У Раду внесли законопроєкт, яким пропонується конфіскація у п'яних водіїв авто на потреби ЗСУ

В Україні хочуть забирати машини у п'яних водіїв на потреби військових і силових структур. Відповідний законопроєкт 7382 внесли до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту на сайті парламенту.

Законопроєкт пропонує доповнити статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення новою частиною, яка передбачає, що керування автомобілем у п'яному вигляді, наркотичному або іншому сп'янінні при воєнному або надзвичайному стані тягне його конфіскацію.

Пропонується направляти такі автомобілі на потреби підрозділів Збройних сил України, або Міністерства внутрішніх справ, або Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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