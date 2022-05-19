Продиктованного Россией мира не будет. Украина должна выстоять, - Шольц
Ни Украина, ни Запад, в том числе Германия, не акцептуют мир, который пытается навязать насилием Путин.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Путин все еще верит, что может диктовать мир, бросая бомбы. Но он ошибается… Продиктованного Россией мира не будет. Украинцы этого не акцептуют, и мы тоже не акцептуем", - заявил Шольц.
Он подчеркнул, что только когда Путин поймет, что его армия не может разбить украинскую оборону, он будет вынужден начать серьезные переговоры. "Поэтому мы поставляем Украине оружие", – пояснил канцлер.
Он четко заявил: "Помочь стране, на которую грубо коварно напали, защитить себя – это не эскалация".
Шольц признал, что в немецком обществе идут дискуссии о поставках оружия, отношение к вопросу неоднозначное: некоторые считают такие шаги недостаточными, некоторые – что это слишком много. При этом глава немецкого правительства подчеркнул: "Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна выстоять". Этой цели, по словам Шольца, служат санкции, помощь беженцам, финансовая и гуманитарная помощь, но также и поставки оружия, в том числе тяжелого.
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блджад
кінець світу
якщо їх наші цигани не приватизують
але то НАШЕ ТРО ТА НАШІ ЦИГАНИ
А може ти гурман, і хтів би падати з парашутом, в якого лямки твої ж підрізали?
и мы рады тому, что будем немецкими танками гнать русню, которая убивает украинских детей !!!
Вони позначають латинками Zю та Vю, а гордяться, дуралеї, вялічієм Расєї!
По данным СМИ, во время выступления на «Уфа-арене» перед 8 тысячами зрителей музыкант высказывался против специальной военной операции на Украине.
В соответствии с КоАП, за подобное правонарушение гражданам грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, юрлицам - до 500 тысяч. Как сообщил в соцсетях продюсер Радмира Усаева, на концерте Шевчук рассуждал «о родине», а после выступления к музыканту пришли силовики. По словам Усаева, правоохранители провели беседу с лидером ДДТ и хотели его задержать, однако ограничились протоколом.
***** об'єнує весь всіт у боротьби з московією. У кацапів, таки, є один талант. Посратися з усім світом.
Від "Локомотива Європи" очікуєш набагато більшого!
"... Особенно радовало Кремль то, что украинская делегация с Давидом Арахамией согласилась вести переговоры без третьих стран и международных организаций...
Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть обо всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане..."