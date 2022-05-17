Рашисти в окупованому Херсоні викрадають людей з блокпостів та будинків, - ОВА

Російські військові продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні. Там окупанти забирають людей на блокпостах чи навіть з їхніх будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал про це заявив заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

"Люди зникають з блокпостів під час перевірок, часто вночі зі своїх квартир чи будинків. Окупанти фактично викрадають людей. Доля багатьох з них невідома досі", - розповів він.

За словами Соболевського, наразі немає підтверджень тому, що херсонців мобілізовують до армії Росії.

"Населення налаштовано патріотично. Тож, окупанти розуміють, що давати зброю таким людям – це небезпека для них самих. Бо херсонці не будуть воювати проти ЗСУ", - пояснив він.

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