Продиктованого Росією миру не буде. Україна має вистояти, - Шольц

Ані Україна, ані Захід, у тому числі Німеччина не акцептують мир, який намагається нав’язати насильством Путін.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи в четвер у Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін усе ще вірить, що може диктувати мир, кидаючи бомби. Але він помиляється… Продиктованого Росією миру не буде. Українці цього не акцептують, і ми також не акцептуємо", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що лише коли Путін зрозуміє, що його армія не може розбити українську оборону, він буде змушений розпочати серйозні переговори. "Тому ми постачаємо Україні зброю", - пояснив канцлер.

Він чітко заявив: "допомогти країні, на яку брутально підступно напали, захистити себе, – це не ескалація".

Шольц визнав, що у німецькому суспільстві точаться дискусії щодо поставок зброї, ставлення до питання є неоднозначним: дехто вважає ті кроки, що робляться, недостатніми, дехто – що це занадто багато. При цьому глава німецького уряду підкреслив: "росія не повинна виграти цю війну. Україна має вистояти". Цій меті, за словами Шольца, слугують санкції, допомога біженцям, фінансова та гуманітарна допомога, але також і постачання зброї, у тому числі важкої.

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