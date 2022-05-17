Украина и Польша подписали совместное заявление об экспорте украинского зерна
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Польши Хенрик Ковальчик подписали совместное заявление, зафиксировавшее результаты переговоров сторон по упрощению экспорта украинских зерновых.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, передает Цензор.НЕТ.
В совместном заявлении стороны зафиксировали пересмотр польской стороной требований к ветеринарному контролю транзитных грузов с зерном из Украины, обеспечение возможности транзита зерновых на пограничных инспекционных постах Вэрхрата – Рава Русская, Медика – Шегини, Кросьценко – Смельница; увеличение количества польских ветеринарных инспекторов на назначенных пограничных инспекционных постах до 19 человек, а также работу польских инспекторов в режиме 24/7 в наиболее загруженных пунктах.
"В совместном заявлении мы с польской стороной закрепили результаты нашей недельной работы. Мероприятия, предусмотренные заявлением, позволят значительно упростить пересечение границы наших грузов с зерновыми и соответственно ускорит и увеличит объемы экспорта, что является приоритетом в работе Минагрополитики в настоящее время", - отметил Николай Сольский.
На встрече особое внимание было уделено решению вопроса транзита через Республику Польша украинских товаров животного происхождения категорий, которые не авторизованы в соответствии с требованиями ЕС (свинина, говядина, баранина, ряд товаров аквакультуры и т.п.). Компетентные органы должны наработать механизм безопасного и эффективного контроля над транзитом таких грузов, а также получить согласование Европейской Комиссии.
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І хлопці кажуть, що затримок з оформленням немає - навіть швидше.
60% фур - зерновози.
Питаю - що за скупчення - відповідь одна : "Одеса закрита".
По самим скромним рахункам: більше 200 фур по 15 хв. - це до трьох діб.
І назад їхав - поки проїзджав "хвіст" (ну скільки? - секунд 40) - підїхало в кінець чотири фури.
Осени дождаться надо. Будет виден результат.
Результат зависит от погодных условий и от орков!
С их пронырливостью и дикостью всего можно ожидать.
Плюс внутри страны полно гнилых людишек, готовых продать последнее, лишь бы в карман себе положить копеечку.
Весь мир накормим, а сами побираться будем - украинцев не устраивает.
Слава Украине!
Згноїмо зерно на наших складах (з'їсти ми все одно все не зможемо, там нам на кілька років)! Хай араби й африканці вмирають з голоду, їх не шкода.
Так виходить?
"Кисперд" черговий чи бот....
Зараз в Україні багато зерна минулого врожаю, що було підготовлене під експорт, і його треба продавати, бо на те є об'єктивні причини. По-перше, в Україні достатньо запасів для власного споживання; по-друге, зерно не може лежати роками і десь треба зберігати новий урожай; по-третє, експорт - це валюта.
А усім, хто підспівує подібним речам - краще зверніть увагу на те, що русня просто КРАДЕ наше зерно, нікого не питаючи. Ось там справді біда.