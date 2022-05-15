РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8341 посетитель онлайн
Новости Война
19 512 30

ВСУ на северо-востоке Харьковщины перешли в контрнаступление, - Денисенко

війна,зсу

Украинские защитники на северо-востоке Харьковщины попытаются выйти на украинскую границу в ближайшие дни.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, то там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, действительно мы уже недалеко от границы и, будем надеяться, что если все будет нормально, в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", - отметил он.

В то же время, добавил Денисенко, подрыв оккупантами трех мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.

"Если же говорить о юге области, об Изюмском направлении, то там они (рашисты. - Ред.) пока концентрируются, думают нанести еще один удар на Славянск и Краматорск. Пока это все идет безрезультатно, но у них все же есть еще большая численность и живой силы, и техники в этом направлении", - объяснил советник главы МВД.

Читайте также: РФ не отправляет в Украину военных из Москвы и Санкт-Петербурга во избежание "революционных движений", - Денисенко

Автор: 

Харьковщина (5577) Денисенко Вадим (96)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
На війні НЕМА кордонів та правил, на війні Є тільки ПЕРЕМОГА та знищення ворога.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:40 Ответить
+21
Дуже гарна новина...
показать весь комментарий
15.05.2022 18:38 Ответить
+21
Він казав опше ністрілять шоб не правациравать.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна новина...
показать весь комментарий
15.05.2022 18:38 Ответить
Дай Боже!
показать весь комментарий
15.05.2022 18:39 Ответить
На війні НЕМА кордонів та правил, на війні Є тільки ПЕРЕМОГА та знищення ворога.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:40 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 18:41 Ответить
вот только бибочка дальше кордона запретил идти
показать весь комментарий
15.05.2022 18:41 Ответить
Він казав опше ністрілять шоб не правациравать.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:45 Ответить
Но наши ****** и во кацапским городам и это радует
показать весь комментарий
15.05.2022 18:48 Ответить
Ваш Петро вообще боялся даже стрельнуть ответку через границу, когда кацы накрывали ЗСУ в Изваринском коридоре с территории рашки... Так что чья бы корова мычала
показать весь комментарий
15.05.2022 18:51 Ответить
Как там "скоты" продаются? Русские пропагандоны и Боневтик довольны?
показать весь комментарий
15.05.2022 19:30 Ответить
уявляєш, йому не те що Анжела з Франсуа забороняли стріляти через нуль, а й сам Барак...
А ти би що зробив в такій ситуації?
показать весь комментарий
15.05.2022 19:42 Ответить
А нам це потрібно? В нас захоплена вся Херсонщина, 2/3 Запоріжжя, Маріуполь... Може про них треба в першу чергу думати?
показать весь комментарий
15.05.2022 20:19 Ответить
Велічайший в своїй голові війну вже виграв і провів парад тараканів
показать весь комментарий
15.05.2022 18:46 Ответить
Россия ПРОИГРАЛА битву за Харьков! Война входит в третью стадию!
https://www.youtube.com/watch?v=UxkWgsCbkUE
показать весь комментарий
15.05.2022 18:46 Ответить
Один великий удар, як через Сіверський Донець і моральний дух рашистів впаде
показать весь комментарий
15.05.2022 18:49 Ответить
Следите за зрадонькой, как только окружат Донецк, влезут в эфир переговорные проститутки, требуя перестать ваивать. Тварей сразу за поребрик, не взирая на лица.
показать весь комментарий
15.05.2022 18:56 Ответить
Так уже в мире пошла волна "сохранить литцо *****", а еще до Донецка не дошли и с юга не выбили рашистов. Дальше только больше давление будет, надеюсь, наши не прогнутся.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:38 Ответить
" ... найближчими днями спробуємо вийти на український кордон" з Фінляндією
показать весь комментарий
15.05.2022 19:15 Ответить
Важно дать воинам полноценный отдых после победы в Харькиве, и не кидать их на Изюм и Белгород. Иначе будет мотивация у людей медленнее освобождать захваченные оккупантами земли, чтобы не попасть на незнакомый фронт. Даже если воины сами скажут, что кидайте нас в другое место. Они бессознательно будут уставать, нужен хороший отдых, а вот технику всю перекинуть по мере надобности и безопасным способом.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:19 Ответить
Гениально.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:36 Ответить
а то! Я бы сказал - конгениально.
Географические названия можете сами вставить любые, настолько универсальная рекомендация. Надеюсь, Сырский читает.
показать весь комментарий
15.05.2022 21:14 Ответить
Який Бєлгород? В нас своє окуповане, а чужого нам не треба. Ми не нація загарбників, нам тому всі й допомагають, що ми своє захищаємо.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:22 Ответить
Дайте ему полковника. Даже два!
показать весь комментарий
15.05.2022 20:31 Ответить
В очередь, сукины дети, в очередь! (с)
после арестовича
показать весь комментарий
15.05.2022 22:54 Ответить
желательно оккупировать Журавлевку, чтоб унизить кацапов, выровнять фронт и вынудить кацапов отвлекать значительные группировки войск на этом направлении.
показать весь комментарий
15.05.2022 19:31 Ответить
Нада войти в Белгородскую область запустить туда дрожжи типа сявы мальцева и ждать нидолга говнобурления пида рассии.
показать весь комментарий
16.05.2022 00:01 Ответить
Хто такой Денисенко и какое отношение он имеет к планам ЗСУ? Его что, в генштаб на планирование операций приглашают? Надоели эти милицейские советники, болтающие на темы, к которым не имеют НИКАКОГО отношения.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:15 Ответить
Лучше бы сказал чего про своих ментов которые сейчас пытают наших задержанных на оккупированных , не сами кацапы а именно менты переметнувшиеся
показать весь комментарий
15.05.2022 21:16 Ответить
Тільки зараз для себе відкрив,що про військові операції у нас говорять поліцейські,а не офіційні особи Генштабу ЗСУ.
показать весь комментарий
15.05.2022 20:35 Ответить
ха! у нас не то шо полицейские, а даже арестович на всю страну комментирует перед камерами... И ничего - нормально заходит: "******** - теперь хоть поржом".
показать весь комментарий
15.05.2022 22:28 Ответить
Треба вже на росію йти. Війна є війна, вони захоплюють а нам не можна звільнити????
показать весь комментарий
15.05.2022 23:12 Ответить
 
 