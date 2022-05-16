США не кажуть, що дадуть Україні лише оборонну зброю, - Квін
США не кажуть, що обмежуватимуться наданням Україні лише оборонної зброї, повідомила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.
Про це вона сказала журналістам у Києві в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Передусім, ми давали наступальну зброю. Мені подобається підхід міністра Кулеби, що будь-яка зброя, яка використовується в Україні для захисту української території, це оборонна зброя. Я знаю, що деяку зброю вважають наступальною, деяку - оборонною, але, зрештою, ми не говоримо, що обмежуватимемося лише оборонною зброєю. І я думаю, ви бачили, що Україна отримала деяку наступальну зброю не лише від нас, а й від інших союзників", - сказала Квін.
Вона додала, що, на її думку, Україна продовжуватиме отримувати зброю.
"Ми намагаємося постійно говорити, щоб бачити, які потреби на сьогодні у поточній ситуації на місці, і робимо все можливе, щоб відповісти на ці потреби. До речі, ми відповідаємо на них надзвичайно швидко. Швидкість, із якою ми змогли доставити оборонну або наступальну зброю з моменту прохання України до ухвалення нами рішення і до часу, коли ми доставляємо її сюди, надзвичайно швидка, набагато швидша, ніж у більшості інших таких ситуацій", - зазначила Квін.
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Американці все роблять за процедурою.
Очень правильная мысль, тем более, что территория Украины- это и Донбасс (вместе с Таганрогом), и Крым, и Кубань, и Слобожанщина. Не говоря уже о Мацквабаде, которую основали потомки киевских князей, и как основали, так скоро и отменят.
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
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У тимчасово окупованому Енергодарі вздовж усього периметра Запорізької АЕС російські війська споруджують укріплення та риють окопи - в «Енергоатомі» повідомляють, що співробітникам електростанції заборонили приходити на роботу з телефонами.
Щит - оборонительная штука? А им можно так по башке съездить,
что корыта отпадут.
Коли на тебе нападають, то зброя оборонна, а коли ти наступаєш - то наступальна. Тобто, жодної різниці у зброї немає. Вона чи наступальна, чи оборонна - завжди залишається зброєю.