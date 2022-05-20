США планируют передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", - Reuters
Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты для преодоления российской блокады Черного моря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Три американских чиновника и два источника в Конгрессе заявили, что Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: Harpoon ("Гарпун") производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский обращался в Португалию с просьбой предоставить украинским военным ракеты Harpoon, дальность которых достигает 300 км.
Агентство отмечает, что существует ряд проблем, замедляющих передачу ракет Украине. Главная из них состоит в том, что Harpoon – ракета морского базирования, и запустить ее с берега технически сложно. Но два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, в частности снятием пусковой установки с американского корабля.
По данным министерства обороны Великобритании, в оперативной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей ВМФ России.
Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк сказал агентству Reuters, что от 12 до 24 противокорабельных ракет Harpoon будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям и убедить Москву снять блокаду.
"Если Путин будет упорствовать, Украина может вывести из строя самые большие российские корабли, поскольку им негде укрыться в Черном море", - заявил Кларк.
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Натомість говориться що розглядається можливість надати ЗСУ M270 і M142 HIMARS системи.
По розрахункам - до середини червня все буде тут в повній бойовій.
- скажите, а земля далеко?
- да не очень, километра полтора-два
- а в какую сторону?
- вниз
По друге, до прийняття закону по Лен-ліз пердача наступального озброєння була виключно неможлива! Навіть надання далекобійних гаубиць було порушенням та визвало юридичний супротив американської опозиції.
Нареші останнє, зараз США не має вільних логістичних кораблів, усі задіяні на перекидання військ та обладнання до Європи, більше половини з них працюють на Україну.
Согласно обещаниям у нас уже и Гарпуны и самолёты 5го поколения....
Германия нас вообще обіцянками завалила. . Жрите не подавитесь.
Це неправда, Harpoon є різного базування AGM/RGM/UGM-84, і та, що корабельного RGM-84 може без проблем запускатися з берега за наявності обладнання, яким можна запрограмувати азимут, точки повороту, схему атаки (середньо/низько/висотна), тощо.