УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8021 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 372 8

Щонайменше 3 тис. маріупольців утримують окупанти у фільтраційній в'язниці в Оленівці, - Андрющенко

рф,окупанти,окупант,рашист

Російські окупанти утримують щонайменше 3 тисячі жителів Маріуполя через їх проукраїнські погляди та позицію у фільтраційній в'язниці в селищі Оленівка Донецької області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"У в'язниці в Оленівці, в цій фільтраційній в'язниці сьогодні перебуває щонайменше 3 тисячі маріупольців тільки тому, що у них активна проукраїнська позиція", - розповів він.

Також, за словами Андрющенка, нині по всьому Маріупольському району і місту зокрема рашисти "підсилюють репресивну машину".

"Окупанти активно шукають людей, які мають посвідчення учасника бойових дій з 2014 року, і їх везуть до Донецька. Тобто не в Оленівку, а в сумнозвісну "Ізоляцію"", - зазначив радник мера.

Він констатував, що в Маріуполі через жорсткі репресії загарбників "не та ситуація, щоб було організовано рух опору", як у зайнятих військами РФ Мелітополі та Херсоні.

Також читайте: Окупанти під виглядом "націоналізації" відбирають майно українців у Маріуполі, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3254) Андрющенко Петро (700)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вигадуйте новояз.ру! Це концтабори і ніяких відмінностей!
показати весь коментар
16.05.2022 08:06 Відповісти
такий жах(((
показати весь коментар
16.05.2022 08:13 Відповісти
Який рух опору? Здали Херсон і Мелітополь без бою, нічого там нема зараз крім повного розчарування, що вже більше 2 місяців минуло, а зебіл навіть не говорить нічого. Маю знайомих звідти, хто вже виїхав, а хто сидить по домівкам. Яка цікава позиція у нашої влади, більшості тероборони Херсону побоялися навіть калаші дати, а зараз про рух опору волають. Звідки йому взятись, якщо ви своїм навіть не довірились?
показати весь коментар
16.05.2022 08:32 Відповісти
Завдання виконано . За тиждень раніше дедлайна.Шаг за шагом меняем реальность - написала она… https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
показати весь коментар
16.05.2022 09:02 Відповісти
Дуже надіюсь,що ця крадійка і зрадниця відповість за свої злочини.Але,звичайно,не при цій зеленій банді хабарників та мародерів.
показати весь коментар
16.05.2022 09:10 Відповісти
там одни сепары, кому калаши Местная власть должна была об этом думать, а местные повыбирали себе опзжопников, которым не интересно, чтобы калаши раздавать
показати весь коментар
16.05.2022 12:12 Відповісти
мариупольцы показывают видосики как они по базарам ходят продукты покупают гуляют
показати весь коментар
16.05.2022 12:09 Відповісти
документувати всі свідчення, може дроном фото зробити
матеріал для гааги,
копіюють фашистів один в один
показати весь коментар
16.05.2022 15:06 Відповісти
 
 