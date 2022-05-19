США планують передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун", - Reuters
Білий дім працює над тим, щоб передати Україні передові протикорабельні ракети для подолання російської блокади Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Три американські чиновники та два джерела в Конгресі заявили, що Вашингтон розглядає можливості передачі Україні двох типів протикорабельних ракет: "Harpoon" ("Гарпун") виробництва Boeing та NSM (Naval Strike Missile) виробництва Kongsberg та Raytheon Technologies.
У квітні президент України Володимир Зеленський звертався до Португалії з проханням надати українським військовим ракети Harpoon, дальність яких досягає 300 км.
Агентство зазначає, що є низка проблем, які уповільнюють передачу ракет Україні. Головна з них полягає в тому, що Harpoon - ракета морського базування, і запустити її з берега технічно складно. Але два американські чиновники заявили, що Сполучені Штати працюють над потенційними рішеннями, зокрема, зняттям пускової установки з американського корабля.
За даними міністерства оборони Великобританії, в оперативній зоні Чорного моря перебуває близько 20 кораблів ВМФ Росії.
Військово-морський експерт Гудзонівського інституту Браян Кларк сказав агентству Reuters, що від 12 до 24 протикорабельних ракет Harpoon буде достатньо, щоб загрожувати російським кораблям і переконати Москву зняти блокаду.
"Якщо Путін упиратиметься, Україна може вивести з ладу найбільші російські кораблі, оскільки їм немає де сховатися в Чорному морі", - заявив Кларк.
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Натомість говориться що розглядається можливість надати ЗСУ M270 і M142 HIMARS системи.
По розрахункам - до середини червня все буде тут в повній бойовій.
- скажите, а земля далеко?
- да не очень, километра полтора-два
- а в какую сторону?
- вниз
По друге, до прийняття закону по Лен-ліз пердача наступального озброєння була виключно неможлива! Навіть надання далекобійних гаубиць було порушенням та визвало юридичний супротив американської опозиції.
Нареші останнє, зараз США не має вільних логістичних кораблів, усі задіяні на перекидання військ та обладнання до Європи, більше половини з них працюють на Україну.
Согласно обещаниям у нас уже и Гарпуны и самолёты 5го поколения....
Германия нас вообще обіцянками завалила. . Жрите не подавитесь.
Це неправда, Harpoon є різного базування AGM/RGM/UGM-84, і та, що корабельного RGM-84 може без проблем запускатися з берега за наявності обладнання, яким можна запрограмувати азимут, точки повороту, схему атаки (середньо/низько/висотна), тощо.