У Раду внесли законопроєкт, яким пропонується конфіскація у п'яних водіїв авто на потреби ЗСУ
В Україні хочуть забирати машини у п'яних водіїв на потреби військових і силових структур. Відповідний законопроєкт 7382 внесли до Верховної Ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту на сайті парламенту.
Законопроєкт пропонує доповнити статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення новою частиною, яка передбачає, що керування автомобілем у п'яному вигляді, наркотичному або іншому сп'янінні при воєнному або надзвичайному стані тягне його конфіскацію.
Пропонується направляти такі автомобілі на потреби підрозділів Збройних сил України, або Міністерства внутрішніх справ, або Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Топ коментарі
+32 botoks
показати весь коментар19.05.2022 15:20
+19 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар19.05.2022 15:26
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.05.2022 15:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
спиртногоантисептика никак.
Для вище переліченого в умовах ВС навіть окремий закон не потрібен.
а ще розкрадання гуманітарки і бадягу з паливом треба прирівняти до
держзради і саджати з конфіскацією.
дерслужбовців та військових зрадників розстрілювати нах...й
а то подивишся на тих хто в безпеці і тих хто під обстрілами тай
**** даєшся як одним добре а другим херово.
ще й помирають чесні за казлів
я їду, мене спинили, на мене наставили зброю і дали ковтнути спиртного.
і?
кому і шо я доведу, через який суд, якщо моє авто уже десь?
люди, мені не автівку шкода, я просто приземлюю ситуацію, як воно буде для пересічного громадянина.
займалися б тим, що пече
а не хєрньою
фактично - закон-дишло
мене врятує компенсція якщо я автівкою на життя заробляю?
або на роботу добираюся?
нащо робити людям капості, забивати цвяхи шляпками вниз?
я просто звикла любий законопроект примірювати до рівня його виконання на землі
і цей мені сильно не до вподоби
і що це за іпанутий проект закону?
як і що мені доводити?
одне діло коли я вчора пішла в магаз, скупилася та у лоток на потреби ЗСУ кинула продукти у достатній кількості
друге - коли ми законодавчо пропонуємо таке
Люди❗Не теряйте разум☝
но мы то все взрослые, понимаем что некоторые под шумок этого будут конфисковать авто даже у тех, кто вообще не пил ни разу в жизни.. и никак свои права не защитишь, сказали был пьяный, значит был
А если не его машина? Тогда как? А если мент или депутат на служебной?
Просто кто-то ******* обеспечение ВСУ. Закатали все в асфальт. Как и броники и каски.
На счет изъятия транспортных средств в период военного положения есть закон предусматривающий выплату компенсации.
Видно поток со взяток превратился в ручеек, нужно срочно спасать положение.
Чо, народ перестал ездить, бухло не продаётся - проблема со потоком взяток наверх?
мы же помним, как у нас на пьянку ловят?
Неодноразовые трубки, прибор без сертификации. А еще есть способы, как сделать, чтобы прибор сработал.
Ну а прибор когда сработал... тут уже можно трусить с клиента капусту.
закон это не запрещает
А якщо ворог прийде в оселю,що тоді робити,на чому тікаті всій сім'ї.....авто забрали в батька за п'янку....тоді помирати!?
Депутати досить хернею займатися - виявляйте зрадників,а після війни розберемося і з п'яними.
А за розмінування Херснщини,яка дала змогу ворогу зайти в глиб країни,та призвела до массових вбивств та знищенню ряда міст і захвату територій - депутати не хочети знайти зрадників?
Чи не на часі такі рішення приймати? Краще гуманітарку пускати в продаж,да депутати?