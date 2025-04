Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за воєнні злочини ?

Країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію про створення трибуналу щодо воєнних злочинів Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав відповідне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ, про у Twitter-акаунті написав очільник МЗС.

"Вдячний членам Європарламенту, які підтримали резолюцію із закликом до ЄС підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми притягнемо російське керівництво до відповідальності", - пише міністр.

Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account.