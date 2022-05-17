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Новини Війна
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Рашисти в окупованому Херсоні викрадають людей з блокпостів та будинків, - ОВА

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Російські військові продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні. Там окупанти забирають людей на блокпостах чи навіть з їхніх будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал про це заявив заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

"Люди зникають з блокпостів під час перевірок, часто вночі зі своїх квартир чи будинків. Окупанти фактично викрадають людей. Доля багатьох з них невідома досі", - розповів він.

За словами Соболевського, наразі немає підтверджень тому, що херсонців мобілізовують до армії Росії.

"Населення налаштовано патріотично. Тож, окупанти розуміють, що давати зброю таким людям – це небезпека для них самих. Бо херсонці не будуть воювати проти ЗСУ", - пояснив він.

Читайте: В РФ заявили, що Херсонщина "посяде гідне місце у російській родині"

Автор: 

окупація (6766) Херсон (3466)


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Топ коментарі
+11
Хай Арестович щось заспокійливе жителям Херсона розкаже...
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17.05.2022 19:18 Відповісти
+7
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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17.05.2022 19:03 Відповісти
+4
"Население настроено патриотически. Так что оккупанты понимают, что давать оружие таким людям - это опасность для них самих"

ОП Зеленского тоже это понимал, поэтому оружие не дал. Вдруг маньяки начнут стрелять в мирных граждан!
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17.05.2022 19:59 Відповісти
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
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17.05.2022 19:03 Відповісти
Хай Арестович щось заспокійливе жителям Херсона розкаже...
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17.05.2022 19:18 Відповісти
У кого есть мозг тот все правильно понимает. А Арестович вообще не глупый мужик вполне себе адекватно предсказывал и нападение на Крым и вторжение 2022 тоже.
А может вам больше Песков нравится?
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17.05.2022 19:29 Відповісти
Ооо, я взагалі дивуюсь, чому він досі не головнокомандуючий. Він і військовий експерт, і стратег, і в зовнішній, і у внутрішній розвідці як риба у воді. Такий безцінний кадр і до цих пір у радниках. Неподобство.
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17.05.2022 20:26 Відповісти
До речі, не в тему - https://twitter.com/KVQuarantine/status/1526209568543494144 Звернення підполковника Арєстовічя до народу України
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17.05.2022 20:29 Відповісти
Арестович поверне Крим..... це з розряду "я полечу на марс"...
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17.05.2022 19:25 Відповісти
а коллега арестовича дугин что говорит?

Пропагандируемые Дугиным националистические идеи дали основу для вторжения России в Украину, заявило правительство ФРГ. Спецслужбы взяли под усиленное наблюдение сеть влиятельного российского идеолога в Германии. https://www.dw.com/ru/specsluzhby-frg-podtverdili-kontakty-mezhdu-duginym-i-jekstremistami-v-evrope/a-61169073
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17.05.2022 19:25 Відповісти
"Население настроено патриотически. Так что оккупанты понимают, что давать оружие таким людям - это опасность для них самих"

ОП Зеленского тоже это понимал, поэтому оружие не дал. Вдруг маньяки начнут стрелять в мирных граждан!
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17.05.2022 19:59 Відповісти
Цена сдачи Херсонщины по договорняку. Зеленскому хорошо спится?
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17.05.2022 21:40 Відповісти
 
 