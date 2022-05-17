Україна та Польща підписали спільну заяву про експорт українського зерна
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та віце-прем'єр-міністр, міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Генрік Ковальчик підписали спільну заяву, яка зафіксувала результати переговорів сторін щодо спрощення експорту українських зернових.
Про це повідомляють у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає Цензор.НЕТ.
У спільній заяві сторони зафіксували перегляд польською стороною вимог до ветеринарного контролю транзитних вантажів з зерном з України, забезпечення можливості транзиту зернових на прикордонних інспекційних постах Верхрата – Рава Руська, Медика – Шегіні, Кросьценко – Смільниця; збільшення кількості польських ветеринарних інспекторів на призначених прикордонних інспекційних постах до 19 осіб, а також роботу польських інспекторів в режимі 24/7 у найбільш завантажених пунктах.
"У спільній заяві ми з польською стороною закріпили результати нашої кількатижневої роботи. Заходи, передбачені заявою, дозволять значно спростити перетин кордону наших вантажів із зерновими та відповідно пришвидшить і збільшить об’єми експорту, що є пріоритетом у роботі Мінагрополітики у цей час", - зазначив Микола Сольський.
На зустрічі окрема увага була приділена вирішенню питання транзиту через Республіку Польща українських товарів тваринного походження категорій, які неавторизовані відповідно вимог ЄС (свинина, яловичина, баранина, ряд товарів аквакультури тощо). Компетентні органи мають напрацювати механізм безпечного та ефективного контролю за транзитом таких вантажів, а також отримати погодження Єворопейської Комісії.
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І хлопці кажуть, що затримок з оформленням немає - навіть швидше.
60% фур - зерновози.
Питаю - що за скупчення - відповідь одна : "Одеса закрита".
По самим скромним рахункам: більше 200 фур по 15 хв. - це до трьох діб.
І назад їхав - поки проїзджав "хвіст" (ну скільки? - секунд 40) - підїхало в кінець чотири фури.
Осени дождаться надо. Будет виден результат.
Результат зависит от погодных условий и от орков!
С их пронырливостью и дикостью всего можно ожидать.
Плюс внутри страны полно гнилых людишек, готовых продать последнее, лишь бы в карман себе положить копеечку.
Весь мир накормим, а сами побираться будем - украинцев не устраивает.
Слава Украине!
Згноїмо зерно на наших складах (з'їсти ми все одно все не зможемо, там нам на кілька років)! Хай араби й африканці вмирають з голоду, їх не шкода.
Так виходить?
"Кисперд" черговий чи бот....
Зараз в Україні багато зерна минулого врожаю, що було підготовлене під експорт, і його треба продавати, бо на те є об'єктивні причини. По-перше, в Україні достатньо запасів для власного споживання; по-друге, зерно не може лежати роками і десь треба зберігати новий урожай; по-третє, експорт - це валюта.
А усім, хто підспівує подібним речам - краще зверніть увагу на те, що русня просто КРАДЕ наше зерно, нікого не питаючи. Ось там справді біда.