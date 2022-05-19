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Италия представила в ООН 4-этапный план установления мира в Украине

війна

Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине. Документ включает четыре этапа

Об этом пишет La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Документ был разработан Министерством иностранных дел Италии при участии правительственного дворца Киджи. План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности, Евросоюзом, G7 и ООН.

Италия назвала четыре этапа для преодоления кризиса, которые будут проходить под наблюдением Международной группы содействия (GIF):

  • прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН;
  • вступление Украины в краткий срок в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;
  • соглашение между Украиной и Россией о территориях Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно
  • признанным границам;
  • новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

План был представлен вчера министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Нью-Йорке. Документ уже был передан генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

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Италия (1640) ООН (4157) переговоры (4911) россия (95326) Евросоюз (17056) перемирие (1579) Луиджи Ди Майо (24)


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Топ комментарии
+81
Кацапи працюють зараз через італійців. Пропонують те,що нам вкрай шкідливо.
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19.05.2022 15:17
+61
Італія прямує за військовим кораблем Росії ! Що таке нейтральний статус ?
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19.05.2022 15:18
+50
доки договір не починається з пункту "повне виведення роzzійських фашистів з території України", наступні пункти навіть читати немає сенсу.
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19.05.2022 15:21
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"Ліквідація лінії зіткнення", але жодного слова про вигнання кацапів. Спочатку вступ України до ЄС, а потім угода щодо Криму і Донбасу. Тож якою територією ці римськи папи пропонують Україні до ЄС вступати?

"Багатосторонній договір" аби "забезпечити контроль за озброєннями" в Європі включатиме кацапстан? Папам кортить, щоб їм з бункера вказували як демілітарізуватися "раді міра ва всьом мірє"?
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19.05.2022 23:14 Ответить
Чуму на оба їхні дома за такі плани

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19.05.2022 23:19 Ответить
до сраки ваше лайно, гноми італійські. план один - тризда срасеї! крапка
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19.05.2022 23:53 Ответить
Тобто на й нас раша напала, а мы ще статусом поступатися будемо??? І будемо чекати наступних массових вбивств українців і анексій рашою наших територій????
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20.05.2022 00:04 Ответить
Ідіть ***** ****** макаронники
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21.05.2022 14:52 Ответить
Полізли по всій Європі і Світу путінські "консерви", які він так дбайливо розкладав 20 років? Це перевірка для наших помічників-союзників "на вшивость" і виявлення агентів Кремля: в чергу за угорськими ******** стали ****** макаронники і макронщики, а там дехто ще підтягнеться. Гроші ж не пахнуть, тому "Путин ржёт над из западными ценностями!".
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25.05.2022 12:25 Ответить
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