Вадим (119)


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Топ коментарі
+24
На війні НЕМА кордонів та правил, на війні Є тільки ПЕРЕМОГА та знищення ворога.
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15.05.2022 18:40 Відповісти
+21
Дуже гарна новина...
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15.05.2022 18:38 Відповісти
+21
Він казав опше ністрілять шоб не правациравать.
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15.05.2022 18:45 Відповісти
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Дуже гарна новина...
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15.05.2022 18:38 Відповісти
Дай Боже!
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15.05.2022 18:39 Відповісти
На війні НЕМА кордонів та правил, на війні Є тільки ПЕРЕМОГА та знищення ворога.
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15.05.2022 18:40 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.05.2022 18:41 Відповісти
вот только бибочка дальше кордона запретил идти
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15.05.2022 18:41 Відповісти
Він казав опше ністрілять шоб не правациравать.
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15.05.2022 18:45 Відповісти
Но наши ****** и во кацапским городам и это радует
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15.05.2022 18:48 Відповісти
Ваш Петро вообще боялся даже стрельнуть ответку через границу, когда кацы накрывали ЗСУ в Изваринском коридоре с территории рашки... Так что чья бы корова мычала
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15.05.2022 18:51 Відповісти
Как там "скоты" продаются? Русские пропагандоны и Боневтик довольны?
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15.05.2022 19:30 Відповісти
уявляєш, йому не те що Анжела з Франсуа забороняли стріляти через нуль, а й сам Барак...
А ти би що зробив в такій ситуації?
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15.05.2022 19:42 Відповісти
А нам це потрібно? В нас захоплена вся Херсонщина, 2/3 Запоріжжя, Маріуполь... Може про них треба в першу чергу думати?
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15.05.2022 20:19 Відповісти
Велічайший в своїй голові війну вже виграв і провів парад тараканів
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15.05.2022 18:46 Відповісти
Россия ПРОИГРАЛА битву за Харьков! Война входит в третью стадию!
https://www.youtube.com/watch?v=UxkWgsCbkUE
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15.05.2022 18:46 Відповісти
Один великий удар, як через Сіверський Донець і моральний дух рашистів впаде
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15.05.2022 18:49 Відповісти
Следите за зрадонькой, как только окружат Донецк, влезут в эфир переговорные проститутки, требуя перестать ваивать. Тварей сразу за поребрик, не взирая на лица.
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15.05.2022 18:56 Відповісти
Так уже в мире пошла волна "сохранить литцо *****", а еще до Донецка не дошли и с юга не выбили рашистов. Дальше только больше давление будет, надеюсь, наши не прогнутся.
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15.05.2022 19:38 Відповісти
" ... найближчими днями спробуємо вийти на український кордон" з Фінляндією
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15.05.2022 19:15 Відповісти
Важно дать воинам полноценный отдых после победы в Харькиве, и не кидать их на Изюм и Белгород. Иначе будет мотивация у людей медленнее освобождать захваченные оккупантами земли, чтобы не попасть на незнакомый фронт. Даже если воины сами скажут, что кидайте нас в другое место. Они бессознательно будут уставать, нужен хороший отдых, а вот технику всю перекинуть по мере надобности и безопасным способом.
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15.05.2022 19:19 Відповісти
Гениально.
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15.05.2022 19:36 Відповісти
а то! Я бы сказал - конгениально.
Географические названия можете сами вставить любые, настолько универсальная рекомендация. Надеюсь, Сырский читает.
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15.05.2022 21:14 Відповісти
Який Бєлгород? В нас своє окуповане, а чужого нам не треба. Ми не нація загарбників, нам тому всі й допомагають, що ми своє захищаємо.
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15.05.2022 20:22 Відповісти
Дайте ему полковника. Даже два!
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15.05.2022 20:31 Відповісти
В очередь, сукины дети, в очередь! (с)
после арестовича
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15.05.2022 22:54 Відповісти
желательно оккупировать Журавлевку, чтоб унизить кацапов, выровнять фронт и вынудить кацапов отвлекать значительные группировки войск на этом направлении.
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15.05.2022 19:31 Відповісти
Нада войти в Белгородскую область запустить туда дрожжи типа сявы мальцева и ждать нидолга говнобурления пида рассии.
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16.05.2022 00:01 Відповісти
Хто такой Денисенко и какое отношение он имеет к планам ЗСУ? Его что, в генштаб на планирование операций приглашают? Надоели эти милицейские советники, болтающие на темы, к которым не имеют НИКАКОГО отношения.
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15.05.2022 20:15 Відповісти
Лучше бы сказал чего про своих ментов которые сейчас пытают наших задержанных на оккупированных , не сами кацапы а именно менты переметнувшиеся
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15.05.2022 21:16 Відповісти
Тільки зараз для себе відкрив,що про військові операції у нас говорять поліцейські,а не офіційні особи Генштабу ЗСУ.
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15.05.2022 20:35 Відповісти
ха! у нас не то шо полицейские, а даже арестович на всю страну комментирует перед камерами... И ничего - нормально заходит: "******** - теперь хоть поржом".
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15.05.2022 22:28 Відповісти
Треба вже на росію йти. Війна є війна, вони захоплюють а нам не можна звільнити????
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15.05.2022 23:12 Відповісти
 
 