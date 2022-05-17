У Харкові відновлюють роботу ЦНАПи
Центри надання адміністративних послуг 18 травня запрацюють у Харкові після тижнів під обстрілами РФ. Про новий крок міста до нормалізації життя розповів міський голова Ігор Терехов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці у фейсбуці Харківська міськрада.
"Наша армія щодня відвойовує наші території. І завдяки її героїзму ми маємо можливість щодня робити крок до нормалізації життя Харкова", - сказано в повідомленні.
Після відновлення напередодні роботи громадського транспорту в Харкові вирішили відкрити ЦНАПи. У "Прозорих офісах" надаватимуть соціальні послуги.
"На жаль, через війну ми поки що не зможемо надавати всі послуги, як це було до 24 лютого. Але деякі з них будуть доступні вже із завтрашнього дня. Зокрема це стосується будівництва та частини послуг у сфері реєстрації місця проживання. Також у "Прозорих офісах" Салтівського, Шевченківського та Київського районів буде представлено весь спектр послуг Пенсійного фонду України. Наші фахівці роблять все можливе, щоб з кожним днем розширювати список послуг. Інформація про це постійно оновлюватиметься на сайті міської ради та на інтернет-сторінках самих Центрів надання адміністративних послуг", – сказано в повідомленні.
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Уйопкі рускава міра кляли Захід України. Їх навіть війна та розбомблений Харків не повернув у реальність.
чому ****, прописатися не можна.?????
машину за 100000 баксів поставити на облік можна
а прописатися в квартирі за 15000 не можна.
знову гетманцеві серуть українцям???
я, ***** не можу зарееструвати свою доньку з онучатами в ****, своєму булинку
покажіть цих кідарасів що наклали заборону на прописку
ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!!
народ ....бут кругом. по розмитненню, бо нормальні, призовні, а тим більше військові не можуть пригнати собі машини бо їх не випускають а під заказ +1500 баксів заробить якийсь підер.
бо дуже хоче грошей, воювати, не хоче. чому нема виїзду на 5 діб для всіх????
паливо розподіляють ті хто давно має сидіти в тюрмі, голови громад, заступники, їхні підрядники.
можна перераховувати до завтра. волонтеркою керують ті ж самі................
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, дай кизди, наведи порядок. стріляй, вішай, топи.
дай людям жити і працювати....