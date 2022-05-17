Стоимость проезда в общественном транспорте Киева не будут повышать, - КГГА

Власти Киева не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте, несмотря на дефицит и удорожание топлива.

Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Я всегда говорил, что любое повышение тарифа на любую услугу состоит из многих факторов, включая доходы тех, кто пользуется той или иной услугой. По состоянию на сегодняшний день я не вижу перспектив пересмотра тарифов", - утверждает чиновник.

Он добавил, что пока столичные власти могут это делать, они будут направлять дотации на общественный транспорт, чтобы цены не росли.

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Также Поворозник считает, что через одну или две недели ситуация на рынке топлива должна стабилизироваться и дефицита не будет: "До конца месяца не будет проблем с горючим в Киеве". В то же время, замглавы КГГА призвал киевлян как можно больше пользоваться общественным транспортом вместо частных автомобилей, пока проблема дефицита еще существует.

По данным издания, 13 мая глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко заявил, что в Киеве до конца мая стоимость проезда в маршрутках может возрасти до 15-20 гривен. Он объяснил, что бензин не только подорожал – его еще и проблематично найти. По словам Моисеенко, даже если покупать топливо оптом, цена намного выше, чем на автозаправках.

По его словам, кроме того, что стоимость бензина выросла, по меньшей мере, в два раза, существенно подорожали и запчасти.

Напомним, в Киеве на фоне сокращения комендантского часа возобновили оплату за общественный транспорт и позволили дольше продавать алкоголь в заведениях питания. Цены на коммунальный транспорт не выросли – проезд стоит 8 гривен.

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