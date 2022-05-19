Італія подала в ООН 4-етапний план встановлення миру в Україні
Італія розробила план миру та врегулювання кризи в Україні. Документ складається з чотирьох етапів.
Про це пише La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Документ був розроблений Міністерством закордонних справ Італії за участю урядового палацу Кіджі. План включає не лише припинення вогню в Україні, але й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема Євросоюзом, G7 та ООН.
Італія назвала чотири етапи для подолання кризи, які будуть проходити під наглядом Міжнародної групи сприяння (GIF):
- припинення вогню та ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН;
- вступ України за короткий термін до Євросоюзу та її нейтральний статус без приєднання до НАТО;
- угода між Україною та Росією щодо територій Донбасу та Криму для вирішення протиріч за міжнародно-визнаними кордонами;
- новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.
План був вчора представлений міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у Нью-Йорку. Документ вже передали генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу.
Топ коментарі
+81 Rulya Kosh
показати весь коментар19.05.2022 15:17
+61 Владимир Сухов #378743
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+50 cimbitep
показати весь коментар19.05.2022 15:21
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"Багатосторонній договір" аби "забезпечити контроль за озброєннями" в Європі включатиме кацапстан? Папам кортить, щоб їм з бункера вказували як демілітарізуватися "раді міра ва всьом мірє"?