ВСУ на северо-востоке Харьковщины перешли в контрнаступление, - Денисенко

Украинские защитники на северо-востоке Харьковщины попытаются выйти на украинскую границу в ближайшие дни.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, то там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, действительно мы уже недалеко от границы и, будем надеяться, что если все будет нормально, в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", - отметил он.

В то же время, добавил Денисенко, подрыв оккупантами трех мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.

"Если же говорить о юге области, об Изюмском направлении, то там они (рашисты. - Ред.) пока концентрируются, думают нанести еще один удар на Славянск и Краматорск. Пока это все идет безрезультатно, но у них все же есть еще большая численность и живой силы, и техники в этом направлении", - объяснил советник главы МВД.

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