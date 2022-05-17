Вартість проїзду у громадському транспорті Києва не підвищуватимуть, - КМДА

Влада Києва не підвищуватиме вартість проїзду у громадському транспорті, попри дефіцит та здорожчання пального.

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Я завжди говорив, що будь-яке підвищення тарифу на будь-яку послугу складається з багатьох факторів, зокрема й з доходів тих, хто користується тією чи іншою послугою. Станом на сьогодні я не бачу перспектив перегляду тарифів", - стверджує посадовець.

Він додав, що поки столична влада може це робити, вона буде спрямовувати дотації на громадський транспорт, щоб ціни не зростали.

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Також Поворозник вважає, що через один або два тижні ситуація на ринку пального має стабілізуватися та дефіциту не буде: "До кінця місяця не буде проблем із пальним у місті Києві". Водночас заступник голови КМДА закликав киян якомога більше користуватися громадським транспортом замість приватних автівок, поки проблема дефіциту ще існує.

За даними видання, 13 травня голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко заявив, що у Києві до кінця травня вартість проїзду в маршрутках може зрости до 15-20 гривень. Він пояснив, що бензин не лише подорожчав — його ще й проблематично знайти. За словами Мойсеєнка, навіть якщо купувати пальне гуртом, ціна набагато вища, ніж на автозаправках.

За його словами, окрім того, що вартість бензину зросла щонайменше у два рази, суттєво подорожчали і запчастини.

Нагадаємо, у Києві на тлі скорочення комендантської години відновили оплату за громадський транспорт та дозволили довше продавати алкоголь у закладах харчування. Ціни на комунальний транспорт не зросли - проїзд коштує 8 гривень.

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