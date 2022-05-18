Російські окупанти сьогодні вбили 10 цивільних на Донеччині, зокрема дитину, семеро отримали поранення, - ОВА

Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули 10 осіб.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 18 травня росіяни вбили 10 мирних мешканців Донеччини: 7 у Лимані і 3 у Бахмуті. Серед загиблих у Бахмуті — 1 дитина. Ще семеро людей сьогодні дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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