США не кажуть, що дадуть Україні лише оборонну зброю, - Квін

США не кажуть, що обмежуватимуться наданням Україні лише оборонної зброї, повідомила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

Про це вона сказала журналістам у Києві в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Передусім, ми давали наступальну зброю. Мені подобається підхід міністра Кулеби, що будь-яка зброя, яка використовується в Україні для захисту української території, це оборонна зброя. Я знаю, що деяку зброю вважають наступальною, деяку - оборонною, але, зрештою, ми не говоримо, що обмежуватимемося лише оборонною зброєю. І я думаю, ви бачили, що Україна отримала деяку наступальну зброю не лише від нас, а й від інших союзників", - сказала Квін.

Вона додала, що, на її думку, Україна продовжуватиме отримувати зброю.

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"Ми намагаємося постійно говорити, щоб бачити, які потреби на сьогодні у поточній ситуації на місці, і робимо все можливе, щоб відповісти на ці потреби. До речі, ми відповідаємо на них надзвичайно швидко. Швидкість, із якою ми змогли доставити оборонну або наступальну зброю з моменту прохання України до ухвалення нами рішення і до часу, коли ми доставляємо її сюди, надзвичайно швидка, набагато швидша, ніж у більшості інших таких ситуацій", - зазначила Квін.

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