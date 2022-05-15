ВСУ на северо-востоке Харьковщины перешли в контрнаступление, - Денисенко
Украинские защитники на северо-востоке Харьковщины попытаются выйти на украинскую границу в ближайшие дни.
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, то там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, действительно мы уже недалеко от границы и, будем надеяться, что если все будет нормально, в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", - отметил он.
В то же время, добавил Денисенко, подрыв оккупантами трех мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.
"Если же говорить о юге области, об Изюмском направлении, то там они (рашисты. - Ред.) пока концентрируются, думают нанести еще один удар на Славянск и Краматорск. Пока это все идет безрезультатно, но у них все же есть еще большая численность и живой силы, и техники в этом направлении", - объяснил советник главы МВД.
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А ти би що зробив в такій ситуації?
https://www.youtube.com/watch?v=UxkWgsCbkUE
Географические названия можете сами вставить любые, настолько универсальная рекомендация. Надеюсь, Сырский читает.
после арестовича