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Новости Агрессия России против Украины Война
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США планируют передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", - Reuters

ракета

Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты для преодоления российской блокады Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Три американских чиновника и два источника в Конгрессе заявили, что Вашингтон рассматривает возможности передачи Украине двух типов противокорабельных ракет: Harpoon ("Гарпун") производства Boeing и NSM (Naval Strike Missile) производства Kongsberg и Raytheon Technologies.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский обращался в Португалию с просьбой предоставить украинским военным ракеты Harpoon, дальность которых достигает 300 км.

Также читайте: США предоставляют Украине оружие и технику из запасов Минобороны на 100 млн долл., - Блинкен

Агентство отмечает, что существует ряд проблем, замедляющих передачу ракет Украине. Главная из них состоит в том, что Harpoon – ракета морского базирования, и запустить ее с берега технически сложно. Но два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, в частности снятием пусковой установки с американского корабля.

По данным министерства обороны Великобритании, в оперативной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей ВМФ России.

Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк сказал агентству Reuters, что от 12 до 24 противокорабельных ракет Harpoon будет достаточно, чтобы угрожать российским кораблям и убедить Москву снять блокаду.

"Если Путин будет упорствовать, Украина может вывести из строя самые большие российские корабли, поскольку им негде укрыться в Черном море", - заявил Кларк.

Также читайте: Великобритания дополнительно передаст Украине артиллерию, ракеты и беспилотники

ракеты (3549) США (26381)


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Топ комментарии
+23
Таке враження що зелене гівно тягне загрібайло, розікравши бюджет України, за "халявою" замість того щоб за рахунок бюджету запустити в серію і налагодити виробництво власних ракет "Сармат" і "Грім". Але "халява" в будь який момент може припинитись і з чим ми тоді лишимось? З Бєнєю? Але ж для Бені головне красти з бюджету і не потрапити до американського суду...
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20.05.2022 00:05
+20
на дно могут залечь. )
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20.05.2022 00:34
+17
Якщо самі не бажали думати за свою безпеку, то що на Захід перекладати відповідальність.
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20.05.2022 00:02
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Правила форума Совет форумчан
Якщо самі не бажали думати за свою безпеку, то що на Захід перекладати відповідальність.
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20.05.2022 00:02 Ответить
Штаты могли бы давно передать эти ракеты, а Украина использовала бы их под отечественной маркой - "Нептун", это и в интересах Штатов тоже - ослабление военно-морского флота россии.. )
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20.05.2022 10:51 Ответить
В пакет також входить ПВО яке нам так необхідне скоріше всього це петріот
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19.05.2022 23:55 Ответить
https://www.reuters.com/world/exclusive-us-aims-arm-ukraine-with-advanced-anti-ship-missiles-fight-russian-2022-05-19/ У оригінальному артикл не йдеться про системи Patriot.
Натомість говориться що розглядається можливість надати ЗСУ M270 і M142 HIMARS системи.
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20.05.2022 01:03 Ответить
Входить і Patriot і M270 і M142 HIMARS - вже достеменно відомо. Це ці 40 млрд., з них 20+ - виключно озброєння.
По розрахункам - до середини червня все буде тут в повній бойовій.
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20.05.2022 01:28 Ответить
Дайте "Петріоти" та винищувачі F-(№) в необхідній кількості - тоді ми запустимо виробництво своїх Нептунів модернізованих, дальністю до 400км, до Новососіська дістануть!
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19.05.2022 23:55 Ответить
є добровольці серед відставних натівських льотчиків.
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20.05.2022 00:07 Ответить
Що нам зараз заважає виготовляти модернізовані нептуни?
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20.05.2022 06:57 Ответить
А скільки разів цей флот самоліквідовувався - два чи три ?
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19.05.2022 23:58 Ответить
Якось вже зачекалися...
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19.05.2022 23:59 Ответить
Англия вроде как месяц назад дала...и где???
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20.05.2022 00:14 Ответить
Хочеться думати, шо десь тут...
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20.05.2022 00:45 Ответить
Голод не тётка...
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20.05.2022 00:50 Ответить
О це добра новина. Мені здається, що скоро російські кораблі розбігуться з Чорного моря як таргани.
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19.05.2022 23:59 Ответить
Куди? Босфор закритий. Їм нікуди подітись з Чорного моря.
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20.05.2022 00:21 Ответить
Выходить можно, входить нельзя.
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20.05.2022 00:34 Ответить
на дно могут залечь. )
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20.05.2022 00:34 Ответить
Тонет посреди океана пароход. Пассажиры суетятся, бегают по палубе. Тут один из пассажиров подбегает к капитану и спрашивает:
- скажите, а земля далеко?
- да не очень, километра полтора-два
- а в какую сторону?
- вниз
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20.05.2022 00:40 Ответить
У Новоросійськ - як вони при Єльцині і планували!
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20.05.2022 04:46 Ответить
та не дуже.калібрами срати вони можуть десь з під Ялти,а там їх ні Нептун ні Гарпун не дістане.хіба що Томагавк,але то нажаль мрії
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20.05.2022 00:43 Ответить
Таке враження що зелене гівно тягне загрібайло, розікравши бюджет України, за "халявою" замість того щоб за рахунок бюджету запустити в серію і налагодити виробництво власних ракет "Сармат" і "Грім". Але "халява" в будь який момент може припинитись і з чим ми тоді лишимось? З Бєнєю? Але ж для Бені головне красти з бюджету і не потрапити до американського суду...
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20.05.2022 00:05 Ответить
Ти "Сармат" з "Сапсаном" не сплутав? Бо "Сармат" - російська "страшнобалістична" а от "Сапсан" - це загальна назва програми, з якої потім вийшов "Грім-2"
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20.05.2022 04:50 Ответить
Таки сплутав.
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20.05.2022 09:33 Ответить
Не треба нічого, нікому казати за флот, якщо він ворожий та обстрілює українські міста. Нехай в них голова болить, якщо пішли на таку криваву військову авантюру. Просто знищити і все.
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20.05.2022 00:05 Ответить
Всі військові рашистські кораблі один за одним на х#й. Чорне море повинно бути мирним. І підводні човни за ними. Миру-мир
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20.05.2022 07:17 Ответить
Мясо, давай мясо! (с)
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20.05.2022 00:10 Ответить
По більше зброї від США для іспиту над кацапами.
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20.05.2022 00:11 Ответить
По перше, ніхто не надасть озброєння, особливо ракети, які неможливо запускати без стартоіої пускової установки. Це може привести лише до втрати технологій. На щастя, американські інженери вже працюють над тим, щоб зняти ПУ із кораблів, що щойно виведені з бойового флоту США, та ще знаходяться у повністю справному стані.

По друге, до прийняття закону по Лен-ліз пердача наступального озброєння була виключно неможлива! Навіть надання далекобійних гаубиць було порушенням та визвало юридичний супротив американської опозиції.

Нареші останнє, зараз США не має вільних логістичних кораблів, усі задіяні на перекидання військ та обладнання до Європи, більше половини з них працюють на Україну.
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20.05.2022 00:20 Ответить
гарпуни і їх пускові спокійно доставляються тим же С-5 їх же не тисячі і навіть не сотні треба
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20.05.2022 00:45 Ответить
******* ото досягнення,просрав Нептун з дальністю до 280км,а тепер видає за досягнення виклянчування Гарпунів,чому чогось більш дальнобійного не просиш?
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20.05.2022 00:41 Ответить
Так гарпунов же нам уже Британия передала, но счёт кораблей пока так и застыл на 1
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20.05.2022 01:13 Ответить
опять пьяный кацап рыгает)))
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20.05.2022 01:36 Ответить
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20.05.2022 01:18 Ответить
Да чего нам только уже не обещали......
Согласно обещаниям у нас уже и Гарпуны и самолёты 5го поколения....
Германия нас вообще обіцянками завалила. . Жрите не подавитесь.
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20.05.2022 07:20 Ответить
Треба виміняти Беню за ракети.
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20.05.2022 07:38 Ответить
Гарпун бьє до 200 кілометрів, як ним можна очистити Чорне море?
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20.05.2022 08:15 Ответить
Вот это правильный разговор.
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20.05.2022 08:33 Ответить
"Harpoon - ракета морського базування, і запустити її з берега технічно складно"

Це неправда, Harpoon є різного базування AGM/RGM/UGM-84, і та, що корабельного RGM-84 може без проблем запускатися з берега за наявності обладнання, яким можна запрограмувати азимут, точки повороту, схему атаки (середньо/низько/висотна), тощо.
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20.05.2022 10:07 Ответить
поки вони спланують, вже й нах не будуть потрібні.
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20.05.2022 11:08 Ответить
Будет хорошо, нужно побольше ракет всяких разных, надо очистить море от нечисти!
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20.05.2022 11:16 Ответить
 
 