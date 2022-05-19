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США планують передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун", - Reuters

ракета

Білий дім працює над тим, щоб передати Україні передові протикорабельні ракети для подолання російської блокади Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Три американські чиновники та два джерела в Конгресі заявили, що Вашингтон розглядає можливості передачі Україні двох типів протикорабельних ракет: "Harpoon" ("Гарпун") виробництва Boeing та NSM (Naval Strike Missile) виробництва Kongsberg та Raytheon Technologies.

У квітні президент України Володимир Зеленський звертався до Португалії з проханням надати українським військовим ракети Harpoon, дальність яких досягає 300 км.

Також читайте: У США обговорюють поставки Україні потужних протикорабельних ракет для розблокування портів

Агентство зазначає, що є низка проблем, які уповільнюють передачу ракет Україні. Головна з них полягає в тому, що Harpoon - ракета морського базування, і запустити її з берега технічно складно. Але два американські чиновники заявили, що Сполучені Штати працюють над потенційними рішеннями, зокрема, зняттям пускової установки з американського корабля.

За даними міністерства оборони Великобританії, в оперативній зоні Чорного моря перебуває близько 20 кораблів ВМФ Росії.

Військово-морський експерт Гудзонівського інституту Браян Кларк сказав агентству Reuters, що від 12 до 24 протикорабельних ракет Harpoon буде достатньо, щоб загрожувати російським кораблям і переконати Москву зняти блокаду.

"Якщо Путін упиратиметься, Україна може вивести з ладу найбільші російські кораблі, оскільки їм немає де сховатися в Чорному морі", - заявив Кларк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія додатково передасть Україні артилерію, ракети й безпілотники

Автор: 

ракети (4000) США (22473)


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Топ коментарі
+23
Таке враження що зелене гівно тягне загрібайло, розікравши бюджет України, за "халявою" замість того щоб за рахунок бюджету запустити в серію і налагодити виробництво власних ракет "Сармат" і "Грім". Але "халява" в будь який момент може припинитись і з чим ми тоді лишимось? З Бєнєю? Але ж для Бені головне красти з бюджету і не потрапити до американського суду...
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20.05.2022 00:05
+20
на дно могут залечь. )
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20.05.2022 00:34
+17
Якщо самі не бажали думати за свою безпеку, то що на Захід перекладати відповідальність.
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20.05.2022 00:02
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Якщо самі не бажали думати за свою безпеку, то що на Захід перекладати відповідальність.
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20.05.2022 00:02 Відповісти
Штаты могли бы давно передать эти ракеты, а Украина использовала бы их под отечественной маркой - "Нептун", это и в интересах Штатов тоже - ослабление военно-морского флота россии.. )
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20.05.2022 10:51 Відповісти
В пакет також входить ПВО яке нам так необхідне скоріше всього це петріот
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19.05.2022 23:55 Відповісти
https://www.reuters.com/world/exclusive-us-aims-arm-ukraine-with-advanced-anti-ship-missiles-fight-russian-2022-05-19/ У оригінальному артикл не йдеться про системи Patriot.
Натомість говориться що розглядається можливість надати ЗСУ M270 і M142 HIMARS системи.
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20.05.2022 01:03 Відповісти
Входить і Patriot і M270 і M142 HIMARS - вже достеменно відомо. Це ці 40 млрд., з них 20+ - виключно озброєння.
По розрахункам - до середини червня все буде тут в повній бойовій.
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20.05.2022 01:28 Відповісти
Дайте "Петріоти" та винищувачі F-(№) в необхідній кількості - тоді ми запустимо виробництво своїх Нептунів модернізованих, дальністю до 400км, до Новососіська дістануть!
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19.05.2022 23:55 Відповісти
є добровольці серед відставних натівських льотчиків.
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20.05.2022 00:07 Відповісти
Що нам зараз заважає виготовляти модернізовані нептуни?
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20.05.2022 06:57 Відповісти
А скільки разів цей флот самоліквідовувався - два чи три ?
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19.05.2022 23:58 Відповісти
Якось вже зачекалися...
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19.05.2022 23:59 Відповісти
Англия вроде как месяц назад дала...и где???
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20.05.2022 00:14 Відповісти
Хочеться думати, шо десь тут...
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20.05.2022 00:45 Відповісти
Голод не тётка...
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20.05.2022 00:50 Відповісти
О це добра новина. Мені здається, що скоро російські кораблі розбігуться з Чорного моря як таргани.
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19.05.2022 23:59 Відповісти
Куди? Босфор закритий. Їм нікуди подітись з Чорного моря.
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20.05.2022 00:21 Відповісти
Выходить можно, входить нельзя.
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20.05.2022 00:34 Відповісти
на дно могут залечь. )
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20.05.2022 00:34 Відповісти
Тонет посреди океана пароход. Пассажиры суетятся, бегают по палубе. Тут один из пассажиров подбегает к капитану и спрашивает:
- скажите, а земля далеко?
- да не очень, километра полтора-два
- а в какую сторону?
- вниз
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20.05.2022 00:40 Відповісти
У Новоросійськ - як вони при Єльцині і планували!
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20.05.2022 04:46 Відповісти
та не дуже.калібрами срати вони можуть десь з під Ялти,а там їх ні Нептун ні Гарпун не дістане.хіба що Томагавк,але то нажаль мрії
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20.05.2022 00:43 Відповісти
Таке враження що зелене гівно тягне загрібайло, розікравши бюджет України, за "халявою" замість того щоб за рахунок бюджету запустити в серію і налагодити виробництво власних ракет "Сармат" і "Грім". Але "халява" в будь який момент може припинитись і з чим ми тоді лишимось? З Бєнєю? Але ж для Бені головне красти з бюджету і не потрапити до американського суду...
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20.05.2022 00:05 Відповісти
Ти "Сармат" з "Сапсаном" не сплутав? Бо "Сармат" - російська "страшнобалістична" а от "Сапсан" - це загальна назва програми, з якої потім вийшов "Грім-2"
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20.05.2022 04:50 Відповісти
Таки сплутав.
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20.05.2022 09:33 Відповісти
Не треба нічого, нікому казати за флот, якщо він ворожий та обстрілює українські міста. Нехай в них голова болить, якщо пішли на таку криваву військову авантюру. Просто знищити і все.
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20.05.2022 00:05 Відповісти
Всі військові рашистські кораблі один за одним на х#й. Чорне море повинно бути мирним. І підводні човни за ними. Миру-мир
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20.05.2022 07:17 Відповісти
Мясо, давай мясо! (с)
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20.05.2022 00:10 Відповісти
По більше зброї від США для іспиту над кацапами.
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20.05.2022 00:11 Відповісти
По перше, ніхто не надасть озброєння, особливо ракети, які неможливо запускати без стартоіої пускової установки. Це може привести лише до втрати технологій. На щастя, американські інженери вже працюють над тим, щоб зняти ПУ із кораблів, що щойно виведені з бойового флоту США, та ще знаходяться у повністю справному стані.

По друге, до прийняття закону по Лен-ліз пердача наступального озброєння була виключно неможлива! Навіть надання далекобійних гаубиць було порушенням та визвало юридичний супротив американської опозиції.

Нареші останнє, зараз США не має вільних логістичних кораблів, усі задіяні на перекидання військ та обладнання до Європи, більше половини з них працюють на Україну.
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20.05.2022 00:20 Відповісти
гарпуни і їх пускові спокійно доставляються тим же С-5 їх же не тисячі і навіть не сотні треба
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20.05.2022 00:45 Відповісти
******* ото досягнення,просрав Нептун з дальністю до 280км,а тепер видає за досягнення виклянчування Гарпунів,чому чогось більш дальнобійного не просиш?
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20.05.2022 00:41 Відповісти
Так гарпунов же нам уже Британия передала, но счёт кораблей пока так и застыл на 1
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20.05.2022 01:13 Відповісти
опять пьяный кацап рыгает)))
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20.05.2022 01:36 Відповісти
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20.05.2022 01:18 Відповісти
Да чего нам только уже не обещали......
Согласно обещаниям у нас уже и Гарпуны и самолёты 5го поколения....
Германия нас вообще обіцянками завалила. . Жрите не подавитесь.
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20.05.2022 07:20 Відповісти
Треба виміняти Беню за ракети.
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20.05.2022 07:38 Відповісти
Гарпун бьє до 200 кілометрів, як ним можна очистити Чорне море?
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20.05.2022 08:15 Відповісти
Вот это правильный разговор.
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20.05.2022 08:33 Відповісти
"Harpoon - ракета морського базування, і запустити її з берега технічно складно"

Це неправда, Harpoon є різного базування AGM/RGM/UGM-84, і та, що корабельного RGM-84 може без проблем запускатися з берега за наявності обладнання, яким можна запрограмувати азимут, точки повороту, схему атаки (середньо/низько/висотна), тощо.
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20.05.2022 10:07 Відповісти
поки вони спланують, вже й нах не будуть потрібні.
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20.05.2022 11:08 Відповісти
Будет хорошо, нужно побольше ракет всяких разных, надо очистить море от нечисти!
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20.05.2022 11:16 Відповісти
 
 