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Новини Санкції проти Росії
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Канцлер Австрії розкритикував Єврокомісію через суперечки щодо нафтового ембарго проти РФ

негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер розкритикував Єврокомісію через суперечку щодо нафтового ембарго проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

"Я вважаю, що принципово доцільно – також і для Єврокомісії – не оголошувати результати, поки переговори не будуть повністю завершені", – сказав Негаммер на зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Фіалою в Празі.

За словами канцлера, Європейський Союз відзначився тим, що був єдиний у питанні російської агресії в Україні і далі хоче бути єдиним.

"Але що гостріші, глибші та далекосяжніші санкції розглядаються, то важливіше попередньо обговорити їх з окремими державами-членами, щоб у світу не створювалося враження інакомислення", – сказав Негаммер.

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Відповідаючи на запитання про спротив Угорщини у суперечці щодо запланованого ЄС нафтового ембарго, канцлер виявив розуміння: "Повинно бути зрозуміло, що країни, які більше залежать від російської нафти, також мають перспективу того, як вони й надалі отримуватимуть сирий матеріал"

Петр Фіала теж висловив жаль, що "зовнішньому світу здається, що ми не єдині" у питанні санкцій ЄС. Він підкреслив, що Чехія повністю підтримує заплановані санкції проти Росії. "Але має застосовуватися принцип, що санкції мають бути більш болючими для Росії, ніж для країн, які вводять санкції", - сказав Фіала.

Напередодні країни ЄС знову не змогли досягнути домовленості щодо шостого пакета санкцій, який передбачає ембарго на нафту з РФ. Проти цього активно виступає Угорщина.

Також читайте: Переконаний, що ЄС досягне домовленості про нафтове ембарго стосовно РФ, - Боррель

Автор: 

Єврокомісія (2192) нафта (5640) ембарго (305) Негаммер Карл (53)


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пропаганда рашистов готовит множество фейков против Азова основной подачей которых сделать Азов виноватым в разрушении Мариуполя. Контраргумент - Азов в Мариуполе с 2014 года и город жил мирно до 2022 года пока не пришли русские нацисты.
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17.05.2022 18:25 Відповісти
Ложь успевает оббежать полсвета,пока правда натягивает штаны... У. Черчилль.
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17.05.2022 18:34 Відповісти
В Харькове и Днепре тоже есть Азов, но нет оккупантов. Зверств нет, разрушения вызваны исключительно ракетами, авиацией и артиллерией рашистов. А в Буче и Ирпене не было Азова, но были оккупанты. Море трупов и разрушений... Так что контраргументов здесь полно.
Да и нет особого смысла спорить с рашистами. Я с родственниками не разговариваю, а вы хотите посторонних жертв телевизора переубедить.
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17.05.2022 19:39 Відповісти
Немолоток хоче, щоб можна було брати кроваві гроші ***** і при цьому не палити хто саме продався і блокує санкції.
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17.05.2022 18:42 Відповісти
ЄС це ******, коли одна країна куплена ******, може блокувати ініціативу всіх решта...
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17.05.2022 19:21 Відповісти
Скажіть своєму журнашльопнику, що єдине означає "одне". Або що біля нього нікого більше немає. Панаєхалі тут, мааскваротніки
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17.05.2022 19:35 Відповісти
Венгрія може отримувати нафту лише з Росії.

Ок - Евросоюз залишає для Угорщини умови, що вона зможе і надалі імпортувати з росії нафту.

Угорщину не задовольніє виняток для неї, вона все рівно проти ембарго.

Паралельно ЄС готово надати Венгрії кошти для побудови інтерконекторів, які забезпечать постачання нафти і з інших напрямків, зокрема із Заходу і Півдня. Венгри все рівно проти ембарго, до того ж попередню цифру в 700-750 млн. доларів, яку вони назвали як належна їм компенсація за підтримку нафтового ембарго проти Московії, вони збільшили до вже 18 млрд. доларів - ну ні Х.я собі?

Між іншим - вони також проти введення санкцій проти патріарха Кирила, а там вже точно не за гроші йдеться!

Здається, Йовбики просто Уху їли!
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17.05.2022 19:53 Відповісти
Яка чудова демократія. Отже один може диктувати вимоги усім іншим. Мабуть щось не так із тими цінностями які вони намагаються декларувати. Навколо самі зірочки (*). А де ж демократія, де воля більшості?
Кому щось не подобається - "чемодан > вокзал > россія".
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17.05.2022 20:14 Відповісти
 
 