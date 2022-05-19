Продиктованого Росією миру не буде. Україна має вистояти, - Шольц
Ані Україна, ані Захід, у тому числі Німеччина не акцептують мир, який намагається нав’язати насильством Путін.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи в четвер у Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Путін усе ще вірить, що може диктувати мир, кидаючи бомби. Але він помиляється… Продиктованого Росією миру не буде. Українці цього не акцептують, і ми також не акцептуємо", - заявив Шольц.
Він підкреслив, що лише коли Путін зрозуміє, що його армія не може розбити українську оборону, він буде змушений розпочати серйозні переговори. "Тому ми постачаємо Україні зброю", - пояснив канцлер.
Він чітко заявив: "допомогти країні, на яку брутально підступно напали, захистити себе, – це не ескалація".
Шольц визнав, що у німецькому суспільстві точаться дискусії щодо поставок зброї, ставлення до питання є неоднозначним: дехто вважає ті кроки, що робляться, недостатніми, дехто – що це занадто багато. При цьому глава німецького уряду підкреслив: "росія не повинна виграти цю війну. Україна має вистояти". Цій меті, за словами Шольца, слугують санкції, допомога біженцям, фінансова та гуманітарна допомога, але також і постачання зброї, у тому числі важкої.
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блджад
кінець світу
якщо їх наші цигани не приватизують
але то НАШЕ ТРО ТА НАШІ ЦИГАНИ
А може ти гурман, і хтів би падати з парашутом, в якого лямки твої ж підрізали?
и мы рады тому, что будем немецкими танками гнать русню, которая убивает украинских детей !!!
Вони позначають латинками Zю та Vю, а гордяться, дуралеї, вялічієм Расєї!
По данным СМИ, во время выступления на «Уфа-арене» перед 8 тысячами зрителей музыкант высказывался против специальной военной операции на Украине.
В соответствии с КоАП, за подобное правонарушение гражданам грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, юрлицам - до 500 тысяч. Как сообщил в соцсетях продюсер Радмира Усаева, на концерте Шевчук рассуждал «о родине», а после выступления к музыканту пришли силовики. По словам Усаева, правоохранители провели беседу с лидером ДДТ и хотели его задержать, однако ограничились протоколом.
***** об'єнує весь всіт у боротьби з московією. У кацапів, таки, є один талант. Посратися з усім світом.
Від "Локомотива Європи" очікуєш набагато більшого!
"... Особенно радовало Кремль то, что украинская делегация с Давидом Арахамией согласилась вести переговоры без третьих стран и международных организаций...
Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть обо всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане..."