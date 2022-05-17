Канцлер Австрії розкритикував Єврокомісію через суперечки щодо нафтового ембарго проти РФ

Канцлер Австрії Карл Негаммер розкритикував Єврокомісію через суперечку щодо нафтового ембарго проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

"Я вважаю, що принципово доцільно – також і для Єврокомісії – не оголошувати результати, поки переговори не будуть повністю завершені", – сказав Негаммер на зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Фіалою в Празі.

За словами канцлера, Європейський Союз відзначився тим, що був єдиний у питанні російської агресії в Україні і далі хоче бути єдиним.

"Але що гостріші, глибші та далекосяжніші санкції розглядаються, то важливіше попередньо обговорити їх з окремими державами-членами, щоб у світу не створювалося враження інакомислення", – сказав Негаммер.

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Відповідаючи на запитання про спротив Угорщини у суперечці щодо запланованого ЄС нафтового ембарго, канцлер виявив розуміння: "Повинно бути зрозуміло, що країни, які більше залежать від російської нафти, також мають перспективу того, як вони й надалі отримуватимуть сирий матеріал"

Петр Фіала теж висловив жаль, що "зовнішньому світу здається, що ми не єдині" у питанні санкцій ЄС. Він підкреслив, що Чехія повністю підтримує заплановані санкції проти Росії. "Але має застосовуватися принцип, що санкції мають бути більш болючими для Росії, ніж для країн, які вводять санкції", - сказав Фіала.

Напередодні країни ЄС знову не змогли досягнути домовленості щодо шостого пакета санкцій, який передбачає ембарго на нафту з РФ. Проти цього активно виступає Угорщина.

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