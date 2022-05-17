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Украина и Польша подписали совместное заявление об экспорте украинского зерна

україна,польща

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрик Ковальчик подписали совместное заявление, зафиксировавшее результаты переговоров сторон по упрощению экспорта украинских зерновых.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, передает Цензор.НЕТ.

В совместном заявлении стороны зафиксировали пересмотр польской стороной требований к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины, обеспечение возможности транзита зерновых на пограничных инспекционных постах Вэрхрата – Рава Русская, Медика – Шегини, Кросьценко – Смельница; увеличение количества польских ветеринарных инспекторов на назначенных пограничных инспекционных постах до 19 человек, а также работу польских инспекторов в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах.

"В совместном заявлении мы с польской стороной закрепили результаты нашей недельной работы. Мероприятия, предусмотренные заявлением, позволят значительно упростить пересечение границы наших грузов с зерновыми и соответственно ускорит и увеличит объемы экспорта, что является приоритетом в работе Минагрополитики в настоящее время", - отметил Николай Сольский.

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На встрече особое внимание было уделено решению вопроса транзита через Республику Польша украинских товаров животного происхождения категорий, которые не авторизованы в соответствии с требованиями ЕС (свинина, говядина, баранина, ряд товаров аквакультуры и т.п.). Компетентные органы должны наработать механизм безопасного и эффективного контроля над транзитом таких грузов, а также получить согласование Европейской Комиссии.

зерно (1071) Минагрополитики (412) Польша (8540) Украина (45040) экспорт (881)


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Топ комментарии
+10
Якщо бачиш комент на кшталт "зерно на захід вивозять, аааа!!!111", стріляй на звук - то русня.
Зараз в Україні багато зерна минулого врожаю, що було підготовлене під експорт, і його треба продавати, бо на те є об'єктивні причини. По-перше, в Україні достатньо запасів для власного споживання; по-друге, зерно не може лежати роками і десь треба зберігати новий урожай; по-третє, експорт - це валюта.

А усім, хто підспівує подібним речам - краще зверніть увагу на те, що русня просто КРАДЕ наше зерно, нікого не питаючи. Ось там справді біда.
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17.05.2022 16:36 Ответить
+7
Украина вроде эспортирует половину или больше от того зерна что выращивает. Кто начнет есть в Украине вдвое больше хлеба и каши?
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17.05.2022 16:17 Ответить
+6
І де ці всі «иксперди» беруться, які коментують? Це просто невігласи, чи чиїсь боти, які розганяють чергову херню?

Згноїмо зерно на наших складах (з'їсти ми все одно все не зможемо, там нам на кілька років)! Хай араби й африканці вмирають з голоду, їх не шкода.

Так виходить?
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17.05.2022 16:28 Ответить
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Украинское зерно покушают сами украинцы !
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17.05.2022 16:10 Ответить
Его слишком много чтоб всё скушали украинцы.
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17.05.2022 16:13 Ответить
Украина вроде эспортирует половину или больше от того зерна что выращивает. Кто начнет есть в Украине вдвое больше хлеба и каши?
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17.05.2022 16:17 Ответить
А рабов кормить, которых бойцы каждый по 2 штуки домой привезёт?
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17.05.2022 16:52 Ответить
Україна кушає лише 10% того, що вирощує. Бакс в обмінниках по 28грн, а не 50 - це результат того, що наше зерно, олію, кукурудзу кушають нарашо у світі.
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17.05.2022 16:45 Ответить
Вчора був по волонтерських справах в районі переходу Парубне = черга фур до 30 (!) км.
І хлопці кажуть, що затримок з оформленням немає - навіть швидше.
60% фур - зерновози.
Питаю - що за скупчення - відповідь одна : "Одеса закрита".
По самим скромним рахункам: більше 200 фур по 15 хв. - це до трьох діб.
І назад їхав - поки проїзджав "хвіст" (ну скільки? - секунд 40) - підїхало в кінець чотири фури.
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17.05.2022 16:51 Ответить
Може я помиляюсь, але, ну давайте ще зерно з України все вивеземо, а орки кацапсячі ракетами попалять майбутній урожай, тоді точно буде 31 рік...
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17.05.2022 16:10 Ответить
Щоб нам нажертися досить лише 10% того, що вирощуємо. Чи ти думаєш, що комбайни за ціною ламборжіні, які є майже в любому селі - це результат вартості банона за 18грн, а не надприбутку від експорту?
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17.05.2022 16:49 Ответить
Якщо кацапи будуть "палити" ракетами врожай, то це буде іще вигідніше для ЗСУ, ніж обстріли цивільних міст. Не кажучи вже про те, що усіх кацапських ракет не вистачить і на 1% врожаю.
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17.05.2022 17:52 Ответить
Якого в нас нема ).
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17.05.2022 16:16 Ответить
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17.05.2022 16:20 Ответить
Сейчас ничего нельзя экспортировать.
Осени дождаться надо. Будет виден результат.
Результат зависит от погодных условий и от орков!
С их пронырливостью и дикостью всего можно ожидать.
Плюс внутри страны полно гнилых людишек, готовых продать последнее, лишь бы в карман себе положить копеечку.

Весь мир накормим, а сами побираться будем - украинцев не устраивает.

Слава Украине!
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17.05.2022 16:23 Ответить
я куда засыпать новый урожай ?
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17.05.2022 16:49 Ответить
Цій тупій шльондрі у піхву треба висипати урожай
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17.05.2022 16:54 Ответить
І де ці всі «иксперди» беруться, які коментують? Це просто невігласи, чи чиїсь боти, які розганяють чергову херню?

Згноїмо зерно на наших складах (з'їсти ми все одно все не зможемо, там нам на кілька років)! Хай араби й африканці вмирають з голоду, їх не шкода.

Так виходить?
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17.05.2022 16:28 Ответить
А ви не в Україні знаходитесь? Не чули, шо кацапи багато зерна вкрали/знешкодили? Не чули, що чомусь зараз дефіцит палива, коли посівна повинна йти? А на якій площі та посівна йде?
"Кисперд" черговий чи бот....
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17.05.2022 17:28 Ответить
Так вже вийшло, що я знаю кожен більш-менш значний елеватор, який зараз під кацапами. І кожну нафтобазу, яка згоріла. Дві згоріли на моїх очах. Буде в цьому році врожай, хоч і менший ніж торік, і структура посівів інша. А те зерно, що є, треба вивозити. Це і валюта, і зменшення ризиків. Краще валюта у фермерів на рахунку, за яку можна буде завезти зерно в малоймовірній ситуації дефіциту, ніж зерно в зерносховищі, яке також втрачається зберіганні, та й ризик прильоту ракети внікуди не дівається.
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17.05.2022 17:59 Ответить
Вибачайте, самим мало.
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17.05.2022 16:33 Ответить
Якщо бачиш комент на кшталт "зерно на захід вивозять, аааа!!!111", стріляй на звук - то русня.
Зараз в Україні багато зерна минулого врожаю, що було підготовлене під експорт, і його треба продавати, бо на те є об'єктивні причини. По-перше, в Україні достатньо запасів для власного споживання; по-друге, зерно не може лежати роками і десь треба зберігати новий урожай; по-третє, експорт - це валюта.

А усім, хто підспівує подібним речам - краще зверніть увагу на те, що русня просто КРАДЕ наше зерно, нікого не питаючи. Ось там справді біда.
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17.05.2022 16:36 Ответить
залізницею і фурами нереально вивезти все зерно з країни. До війни весь експорт пшениці йшов морем, зараз обидва моря зе-команда ********, тому голод навіть теоретично неможливий. Тому всі хто пише про голод, або довпойопи, або рашистські тролі.
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17.05.2022 16:53 Ответить
кхм ... как обычно .. вывоз сырья .... нефть тоже сырье, знаете ли ... я ни на что не намекаю, но вы и сами поняли .... вместо вывоза полуфабрикатов и готовых продуктов с высокой добавочной стоимостью, и развития перерабатывающей промышленности, вывозим просто сырье, как тупые орки .... где там тот черт, гений экономики, который вчера пасть что-то открывал?
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17.05.2022 16:59 Ответить
Надо пирожки, булочки и вареники вывозить, в крайнем случае торты, но не зерно
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17.05.2022 17:40 Ответить
 
 