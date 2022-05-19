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Новости Война
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Продиктованного Россией мира не будет. Украина должна выстоять, - Шольц

олаф,шольц

Ни Украина, ни Запад, в том числе Германия, не акцептуют мир, который пытается навязать насилием Путин.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин все еще верит, что может диктовать мир, бросая бомбы. Но он ошибается… Продиктованного Россией мира не будет. Украинцы этого не акцептуют, и мы тоже не акцептуем", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что только когда Путин поймет, что его армия не может разбить украинскую оборону, он будет вынужден начать серьезные переговоры. "Поэтому мы поставляем Украине оружие", – пояснил канцлер.

Он четко заявил: "Помочь стране, на которую грубо коварно напали, защитить себя – это не эскалация".

Шольц признал, что в немецком обществе идут дискуссии о поставках оружия, отношение к вопросу неоднозначное: некоторые считают такие шаги недостаточными, некоторые – что это слишком много. При этом глава немецкого правительства подчеркнул: "Россия не должна выиграть эту войну. Украина должна выстоять". Этой цели, по словам Шольца, служат санкции, помощь беженцам, финансовая и гуманитарная помощь, но также и поставки оружия, в том числе тяжелого.

Читайте также: Украина не позволит, чтобы Россия использовала переговоры для отложения следующего этапа войны, - Кулеба

Автор: 

переговоры (4911) путин (31197) россия (95326) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+26
Дошло наконец, что русские танки таки дойдут до Берлина, если их не остановить.
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19.05.2022 12:11
+26
у Шольца отвянєт мєркель та одпаде штайнмайєр
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19.05.2022 12:11
+17
Риторика мала б змiнитися на: "Украïна буде переможцем у вiйнi мордором".
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19.05.2022 12:13
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це сказав Щольц

блджад

кінець світу
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19.05.2022 12:08 Ответить
выстоем господин Шольц - только не мешайте Украине победить
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19.05.2022 13:26 Ответить
а у Шольца уши не отвянут, или че-то еще упадет?
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19.05.2022 12:09 Ответить
у Шольца отвянєт мєркель та одпаде штайнмайєр
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19.05.2022 12:11 Ответить
вопрос в том-- что затягивание конфликта и не наступление реальных продуктивных для МИРА и Украины и Европы и США переговоров с Россией-- будут затягиваться и затягиваются Путиным причин несколько....1. еще в голове у него дует совок и фантазии на тему- всех забодаем.. 2. пока он будет воевать- сложно как то сделать военный переворот и убрать Путина из власти- что равносильно даже смерти.. Вывод--а когда Путин осознает -что все это конец и причина всего этого в нем.... то он будет не в состоянии физически что- то решать и делать Договор о капитуляции будет подписывать уже не Путин (он просто будет прикован к постели) безвольно созерцая плоды своего безумства и их последствия..... он будет лежать и видеть крах России... ее падение во всех смыслах... убивать его не будут..... выдадут таким каким он есть-- показывая его состояние овоща... парализованный в наркотиках прикованный к постели он будет жить ему не дадут умереть.. потому как именно в НЕМ лично!!! и есть и была воля --войну закончит быстро и пойти на переговоры и заключение мира с репарациями и контрибуциями.... или вместо него уже иное лицо или группа лиц будет принимать все условия мира и окончания войны- включая судьбу Путина.. без его на то согласия или несогласия.. все переговоры будут иметь одну вещь каждый из группы влияния Путина будет максимально выторговывать себе индульгенции преференции послабления.. сдавая с потрохами путина во всей красе во всех скрытых пока нас сегодня фактах документах и так далее.. всех собак повесят на него..хотя по правде говоря 99% всех причин и следствий лежит именно на нем культ личности с Путиным сыграет с ним злую если не катастрофическую шутку..
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19.05.2022 12:47 Ответить
Дошло наконец, что русские танки таки дойдут до Берлина, если их не остановить.
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19.05.2022 12:11 Ответить
якщо подолають харківську ТРО то мо куди дійдуть...
якщо їх наші цигани не приватизують

але то НАШЕ ТРО ТА НАШІ ЦИГАНИ
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19.05.2022 12:17 Ответить
Достали уже этими вонючыми цыганами,может уже пора создать цыганскую автономию?
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19.05.2022 18:55 Ответить
Паразиты по определению не могут быть автономными.
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19.05.2022 22:27 Ответить
Было бы смешно, если бы не было грустно.
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19.05.2022 12:41 Ответить
Та вони давно там. Моя дружина кілька років тому, прогулюючись біля Бранденбурзьких воріт, почула розмову двох пані "на чістам нємєцкам": "П'нааєхалі тут, праайті нєвазможн'". Це було про іноземних туристів сказано.
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19.05.2022 13:56 Ответить
андрей ******* твое фамилие --- или полезный идиот кремля ---- или крыса ***** . ты что за ***** несеш .. нас как мясо используют.. да мы три месяца отбиваемся от рашафашистов . а что американцы или британцы будут за нас русню ******* ---- дятел ты безмозглый . а потери назовут ВСЕХ ПОИМЕННО КОГДА ПОБЕДИМ ***** --- СЛАВА ЗСУ
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19.05.2022 19:05 Ответить
Ні слова про перемогу України, деокупації всіх територій, як у США і Британії.. чмо газпромівське
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19.05.2022 12:11 Ответить
даун ватный - забери свои вагоны рефрежираторы со своим трупами "из под катка" - а то скоро вонь на всю Европу будет
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19.05.2022 13:37 Ответить
Ти, кацапе, як волієш - щоби тебе розпорошило Джевеліном, чи щоби твої кості собаки об'їли?

А може ти гурман, і хтів би падати з парашутом, в якого лямки твої ж підрізали?
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19.05.2022 18:21 Ответить
Риторика мала б змiнитися на: "Украïна буде переможцем у вiйнi мордором".
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19.05.2022 12:13 Ответить
Як завжди , одні бла-бла .
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19.05.2022 12:16 Ответить
газпромовский прихвостєнь
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19.05.2022 12:18 Ответить
только теперь совсем по другому читается фраза - в Украину идут немецкие танки !!!!
и мы рады тому, что будем немецкими танками гнать русню, которая убивает украинских детей !!!
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19.05.2022 12:21 Ответить
не знаю,як танки,але тема 5 тис касок не розкрита.
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19.05.2022 12:46 Ответить
В паРаші навіть своїх літер немає щоб позначати техніку!
Вони позначають латинками Zю та Vю, а гордяться, дуралеї, вялічієм Расєї!
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19.05.2022 12:23 Ответить
Є три літери для кацапні Х.У.Й. ,які описують все в паРаші.
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19.05.2022 18:43 Ответить
В "великом" мордорском языке наиболее употребимые подобные слова: ху#ня, п#здец, зае#бали и т.п. Это характеризует "величие" этого языка.
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20.05.2022 07:15 Ответить
Все правильно. К европейской элите приходиттпонимание, что если Путину удасься выйти победителем из войны-их страны на очереди. Поэтому спасибо Германии, как ведущей стране Евросоюза за ее позицию и помощь. Желательно, побыстрее обучать наших и отгузить пенцергаубицы 2000.
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19.05.2022 12:23 Ответить
Продиктованого Росією миру не буде. Україна має вистояти, - Шольц. И фото. Сказав, як відрізав.
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19.05.2022 12:24 Ответить
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19.05.2022 18:24 Ответить
Меньше слов...
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19.05.2022 12:27 Ответить
Именно по-этому ты максимально тянешь с передачей Гепардов, да и тех без боеприпасов...
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19.05.2022 12:29 Ответить
акцептувати?Не можна просто написати - приймати?Навіщо ці запозичення...
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19.05.2022 12:32 Ответить
Протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ составили на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта коллектива в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, во время выступления на «Уфа-арене» перед 8 тысячами зрителей музыкант высказывался против специальной военной операции на Украине.

В соответствии с КоАП, за подобное правонарушение гражданам грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей, юрлицам - до 500 тысяч. Как сообщил в соцсетях продюсер Радмира Усаева, на концерте Шевчук рассуждал «о родине», а после выступления к музыканту пришли силовики. По словам Усаева, правоохранители провели беседу с лидером ДДТ и хотели его задержать, однако ограничились протоколом.
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19.05.2022 12:33 Ответить
Шевчуку простіше,чим іншим рузге - він по батькові татарин. Правда, він із путіним вів мову проти ескалації.
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19.05.2022 16:54 Ответить
Кацапська ППО в Сирії, неприцільно, з метою залякування, шмальнула в слід ізраїльським літакам. Перший раз за 4 роки. Чекаємо на відповідь Ізраїлю.
***** об'єнує весь всіт у боротьби з московією. У кацапів, таки, є один талант. Посратися з усім світом.
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19.05.2022 12:33 Ответить
Вчера смотрел видос Алексея Пивоварова...типа рюсские бараны штурмуют город Ржев 10 месяцев подряд...стадо идиотов... маршаля жюкова...вояки блин...
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19.05.2022 12:36 Ответить
Який ти Шольц сьогодні?
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19.05.2022 12:41 Ответить
Кофейку бахнул, самоуверенный . К вечеру подустанет, скажет, что главное не стрелять.
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19.05.2022 12:44 Ответить
По делам их узнаете, кто они.
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19.05.2022 12:42 Ответить
беженцев принимают кормят и на том спасибо
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19.05.2022 13:39 Ответить
Насправді країни Балтії з Польщею теж приймають наших, і навіть більше, але ж і зброї поаставляють більше.

Від "Локомотива Європи" очікуєш набагато більшого!
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19.05.2022 18:27 Ответить
а от украинских балаболов тебя не нудить?
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19.05.2022 13:40 Ответить
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19.05.2022 14:03 Ответить
молодец Шольц
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19.05.2022 14:14 Ответить
Шольц як я раніше говорив певно до )(уйла звонив..той його послав
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19.05.2022 15:23 Ответить
както завявления не соответствуют действиям...
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19.05.2022 15:53 Ответить
Шольц теж муділо, але не такий як макрон. Той єдиний спілкується з путіним і пропонує Зеленському здати частину України заради миру, а потім каже що він такого не казав.
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19.05.2022 16:37 Ответить
Молодець! Тепер скажи це італійському колезі.
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19.05.2022 18:21 Ответить
молодець. так тримати Штольц
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19.05.2022 20:15 Ответить
Ну наконец отелились.
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19.05.2022 20:35 Ответить
Языком ворочать не танки, с артиллерией передавать. Декларировать мало, надо делать.
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19.05.2022 23:32 Ответить
"Тому ми постачаємо Україні зброю " Ми это кто?) Дискутировать это единственное что вы можете. Хоть не мешайте, хоть на этом уже спасибо.
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20.05.2022 01:16 Ответить
О　РЕШИТЕЛЬНОСТИ　ЗЕЛЕНСКОГО　ОСВОБОЖДАТЬ　УКРАИНСКИЕ　ТЕРРИТОРИИ.

"... Особенно радовало Кремль то, что украинская делегация с Давидом Арахамией согласилась вести переговоры без третьих стран и международных организаций...

Изменил всё внезапный приезд Бориса Джонсона 9 апреле в Киев. Джонсон предупредил Банковую, если будет вести сепаратные переговоры с Кремлём, то может забыть о помощи оружием и деньгами, во всяком случае, от Великобритании и США. Если подпишет с РФ какие-то бумаги о перемирии, то может забыть обо всём, включая новые санкции и дипломатическую поддержку. Если хочет, то может в компании с Францией и Германией ещё раз сыграть в "минский процесс", но Великобритания, США, Польша и ряд других стран в этом участвовать не будут. Аргументы Джонсона были убедительными, и Банковая совсем свернула переговоры с Кремлём к досаде лаврова, полагавшего, что перемирие и минимум пять областей Украины уже почти лежат у него в кармане..."
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20.05.2022 09:26 Ответить
 
 