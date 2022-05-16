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Новини Війна
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США не кажуть, що дадуть Україні лише оборонну зброю, - Квін

стингер,стінгер,stinger

США не кажуть, що обмежуватимуться наданням Україні лише оборонної зброї, повідомила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

Про це вона сказала журналістам у Києві в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Передусім, ми давали наступальну зброю. Мені подобається підхід міністра Кулеби, що будь-яка зброя, яка використовується в Україні для захисту української території, це оборонна зброя. Я знаю, що деяку зброю вважають наступальною, деяку - оборонною, але, зрештою, ми не говоримо, що обмежуватимемося лише оборонною зброєю. І я думаю, ви бачили, що Україна отримала деяку наступальну зброю не лише від нас, а й від інших союзників", - сказала Квін.

Вона додала, що, на її думку, Україна продовжуватиме отримувати зброю.

Читайте: Країни НАТО повинні вже зараз надати Україні артилерію, - Трасс

"Ми намагаємося постійно говорити, щоб бачити, які потреби на сьогодні у поточній ситуації на місці, і робимо все можливе, щоб відповісти на ці потреби. До речі, ми відповідаємо на них надзвичайно швидко. Швидкість, із якою ми змогли доставити оборонну або наступальну зброю з моменту прохання України до ухвалення нами рішення і до часу, коли ми доставляємо її сюди, надзвичайно швидка, набагато швидша, ніж у більшості інших таких ситуацій", - зазначила Квін.

Також читайте: Кулеба зустрівся у Берліні із Блінкеном: Більше зброї прямує до України. ФОТО

Автор: 

зброя (7560) допомога (8483) США (23598) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+30
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16.05.2022 11:09 Відповісти
+13
Американська посолка заявила про можливість вступу України в НАТО без ПДЧ
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16.05.2022 11:19 Відповісти
+11
Байден надасть навіть винищувачі ...лєнд-ліз не обмежує повноваження президента США у будь якому озброєнні та його кількості...за танки тим більше...
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16.05.2022 11:21 Відповісти
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16.05.2022 11:09 Відповісти
Шайтан-труба ?
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16.05.2022 11:12 Відповісти
Це чия , така творість ? Мона собі злапати ?
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16.05.2022 11:59 Відповісти
Не кажуть, а там розумійте як хочете.
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16.05.2022 11:12 Відповісти
США не кажуть, що дадуть Україні... Хіба США це не якась Євдоха: Євдоха не каже/не кажуть... ?
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16.05.2022 11:13 Відповісти
США=Сполучені Штати Америки, множина, "не кажуть"
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16.05.2022 12:26 Відповісти
А шоветскому шоюзу в 43-м только оборонное оружие давали? И в каком смысле вообще оружие может быть оборонным? Когда нам нужно освобождать свою страну от рузких нацистов мы вообще то наступать должны поидее
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16.05.2022 11:15 Відповісти
Американська посолка заявила про можливість вступу України в НАТО без ПДЧ
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16.05.2022 11:19 Відповісти
Вже в ЄС взяли по прискореній процедурі.
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16.05.2022 11:31 Відповісти
Нам те ЄС із їхніми квотами і парадами ЛГБТ якось не дуже й потрібно.
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16.05.2022 12:40 Відповісти
Байден надасть навіть винищувачі ...лєнд-ліз не обмежує повноваження президента США у будь якому озброєнні та його кількості...за танки тим більше...
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16.05.2022 11:21 Відповісти
Ага... Тільки його нема того ленд-лізу
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16.05.2022 12:23 Відповісти
Якщо Байден пообіцяв, то ленд ліз буде.
Американці все роблять за процедурою.
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16.05.2022 12:45 Відповісти
А как понимать оборонительное оружие? Джавелины это наступательное, гаубицы тоже, бронетехника туда же.
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16.05.2022 11:24 Відповісти
Джавеліни оборонне.
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16.05.2022 11:32 Відповісти
Оборонительное это стугна, а джавелин это наступательное)
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16.05.2022 11:43 Відповісти
Якшо так дивитися, то і стугна - наступальне, якщо розрахунок вміє швидко бігати з важким залізяччам
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16.05.2022 11:51 Відповісти
по якому критерію ти визначаєш?)
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16.05.2022 12:42 Відповісти
Наступальне озброєння - це реактивні системи залпового вогню, танки та літаки. А також ракети малої дальності.
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16.05.2022 13:50 Відповісти
Крилаті ракети нам все одно не дадуть.
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16.05.2022 13:56 Відповісти
Вже б хотілося побачити, як якийсь, скажімо А-10, зробить по кацапських позиціях "брррр".
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16.05.2022 11:25 Відповісти
В самом начале войны, Байдена на пресс-конференции по вопросам санкций против россии спросили "Господин президент, почему мы вводим санкции против олигархов, но не лично путина!" "Сенк ю энд гуд бай!" - ответил Байден, и ушёл с конференции. На следующий день были введены санкции против путина.
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16.05.2022 11:28 Відповісти
"...будь-яка зброя, яка використовується в Україні для захисту української території, це оборонна зброя."
Очень правильная мысль, тем более, что территория Украины- это и Донбасс (вместе с Таганрогом), и Крым, и Кубань, и Слобожанщина. Не говоря уже о Мацквабаде, которую основали потомки киевских князей, и как основали, так скоро и отменят.
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16.05.2022 11:30 Відповісти
А що, й так можна було, - будувати укріплення? Невже блазню це ніхто не розповів? Може він би на мільярд менше дерев посадив, але не дав дороги рашистам з Криму.



Телеканал "Прямий"

@prm_ua

· 1h

У тимчасово окупованому Енергодарі вздовж усього периметра Запорізької АЕС російські війська споруджують укріплення та риють окопи - в «Енергоатомі» повідомляють, що співробітникам електростанції заборонили приходити на роботу з телефонами.
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16.05.2022 11:36 Відповісти
Дібільні кацапи не розумієть що Енергодар нашим військам не потрібно брати штурмом. Його просто можна обійти та заблокувати там кацапів. Коли не буде чого жерти самі здадуться.
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16.05.2022 13:58 Відповісти
После Победы Украина проведет переаттестацию стран НАТО на право быть ее членом!
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16.05.2022 12:06 Відповісти
Они ни перед кем отчитываться не должны,а тем более перед" ВВП на человека 75 место в мире"
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16.05.2022 12:18 Відповісти
Оборонительное, наступательное - это формальные детали.
Щит - оборонительная штука? А им можно так по башке съездить,
что корыта отпадут.
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16.05.2022 12:43 Відповісти
Не только корыта, но и копыта.
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16.05.2022 12:46 Відповісти
Вже не памятаю де я то чула, але суть того ось у цьому: Коли на тебе нападають, то зброя оборонна, а коли ти наступаєш - то наступальна. Тобто, жодної різниці у зброї немає. Вона чи наступальна, чи оборонна - завжди залишається зброєю.
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16.05.2022 16:01 Відповісти
any weapon used by ukraine is to defend itself. any further classifications are pointless and pander to russian feelings. it's time to give ukraine mq-9s, patriot missile batteries, f16s, m1a1s, HIMARS, and let the great people of ukraine finish off the orcs. and, yes, ukraine belong in nato.
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16.05.2022 19:55 Відповісти
 
 