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У Раду внесли законопроєкт, яким пропонується конфіскація у п'яних водіїв авто на потреби ЗСУ

пьянство

В Україні хочуть забирати машини у п'яних водіїв на потреби військових і силових структур. Відповідний законопроєкт 7382 внесли до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту на сайті парламенту.

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення новою частиною, яка передбачає, що керування автомобілем у п'яному вигляді, наркотичному або іншому сп'янінні при воєнному або надзвичайному стані тягне його конфіскацію.

Пропонується направляти такі автомобілі на потреби підрозділів Збройних сил України, або Міністерства внутрішніх справ, або Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також читайте: На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали і передадуть ЗСУ більше 200 машин

Автор: 

пияцтво (580) водії (428)


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Топ коментарі
+32
но... маленькими букавами в законе будет написано, что это не распространяется на депутатов, плокулолов, судей и проч илиты
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19.05.2022 15:20
+19
Закон = официальный произвол и беспредел❗☝С нашими ментами это треш 100%👎
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19.05.2022 15:26
+18
І про бухих та під кайфом за кермом нардепів,чиновників різних рівнів,поліціянтів,прокурорів,суддів...не зубудьте....
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19.05.2022 15:22
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но... маленькими букавами в законе будет написано, что это не распространяется на депутатов, плокулолов, судей и проч илиты
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19.05.2022 15:20 Відповісти
Закон = официальный произвол и беспредел❗☝С нашими ментами это треш 100%👎
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19.05.2022 15:26 Відповісти
Угу..И попов.Сами понимает-у них работа вредная-то похороны,то хрестины.Без спиртного антисептика никак.
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19.05.2022 15:34 Відповісти
Чом би й ні! Але ж для військових на фронті.
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19.05.2022 15:21 Відповісти
Теперь нужно придумать за что забирать квартиры и дома❗Вот тогда мы наконец то прийдем в европу❗☝
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19.05.2022 15:33 Відповісти
Правильно! Увидели в окно что бухаешь на кухне - выселить, квартиру/дом забрать в фонд Бени-фициара Украины, ему деньги нужны.
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19.05.2022 15:35 Відповісти
Я бы статью для пидоров садящихся за руль пьяными, приравнивал к попытке убийства, и садил на 5 лет минимум( а если с последствиями и людскими жертвами то вышка без всяких если). Одного двух посадили бы, и вы увидели бы насколько меньше станет смертей на дорогах. А разьезжать бухими во время войны .....тебе жалко этих *********, - о горе лишатся машины, а потенциальных убитых ими нет?
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19.05.2022 15:47 Відповісти
Да чо там, машина понравилась - сразу вывели и к стенке. Чо мы, не умеем как кацапы? Ну разве что водкой сверху сбрызнуть чтоб пованивало.
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19.05.2022 16:04 Відповісти
О, так тебе за поребрик нужно, и сразу в госдуму
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19.05.2022 19:46 Відповісти
На, почитай для загального розвитку що таке https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%B2_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83 воєнний стан і не пиши чухні, ущємльонний.
Для вище переліченого в умовах ВС навіть окремий закон не потрібен.
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19.05.2022 16:11 Відповісти
Жену отправь воинам на фронт . Помогать будет🤙💋
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19.05.2022 15:35 Відповісти
100 відсотково підтримую! В ЗСУ
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19.05.2022 15:21 Відповісти
А если машина твоя понравилась менту и экспертиза "случайно" показала алкоголь.☝ но ты не пил❗Это класс👍
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19.05.2022 16:46 Відповісти
Їх давно забирають, звідки ці депутати приїхали?
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19.05.2022 15:22 Відповісти
і це правильно
а ще розкрадання гуманітарки і бадягу з паливом треба прирівняти до
держзради і саджати з конфіскацією.
дерслужбовців та військових зрадників розстрілювати нах...й
а то подивишся на тих хто в безпеці і тих хто під обстрілами тай
**** даєшся як одним добре а другим херово.
ще й помирають чесні за казлів
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19.05.2022 15:43 Відповісти
І про бухих та під кайфом за кермом нардепів,чиновників різних рівнів,поліціянтів,прокурорів,суддів...не зубудьте....
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19.05.2022 15:22 Відповісти
Забудут❗Это 💯%
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19.05.2022 15:24 Відповісти
А коли це авто службове???
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19.05.2022 15:39 Відповісти
хєрня цей закон
я їду, мене спинили, на мене наставили зброю і дали ковтнути спиртного.

і?

кому і шо я доведу, через який суд, якщо моє авто уже десь?

люди, мені не автівку шкода, я просто приземлюю ситуацію, як воно буде для пересічного громадянина.

займалися б тим, що пече
а не хєрньою
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19.05.2022 15:24 Відповісти
Доведете в суді, отримаєте компенсацію. Але ваша ситуація виглядає фантастично, при зловживанні може привести до війни проти поліції.
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19.05.2022 15:28 Відповісти
А як тероборона через пару днів після зборів ,,, на передовій опиняться ,,, ? Не все так ,,як нам хочуть показать ,,, падло е у всіх ланках влади
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19.05.2022 15:34 Відповісти
це у разі якщо у мене є дядя- прокурор або папа-суддя
фактично - закон-дишло

мене врятує компенсція якщо я автівкою на життя заробляю?

або на роботу добираюся?

нащо робити людям капості, забивати цвяхи шляпками вниз?

я просто звикла любий законопроект примірювати до рівня його виконання на землі

і цей мені сильно не до вподоби
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19.05.2022 15:40 Відповісти
до речі, автореєстратори у нас все ще на мораторії?

і що це за іпанутий проект закону?
як і що мені доводити?

одне діло коли я вчора пішла в магаз, скупилася та у лоток на потреби ЗСУ кинула продукти у достатній кількості

друге - коли ми законодавчо пропонуємо таке
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19.05.2022 15:30 Відповісти
А що зараз заважає наставити на тебе зброю, та в гаражі на детальки розібрати твою ластівку сорокорічну?
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19.05.2022 15:43 Відповісти
Молодці!!! Дайош армії авто!!!
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19.05.2022 15:25 Відповісти
З такими цінами на бенз, як зараз в Україні, особливо не покатаєшся. А у мажорів і суддів ніхто нічого не забере
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19.05.2022 15:29 Відповісти
Это что отдельно для чиновников? У обычных смертных давно изымают, и правильно делают
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19.05.2022 15:26 Відповісти
Ще й на потреби мусорам...
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19.05.2022 15:26 Відповісти
Я так розумію, що майно рашистских колаборантів вже все забрали на потреби ЗСУ, тепер настав час бухарів?!!
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19.05.2022 15:27 Відповісти
вместе с алкашом забирать машину, будет унитазы мыть
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19.05.2022 15:29 Відповісти
как ты что ли?
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19.05.2022 15:40 Відповісти
3 й місяць війни ,,, що це робиться ? Чому так довго? ,,, мде,. Реторичне питання,,, СБУ викрили ублюдків які на 12 мільйонів бронежилетів хотіли продать з гуманітарки ,,,, ну як це ? Риба гние з голови ,,,
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19.05.2022 15:29 Відповісти
Відмажуться! Правда тариф зріст у 2-3 рази!(((((
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19.05.2022 15:29 Відповісти
Это канец.
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19.05.2022 15:32 Відповісти
Хіба ж ті алкаші проголосують за той законопроєкт ?
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19.05.2022 15:34 Відповісти
В Україні хочуть забирати машини у п'яних водіїв на потреби військових і силових структур. Джерело:
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19.05.2022 15:36 Відповісти
Если бы не делали исключений, тогда - давно пора, по-другому не отучить. Единственное, что при какой-нибудь "средней или тяжелой" степени опьянения или при повторном нарушении.
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19.05.2022 15:38 Відповісти
То есть первый раз случайно никогоне убил, поймали - отпустили, и на второй раз - конфисковываем? Хм...
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19.05.2022 15:45 Відповісти
Почему только авто, все имущество конфисковать на нужды армии. Наголосовали за клоунов, а те довели страну до войны и с народа нитки вьют
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19.05.2022 15:38 Відповісти
Сейчас при ограблении главное крикнуть, что это на нужды армии и грабителю ещё помогать начнут❗

Люди❗Не теряйте разум☝
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19.05.2022 17:59 Відповісти
оно то может и правильно, когда действительно так..
но мы то все взрослые, понимаем что некоторые под шумок этого будут конфисковать авто даже у тех, кто вообще не пил ни разу в жизни.. и никак свои права не защитишь, сказали был пьяный, значит был
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19.05.2022 15:39 Відповісти
Так тіж зрадники из ВР і будуть конфісковувати авто у фермерів.
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19.05.2022 15:42 Відповісти
В атаку на Херсон на конфискованных Мерседесах!
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19.05.2022 15:39 Відповісти
Тільки в Зраді приймати такі закони. Вони ж діяти не будуть. Треба спочатку змінити весь склад ВР. Прибрати звідти злодіїв та зрадників, а потім вже прийняти такий закон
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19.05.2022 15:41 Відповісти
Ті що їздять на сужбовому авто тепер можуть пити необмежено??
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19.05.2022 15:43 Відповісти
Зебуины не только на гуманитарке барыжат, открыли еще окно возможностей
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19.05.2022 15:47 Відповісти
А тем временем в Украину ввезли по нулевой ставке растаможки 80 тысяч авто - как бы на нужды ЗСУ( 30% автивок - премиум класса). Маленькая хитрость от команды политического руководителя Украины и колоссальное бабло бюджет не получил на зарплаты военным, пенсии... Да, признаю, что он не лох.
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19.05.2022 15:49 Відповісти
Ввозити можна і не на потреби ЗСУ, правила спрощені глобально. Та й "преміум" може бути 2020 року, а може - 1999. Хай
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19.05.2022 15:54 Відповісти
не треба ля-ля поляки ****** коли наші перекупи почали вигрібати все з їх автосалонів
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20.05.2022 01:39 Відповісти
Есть наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
А если не его машина? Тогда как? А если мент или депутат на служебной?
Просто кто-то ******* обеспечение ВСУ. Закатали все в асфальт. Как и броники и каски.
На счет изъятия транспортных средств в период военного положения есть закон предусматривающий выплату компенсации.
Видно поток со взяток превратился в ручеек, нужно срочно спасать положение.
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19.05.2022 15:51 Відповісти
Не побоюсь этого слова - ******! Итак разводов хватало, а уж с такой ценой - или машину сюда, или 10% стоимости на лапу.

Чо, народ перестал ездить, бухло не продаётся - проблема со потоком взяток наверх?
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19.05.2022 15:59 Відповісти
Будет еще один рассадник коррупции.
мы же помним, как у нас на пьянку ловят?
Неодноразовые трубки, прибор без сертификации. А еще есть способы, как сделать, чтобы прибор сработал.
Ну а прибор когда сработал... тут уже можно трусить с клиента капусту.
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19.05.2022 16:01 Відповісти
Пiд@ры сдадут Украину без москалей...
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19.05.2022 16:07 Відповісти
Вони що там курять?! Може досить вже всякою х*нею займатись?
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19.05.2022 16:23 Відповісти
Все, что могут придумать - так это как и что отобрать у гражданина. На другое ума не хватает.
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19.05.2022 16:35 Відповісти
жульки отдадут армии, а мерсы - своим родственникам
закон это не запрещает
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19.05.2022 16:41 Відповісти
Згоден, якщо затримувати п'яних водіїв (у т.ч. суддів, прокурорів, мусорів, митників, депутатів та інших слуг народу) зможе кожен громадянин.
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19.05.2022 16:47 Відповісти
Я спиртне взагалі не вживаю. На ханигу не схожий, але дуже часто при зупинці вже і нова поліція намагається повісити на мене нетверезу їзду. Я вже втомився з ними сваритись. А що буде, коли цей закон приймуть- це буде повний безпрєдєл. А ще коли приймуть так званий закон про образу правоохоронця, куди можна віднести все, крім плазування перед ними з грішми в зубах- буде набагато гірше, ніж в росії. Зараз депутати продавлять все що хочуть, бо типу війна, і не можна протестувати. Але вони не думають, що через 2 роки, коли після виборів їх вишвирнуть на помийку історії, вони мають жити по тим правилам, які недавно самі придумали. Немає в них почуття самозбереження, на жаль.
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19.05.2022 17:11 Відповісти
Помиляєтесь, вони для себе в даний час формують матеріальну подушку для без бідного життя в майбутньому
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19.05.2022 20:00 Відповісти
Раскупят москвичи и жигули с запорожцами и будут бухать дальше.
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19.05.2022 17:25 Відповісти
не хер бухать за рулем,перегибы на местах будут,а в основном,правильно!Я в днепре в 90 х по Кирова против движения задом ездил,мусора все у меня на СТО обслуживались,а с 2000 х кураж ушел,голова стала думать,а не жопа.В наше военное время,быковать не надо,буханул,****** пешком!
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19.05.2022 17:32 Відповісти
Цих треба розстріляти. А потім вибрати нових, не таких злодійкуватих.
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19.05.2022 17:57 Відповісти
Пьянству бой. А как вы хотели? Алкоголики , тунеядцы. А кто не согласен , на цементный завод.
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19.05.2022 18:20 Відповісти
Пьянству бой! Так выпьем,перед боем!
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20.05.2022 02:19 Відповісти
Нужды ВСУ должны пополнятся и финансироваться государством . наши украинские власть имущие ублюдки и подонки разворовали за 30 лет всё что предназначалось для армии .а теперь гниды хотят за счёт бухих граждан армии технику подогнать .
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19.05.2022 18:47 Відповісти
За один адміністративний проступок три покарання? Не дуже багато?Штраф,позбавлення прав,ще й конфіскацію добавляють! Не жирно так наказувати з першого разу? Можливо й треба вводити конфіскацію,але для цього є друга частина,третя статті 130.
А якщо ворог прийде в оселю,що тоді робити,на чому тікаті всій сім'ї.....авто забрали в батька за п'янку....тоді помирати!?
Депутати досить хернею займатися - виявляйте зрадників,а після війни розберемося і з п'яними.
А за розмінування Херснщини,яка дала змогу ворогу зайти в глиб країни,та призвела до массових вбивств та знищенню ряда міст і захвату територій - депутати не хочети знайти зрадників?

Чи не на часі такі рішення приймати? Краще гуманітарку пускати в продаж,да депутати?
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20.05.2022 02:37 Відповісти
Трухину *****
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30.08.2022 19:25 Відповісти
 
 