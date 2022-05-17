В Харькове возобновляют работу ЦПАУ

Центры предоставления административных услуг 18 мая будут работать в Харькове после недель под обстрелами РФ. О новом шаге города к нормализации жизни рассказал городской голова Игорь Терехов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в фейсбуке Харьковский горсовет.

"Наша армия каждый день отвоевывает наши территории. И благодаря ее героизму мы имеем возможность каждый день делать шаг к нормализации жизни Харькова", - говорится в сообщении.

После возобновления работы общественного транспорта в Харькове решили открыть ЦПАУ. В "Прозрачных офисах" будут предоставлять социальные услуги.

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"К сожалению, из-за войны мы пока не сможем предоставлять все услуги, как это было до 24 февраля. Но некоторые будут доступны уже с завтрашнего дня. В частности, это касается строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства. Также в "Прозрачных офисах" Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет представлен весь спектр услуг Пенсионного фонда Украины. Наши специалисты делают все возможное, чтобы с каждым днем расширять список услуг. Информация об этом будет постоянно обновляться на сайте городского совета и на интернет-страницах самих Центров предоставления административных услуг", – говорится в сообщении.

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