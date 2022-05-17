В Харькове возобновляют работу ЦПАУ
Центры предоставления административных услуг 18 мая будут работать в Харькове после недель под обстрелами РФ. О новом шаге города к нормализации жизни рассказал городской голова Игорь Терехов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в фейсбуке Харьковский горсовет.
"Наша армия каждый день отвоевывает наши территории. И благодаря ее героизму мы имеем возможность каждый день делать шаг к нормализации жизни Харькова", - говорится в сообщении.
После возобновления работы общественного транспорта в Харькове решили открыть ЦПАУ. В "Прозрачных офисах" будут предоставлять социальные услуги.
"К сожалению, из-за войны мы пока не сможем предоставлять все услуги, как это было до 24 февраля. Но некоторые будут доступны уже с завтрашнего дня. В частности, это касается строительства и части услуг в сфере регистрации места жительства. Также в "Прозрачных офисах" Салтовского, Шевченковского и Киевского районов будет представлен весь спектр услуг Пенсионного фонда Украины. Наши специалисты делают все возможное, чтобы с каждым днем расширять список услуг. Информация об этом будет постоянно обновляться на сайте городского совета и на интернет-страницах самих Центров предоставления административных услуг", – говорится в сообщении.
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Уйопкі рускава міра кляли Захід України. Їх навіть війна та розбомблений Харків не повернув у реальність.
чому ****, прописатися не можна.?????
машину за 100000 баксів поставити на облік можна
а прописатися в квартирі за 15000 не можна.
знову гетманцеві серуть українцям???
я, ***** не можу зарееструвати свою доньку з онучатами в ****, своєму булинку
покажіть цих кідарасів що наклали заборону на прописку
ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!!
народ ....бут кругом. по розмитненню, бо нормальні, призовні, а тим більше військові не можуть пригнати собі машини бо їх не випускають а під заказ +1500 баксів заробить якийсь підер.
бо дуже хоче грошей, воювати, не хоче. чому нема виїзду на 5 діб для всіх????
паливо розподіляють ті хто давно має сидіти в тюрмі, голови громад, заступники, їхні підрядники.
можна перераховувати до завтра. волонтеркою керують ті ж самі................
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, дай кизди, наведи порядок. стріляй, вішай, топи.
дай людям жити і працювати....