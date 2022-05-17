У Харкові відновлюють роботу ЦНАПи

Центри надання адміністративних послуг 18 травня запрацюють у Харкові після тижнів під обстрілами РФ. Про новий крок міста до нормалізації життя розповів міський голова Ігор Терехов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці Харківська міськрада.

"Наша армія щодня відвойовує наші території. І завдяки її героїзму ми маємо можливість щодня робити крок до нормалізації життя Харкова", - сказано в повідомленні.

Після відновлення напередодні роботи громадського транспорту в Харкові вирішили відкрити ЦНАПи. У "Прозорих офісах" надаватимуть соціальні послуги.

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"На жаль, через війну ми поки що не зможемо надавати всі послуги, як це було до 24 лютого. Але деякі з них будуть доступні вже із завтрашнього дня. Зокрема це стосується будівництва та частини послуг у сфері реєстрації місця проживання. Також у "Прозорих офісах" Салтівського, Шевченківського та Київського районів буде представлено весь спектр послуг Пенсійного фонду України. Наші фахівці роблять все можливе, щоб з кожним днем ​​розширювати список послуг. Інформація про це постійно оновлюватиметься на сайті міської ради та на інтернет-сторінках самих Центрів надання адміністративних послуг", – сказано в повідомленні.

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