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Італія подала в ООН 4-етапний план встановлення миру в Україні

війна

Італія розробила план миру та врегулювання кризи в Україні. Документ складається з чотирьох етапів.

Про це пише La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Документ був розроблений Міністерством закордонних справ Італії за участю урядового палацу Кіджі. План включає не лише припинення вогню в Україні, але й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема Євросоюзом, G7 та ООН.

Італія назвала чотири етапи для подолання кризи, які будуть проходити під наглядом Міжнародної групи сприяння (GIF):

  • припинення вогню та ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН;
  • вступ України за короткий термін до Євросоюзу та її нейтральний статус без приєднання до НАТО;
  • угода між Україною та Росією щодо територій Донбасу та Криму для вирішення протиріч за міжнародно-визнаними кордонами;
  • новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.

План був вчора представлений міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Нью-Йорку. Документ вже передали генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу.

Читайте також: Маємо посадити Москву за стіл переговорів для домовленості про припинення вогню в Україні, - прем'єр Італії Драгі

Автор: 

Італія (1564) ООН (3335) перемовини (2848) росія (64871) Євросоюз (13306) перемир’я (886) Луїджі Ді Майо (32)


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Топ коментарі
+81
Кацапи працюють зараз через італійців. Пропонують те,що нам вкрай шкідливо.
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19.05.2022 15:17
+61
Італія прямує за військовим кораблем Росії ! Що таке нейтральний статус ?
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19.05.2022 15:18
+50
доки договір не починається з пункту "повне виведення роzzійських фашистів з території України", наступні пункти навіть читати немає сенсу.
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19.05.2022 15:21
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"Ліквідація лінії зіткнення", але жодного слова про вигнання кацапів. Спочатку вступ України до ЄС, а потім угода щодо Криму і Донбасу. Тож якою територією ці римськи папи пропонують Україні до ЄС вступати?

"Багатосторонній договір" аби "забезпечити контроль за озброєннями" в Європі включатиме кацапстан? Папам кортить, щоб їм з бункера вказували як демілітарізуватися "раді міра ва всьом мірє"?
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19.05.2022 23:14 Відповісти
Чуму на оба їхні дома за такі плани

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19.05.2022 23:19 Відповісти
до сраки ваше лайно, гноми італійські. план один - тризда срасеї! крапка
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19.05.2022 23:53 Відповісти
Тобто на й нас раша напала, а мы ще статусом поступатися будемо??? І будемо чекати наступних массових вбивств українців і анексій рашою наших територій????
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20.05.2022 00:04 Відповісти
Ідіть ***** ****** макаронники
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21.05.2022 14:52 Відповісти
Полізли по всій Європі і Світу путінські "консерви", які він так дбайливо розкладав 20 років? Це перевірка для наших помічників-союзників "на вшивость" і виявлення агентів Кремля: в чергу за угорськими ******** стали ****** макаронники і макронщики, а там дехто ще підтягнеться. Гроші ж не пахнуть, тому "Путин ржёт над из западными ценностями!".
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25.05.2022 12:25 Відповісти
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