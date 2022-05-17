Україна та Польща підписали спільну заяву про експорт українського зерна

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та віце-прем'єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Генрік Ковальчик підписали спільну заяву, яка зафіксувала результати переговорів сторін щодо спрощення експорту українських зернових.

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Цензор.НЕТ.

У спільній заяві сторони зафіксували перегляд польською стороною вимог до ветеринарного контролю транзитних вантажів з зерном з України, забезпечення можливості транзиту зернових на прикордонних інспекційних постах Верхрата – Рава Руська, Медика – Шегіні, Кросьценко – Смільниця; збільшення кількості польських ветеринарних інспекторів на призначених прикордонних інспекційних постах до 19 осіб, а також роботу польських інспекторів в режимі 24/7 у найбільш завантажених пунктах.

"У спільній заяві ми з польською стороною закріпили результати нашої кількатижневої роботи. Заходи, передбачені заявою, дозволять значно спростити перетин кордону наших вантажів із зерновими та відповідно пришвидшить і збільшить об’єми експорту, що є пріоритетом у роботі Мінагрополітики у цей час", - зазначив Микола Сольський.

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На зустрічі окрема увага була приділена вирішенню питання транзиту через Республіку Польща українських товарів тваринного походження категорій, які неавторизовані відповідно вимог ЄС (свинина, яловичина, баранина, ряд товарів аквакультури тощо). Компетентні органи мають напрацювати механізм безпечного та ефективного контролю за транзитом таких вантажів, а також отримати погодження Єворопейської Комісії.