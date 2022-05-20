США планируют передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", - Reuters

Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты для преодоления российской блокады Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Три американских чиновника и два источника в Конгрессе заявили, что Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: Harpoon ("Гарпун") производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский обращался в Португалию с просьбой предоставить украинским военным ракеты Harpoon, дальность которых достигает 300 км.

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Агентство отмечает, что существует ряд проблем, замедляющих передачу ракет Украине. Главная из них состоит в том, что Harpoon – ракета морского базирования, и запустить ее с берега технически сложно. Но два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, в частности снятием пусковой установки с американского корабля.

По данным министерства обороны Великобритании, в оперативной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей ВМФ России.

Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк сказал агентству Reuters, что от 12 до 24 противокорабельных ракет Harpoon будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям и убедить Москву снять блокаду.

"Если Путин будет упорствовать, Украина может вывести из строя самые большие российские корабли, поскольку им негде укрыться в Черном море", - заявил Кларк.

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