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Україна та Польща підписали спільну заяву про експорт українського зерна

україна,польща

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та віце-прем'єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Генрік Ковальчик підписали спільну заяву, яка зафіксувала результати переговорів сторін щодо спрощення експорту українських зернових.

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Цензор.НЕТ.

У спільній заяві сторони зафіксували перегляд польською стороною вимог до ветеринарного контролю транзитних вантажів з зерном з України, забезпечення можливості транзиту зернових на прикордонних інспекційних постах Верхрата – Рава Руська, Медика – Шегіні, Кросьценко – Смільниця; збільшення кількості польських ветеринарних інспекторів на призначених прикордонних інспекційних постах до 19 осіб, а також роботу польських інспекторів в режимі 24/7 у найбільш завантажених пунктах.

"У спільній заяві ми з польською стороною закріпили результати нашої кількатижневої роботи. Заходи, передбачені заявою, дозволять значно спростити перетин кордону наших вантажів із зерновими та відповідно пришвидшить і збільшить об’єми експорту, що є пріоритетом у роботі Мінагрополітики у цей час", - зазначив Микола Сольський.

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На зустрічі окрема увага була приділена вирішенню питання транзиту через Республіку Польща українських товарів тваринного походження категорій, які неавторизовані відповідно вимог ЄС (свинина, яловичина, баранина, ряд товарів аквакультури тощо). Компетентні органи мають напрацювати механізм безпечного та ефективного контролю за транзитом таких вантажів, а також отримати погодження Єворопейської Комісії.

зерно (3142) Мінагрополітики (1572) Польща (8663) Україна (5990) експорт (4547)


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Топ коментарі
+10
Якщо бачиш комент на кшталт "зерно на захід вивозять, аааа!!!111", стріляй на звук - то русня.
Зараз в Україні багато зерна минулого врожаю, що було підготовлене під експорт, і його треба продавати, бо на те є об'єктивні причини. По-перше, в Україні достатньо запасів для власного споживання; по-друге, зерно не може лежати роками і десь треба зберігати новий урожай; по-третє, експорт - це валюта.

А усім, хто підспівує подібним речам - краще зверніть увагу на те, що русня просто КРАДЕ наше зерно, нікого не питаючи. Ось там справді біда.
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17.05.2022 16:36 Відповісти
+7
Украина вроде эспортирует половину или больше от того зерна что выращивает. Кто начнет есть в Украине вдвое больше хлеба и каши?
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17.05.2022 16:17 Відповісти
+6
І де ці всі «иксперди» беруться, які коментують? Це просто невігласи, чи чиїсь боти, які розганяють чергову херню?

Згноїмо зерно на наших складах (з'їсти ми все одно все не зможемо, там нам на кілька років)! Хай араби й африканці вмирають з голоду, їх не шкода.

Так виходить?
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17.05.2022 16:28 Відповісти
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Украинское зерно покушают сами украинцы !
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17.05.2022 16:10 Відповісти
Его слишком много чтоб всё скушали украинцы.
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17.05.2022 16:13 Відповісти
Украина вроде эспортирует половину или больше от того зерна что выращивает. Кто начнет есть в Украине вдвое больше хлеба и каши?
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17.05.2022 16:17 Відповісти
А рабов кормить, которых бойцы каждый по 2 штуки домой привезёт?
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17.05.2022 16:52 Відповісти
Україна кушає лише 10% того, що вирощує. Бакс в обмінниках по 28грн, а не 50 - це результат того, що наше зерно, олію, кукурудзу кушають нарашо у світі.
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17.05.2022 16:45 Відповісти
Вчора був по волонтерських справах в районі переходу Парубне = черга фур до 30 (!) км.
І хлопці кажуть, що затримок з оформленням немає - навіть швидше.
60% фур - зерновози.
Питаю - що за скупчення - відповідь одна : "Одеса закрита".
По самим скромним рахункам: більше 200 фур по 15 хв. - це до трьох діб.
І назад їхав - поки проїзджав "хвіст" (ну скільки? - секунд 40) - підїхало в кінець чотири фури.
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17.05.2022 16:51 Відповісти
Може я помиляюсь, але, ну давайте ще зерно з України все вивеземо, а орки кацапсячі ракетами попалять майбутній урожай, тоді точно буде 31 рік...
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17.05.2022 16:10 Відповісти
Щоб нам нажертися досить лише 10% того, що вирощуємо. Чи ти думаєш, що комбайни за ціною ламборжіні, які є майже в любому селі - це результат вартості банона за 18грн, а не надприбутку від експорту?
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17.05.2022 16:49 Відповісти
Якщо кацапи будуть "палити" ракетами врожай, то це буде іще вигідніше для ЗСУ, ніж обстріли цивільних міст. Не кажучи вже про те, що усіх кацапських ракет не вистачить і на 1% врожаю.
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17.05.2022 17:52 Відповісти
Якого в нас нема ).
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17.05.2022 16:16 Відповісти
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17.05.2022 16:20 Відповісти
Сейчас ничего нельзя экспортировать.
Осени дождаться надо. Будет виден результат.
Результат зависит от погодных условий и от орков!
С их пронырливостью и дикостью всего можно ожидать.
Плюс внутри страны полно гнилых людишек, готовых продать последнее, лишь бы в карман себе положить копеечку.

Весь мир накормим, а сами побираться будем - украинцев не устраивает.

Слава Украине!
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17.05.2022 16:23 Відповісти
я куда засыпать новый урожай ?
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17.05.2022 16:49 Відповісти
Цій тупій шльондрі у піхву треба висипати урожай
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17.05.2022 16:54 Відповісти
І де ці всі «иксперди» беруться, які коментують? Це просто невігласи, чи чиїсь боти, які розганяють чергову херню?

Згноїмо зерно на наших складах (з'їсти ми все одно все не зможемо, там нам на кілька років)! Хай араби й африканці вмирають з голоду, їх не шкода.

Так виходить?
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17.05.2022 16:28 Відповісти
А ви не в Україні знаходитесь? Не чули, шо кацапи багато зерна вкрали/знешкодили? Не чули, що чомусь зараз дефіцит палива, коли посівна повинна йти? А на якій площі та посівна йде?
"Кисперд" черговий чи бот....
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17.05.2022 17:28 Відповісти
Так вже вийшло, що я знаю кожен більш-менш значний елеватор, який зараз під кацапами. І кожну нафтобазу, яка згоріла. Дві згоріли на моїх очах. Буде в цьому році врожай, хоч і менший ніж торік, і структура посівів інша. А те зерно, що є, треба вивозити. Це і валюта, і зменшення ризиків. Краще валюта у фермерів на рахунку, за яку можна буде завезти зерно в малоймовірній ситуації дефіциту, ніж зерно в зерносховищі, яке також втрачається зберіганні, та й ризик прильоту ракети внікуди не дівається.
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17.05.2022 17:59 Відповісти
Вибачайте, самим мало.
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17.05.2022 16:33 Відповісти
Якщо бачиш комент на кшталт "зерно на захід вивозять, аааа!!!111", стріляй на звук - то русня.
Зараз в Україні багато зерна минулого врожаю, що було підготовлене під експорт, і його треба продавати, бо на те є об'єктивні причини. По-перше, в Україні достатньо запасів для власного споживання; по-друге, зерно не може лежати роками і десь треба зберігати новий урожай; по-третє, експорт - це валюта.

А усім, хто підспівує подібним речам - краще зверніть увагу на те, що русня просто КРАДЕ наше зерно, нікого не питаючи. Ось там справді біда.
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17.05.2022 16:36 Відповісти
залізницею і фурами нереально вивезти все зерно з країни. До війни весь експорт пшениці йшов морем, зараз обидва моря зе-команда ********, тому голод навіть теоретично неможливий. Тому всі хто пише про голод, або довпойопи, або рашистські тролі.
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17.05.2022 16:53 Відповісти
кхм ... как обычно .. вывоз сырья .... нефть тоже сырье, знаете ли ... я ни на что не намекаю, но вы и сами поняли .... вместо вывоза полуфабрикатов и готовых продуктов с высокой добавочной стоимостью, и развития перерабатывающей промышленности, вывозим просто сырье, как тупые орки .... где там тот черт, гений экономики, который вчера пасть что-то открывал?
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17.05.2022 16:59 Відповісти
Надо пирожки, булочки и вареники вывозить, в крайнем случае торты, но не зерно
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17.05.2022 17:40 Відповісти
 
 