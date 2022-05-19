Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини
Країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію про створення трибуналу щодо воєнних злочинів Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав відповідне рішення.
Як передає Цензор.НЕТ, про у Twitter-акаунті написав очільник МЗС.
"Вдячний членам Європарламенту, які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності", - пише міністр.
Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022
Як повідомляв Цензор.НЕТ, голова МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що її країна підтримує ідею створення міжнародного кримінального трибуналу для Росії.
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Сексуальні злочини росіян в УкраїніРашисти зґвалтували дівчаток-трійнят 9 років. У всіх важкі травми статевих органів. Все відбувалося на очах матері, яка знаходиться в стані шоку.На очах мами її дев'ятирічну доньку зґвалтували свічкою.Однорічного хлопчика ґвалтували двоє рашистів. В результаті цього звірства він помер.Дівчинку двох років ґвалтували двоє російських військових злочинців.Зґвалтовані чоловіки 67 і 78 років
І таких випадків тисячі. Чому всі ,починаючи від декламатора чапліна на гейських кінофестивалях і закінчуючи ************ не розказують про це на весь світ? Я розумію що в черговому відосику який вчиш цілий день, потрібно свєрнуть своїм юмором про вундервафлі, але в нас кожну хвилину орки знищують наших дітей,жінок ,цивільних всіма способами які тільки можуть буди в їх хворій уяві.
ЧОМУ ВИ МОВЧИТЕ ПРО ЦЕ???
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Хто пише такі заголовки?
В тексті "які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності".