Рашисти в окупованому Херсоні викрадають людей з блокпостів та будинків, - ОВА
Російські військові продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Херсоні. Там окупанти забирають людей на блокпостах чи навіть з їхніх будинків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал про це заявив заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.
"Люди зникають з блокпостів під час перевірок, часто вночі зі своїх квартир чи будинків. Окупанти фактично викрадають людей. Доля багатьох з них невідома досі", - розповів він.
За словами Соболевського, наразі немає підтверджень тому, що херсонців мобілізовують до армії Росії.
"Населення налаштовано патріотично. Тож, окупанти розуміють, що давати зброю таким людям – це небезпека для них самих. Бо херсонці не будуть воювати проти ЗСУ", - пояснив він.
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Пропагандируемые Дугиным националистические идеи дали основу для вторжения России в Украину, заявило правительство ФРГ. Спецслужбы взяли под усиленное наблюдение сеть влиятельного российского идеолога в Германии. https://www.dw.com/ru/specsluzhby-frg-podtverdili-kontakty-mezhdu-duginym-i-jekstremistami-v-evrope/a-61169073
ОП Зеленского тоже это понимал, поэтому оружие не дал. Вдруг маньяки начнут стрелять в мирных граждан!