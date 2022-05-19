Италия представила в ООН 4-этапный план установления мира в Украине
Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине. Документ включает четыре этапа
Об этом пишет La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Документ был разработан Министерством иностранных дел Италии при участии правительственного дворца Киджи. План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности, Евросоюзом, G7 и ООН.
Италия назвала четыре этапа для преодоления кризиса, которые будут проходить под наблюдением Международной группы содействия (GIF):
- прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН;
- вступление Украины в краткий срок в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;
- соглашение между Украиной и Россией о территориях Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно
- признанным границам;
- новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.
План был представлен вчера министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Нью-Йорке. Документ уже был передан генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.
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"Багатосторонній договір" аби "забезпечити контроль за озброєннями" в Європі включатиме кацапстан? Папам кортить, щоб їм з бункера вказували як демілітарізуватися "раді міра ва всьом мірє"?