Продиктованного Россией мира не будет. Украина должна выстоять, - Шольц

Ни Украина, ни Запад, в том числе Германия, не акцептуют мир, который пытается навязать насилием Путин.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин все еще верит, что может диктовать мир, бросая бомбы. Но он ошибается… Продиктованного Россией мира не будет. Украинцы этого не акцептуют, и мы тоже не акцептуем", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что только когда Путин поймет, что его армия не может разбить украинскую оборону, он будет вынужден начать серьезные переговоры. "Поэтому мы поставляем Украине оружие", – пояснил канцлер.

Он четко заявил: "Помочь стране, на которую грубо коварно напали, защитить себя – это не эскалация".

Шольц признал, что в немецком обществе идут дискуссии о поставках оружия, отношение к вопросу неоднозначное: некоторые считают такие шаги недостаточными, некоторые – что это слишком много. При этом глава немецкого правительства подчеркнул: "Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна выстоять". Этой цели, по словам Шольца, служат санкции, помощь беженцам, финансовая и гуманитарная помощь, но также и поставки оружия, в том числе тяжелого.

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