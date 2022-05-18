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Новини Війна
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Російські окупанти сьогодні вбили 10 цивільних на Донеччині, зокрема дитину, семеро отримали поранення, - ОВА

донеччина

Внаслідок обстрілів російськими окупантами на Донеччині загинули 10 осіб.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 18 травня росіяни вбили 10 мирних мешканців Донеччини: 7 у Лимані і 3 у Бахмуті. Серед загиблих у Бахмуті — 1 дитина. Ще семеро людей сьогодні дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ готові до атак ворога на Донеччині, їхні плани нам зрозумілі, - голова ОВА Кириленко

Автор: 

Донецька область (8278) Кириленко Павло (907)


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18.05.2022 20:58 Відповісти
надеюсь укроаналог моссада найдёт всех...
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18.05.2022 20:59 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим
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18.05.2022 21:00 Відповісти
Горіть в пеклі рашисти смердючі🔥🔥🔥

За вбитих дітей взагалі ніколи не буде прощення!
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18.05.2022 21:01 Відповісти
Ублюдки.
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18.05.2022 21:12 Відповісти
ну чего там сидеть?особенно с детьми ?Это ж передовая фактически
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18.05.2022 21:30 Відповісти
 
 