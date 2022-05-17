Украина и Польша подписали совместное заявление об экспорте украинского зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрик Ковальчик подписали совместное заявление, зафиксировавшее результаты переговоров сторон по упрощению экспорта украинских зерновых.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, передает Цензор.НЕТ.

В совместном заявлении стороны зафиксировали пересмотр польской стороной требований к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины, обеспечение возможности транзита зерновых на пограничных инспекционных постах Вэрхрата – Рава Русская, Медика – Шегини, Кросьценко – Смельница; увеличение количества польских ветеринарных инспекторов на назначенных пограничных инспекционных постах до 19 человек, а также работу польских инспекторов в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах.

"В совместном заявлении мы с польской стороной закрепили результаты нашей недельной работы. Мероприятия, предусмотренные заявлением, позволят значительно упростить пересечение границы наших грузов с зерновыми и соответственно ускорит и увеличит объемы экспорта, что является приоритетом в работе Минагрополитики в настоящее время", - отметил Николай Сольский.

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На встрече особое внимание было уделено решению вопроса транзита через Республику Польша украинских товаров животного происхождения категорий, которые не авторизованы в соответствии с требованиями ЕС (свинина, говядина, баранина, ряд товаров аквакультуры и т.п.). Компетентные органы должны наработать механизм безопасного и эффективного контроля над транзитом таких грузов, а также получить согласование Европейской Комиссии.