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Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини

Країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію про створення трибуналу щодо воєнних злочинів Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав відповідне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про у Twitter-акаунті написав очільник МЗС.

"Вдячний членам Європарламенту, які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності", - пише міністр.

Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

Як повідомляв Цензор.НЕТ, голова МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що її країна підтримує ідею створення міжнародного кримінального трибуналу для Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні

Автор: 

Європарламент (1041) путін (23746) росія (64895) трибунал (259)


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Сначала нужно победить. Хотя, материалы надо собирать уже сейчас.
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19.05.2022 18:47 Відповісти
А в нас агенти фсб у мантіях судять кіборгам за начебто вбивство диверсанта

https://novynarnia.com/2022/05/19/kiborg-maksym-galaktionov/
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19.05.2022 19:04 Відповісти
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19.05.2022 18:51 Відповісти
За останню добу постраждалі зверталися 56 разів. А за одну тільки годину подзвонили 10 осіб, 8 з яких - зґвалтовані. Сюди входять і два хлопчики 10 років.
Сексуальні злочини росіян в УкраїніРашисти зґвалтували дівчаток-трійнят 9 років. У всіх важкі травми статевих органів. Все відбувалося на очах матері, яка знаходиться в стані шоку.На очах мами її дев'ятирічну доньку зґвалтували свічкою.Однорічного хлопчика ґвалтували двоє рашистів. В результаті цього звірства він помер.Дівчинку двох років ґвалтували двоє російських військових злочинців.Зґвалтовані чоловіки 67 і 78 років


І таких випадків тисячі. Чому всі ,починаючи від декламатора чапліна на гейських кінофестивалях і закінчуючи ************ не розказують про це на весь світ? Я розумію що в черговому відосику який вчиш цілий день, потрібно свєрнуть своїм юмором про вундервафлі, але в нас кожну хвилину орки знищують наших дітей,жінок ,цивільних всіма способами які тільки можуть буди в їх хворій уяві.
ЧОМУ ВИ МОВЧИТЕ ПРО ЦЕ???

.
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19.05.2022 18:53 Відповісти
Нема навіть емоцій... Сказати що жага помсти, це нічого не сказати
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19.05.2022 19:05 Відповісти
https://inforesist.org/okkupanty-iznasilovali-9-letnih-trojnyashek-na-glazah-u-materi/
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19.05.2022 19:51 Відповісти
Це поки тільки заклик а такі потвори як Французи, Німці та Угорці заблокують
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19.05.2022 19:00 Відповісти
Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини ?

Хто пише такі заголовки?

В тексті "які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності".

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19.05.2022 19:12 Відповісти
и как в нюренберге всех нацистов повесить!
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19.05.2022 20:24 Відповісти
 
 