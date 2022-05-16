Щонайменше 3 тис. маріупольців утримують окупанти у фільтраційній в'язниці в Оленівці, - Андрющенко
Російські окупанти утримують щонайменше 3 тисячі жителів Маріуполя через їх проукраїнські погляди та позицію у фільтраційній в'язниці в селищі Оленівка Донецької області.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"У в'язниці в Оленівці, в цій фільтраційній в'язниці сьогодні перебуває щонайменше 3 тисячі маріупольців тільки тому, що у них активна проукраїнська позиція", - розповів він.
Також, за словами Андрющенка, нині по всьому Маріупольському району і місту зокрема рашисти "підсилюють репресивну машину".
"Окупанти активно шукають людей, які мають посвідчення учасника бойових дій з 2014 року, і їх везуть до Донецька. Тобто не в Оленівку, а в сумнозвісну "Ізоляцію"", - зазначив радник мера.
Він констатував, що в Маріуполі через жорсткі репресії загарбників "не та ситуація, щоб було організовано рух опору", як у зайнятих військами РФ Мелітополі та Херсоні.
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