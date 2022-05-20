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Новини Війна
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Доставка американської зброї до України інколи займає менше доби, - посольство США

джавелін

Усе озброєння, яке виділяє США, надходить до України у дуже короткі терміни (інколи – менш ніж за добу), бо Сполучені Штати розуміють, "ці речі не можуть чекати".

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону 20 травня заявив речник посольства США в Україні Ден Ланґенкемп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Уся зброя іде зі складів США, які вже готові. Тобто ми швидко знаходимо способи, яким чином перевезти її. Вона доїжджає до України за години навіть (інколи – менш ніж за добу). Тобто уявіть, наскільки це швидко. Наприклад, як із гаубицями: ми оголосили про них, вони приїхали і майже всі вже використовуються в Україні", - зазначив речник американського посольства.

За словами Ланґенкемпа, США "ще ніколи в історії не перекидали обладнання так швидко і у таких масштабах до будь-якої іншої країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські війська ефективно використовують гаубиці зі США, - Пентагон

Окрім того, він наголосив, що за потреби для українських військових проводять необхідні навчання щодо того, як використовувати надану зброю.

"Є навчання щодо будь-якого типу озброєння, яке ми надаємо українцям. Ми не надаємо зброю, яку люди не знають, як використовувати, або ж зброю, яку не можна швидко опанувати. Ми намагаємось допомогти так, щоб нашу допомогу ви могли одразу використовувати", – запевнив речник американського посольства.

Автор: 

зброя (7435) посольство (942) США (22497)


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Топ коментарі
+33
рідні люди.роблять як для себе.
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20.05.2022 15:11
+32
а до русні від наших воїнів і того менше.

США РЕСПЕКТ!

ЗСУ СЛАВА!
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20.05.2022 15:09
+29
Скоро, русня будет тикать такими же темпами!
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20.05.2022 15:06
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Скоро, русня будет тикать такими же темпами!
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20.05.2022 15:06 Відповісти
ясно, укрпоштою не возять...
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20.05.2022 15:07 Відповісти
а до русні від наших воїнів і того менше.

США РЕСПЕКТ!

ЗСУ СЛАВА!
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20.05.2022 15:09 Відповісти
Спільними зусиллями,ЗСУ,США,В.Британія та ЄС знищимо московську орду,нанівець !!!)))
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20.05.2022 15:30 Відповісти
рідні люди.роблять як для себе.
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20.05.2022 15:11 Відповісти
вам надо у немцев поучиться )))
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20.05.2022 15:11 Відповісти
Чому? Виробництву локшини ??)))
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20.05.2022 15:34 Відповісти
де гепарди?
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20.05.2022 15:13 Відповісти
від німців нічого небуде..
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20.05.2022 15:18 Відповісти
будет - как раз к параду "в Москве"
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20.05.2022 20:21 Відповісти
Тролль, тебя токо Гепарды интересуют. Пока ишо есть в московском зоопарке, иди смотри, скоро не будет. А немецкие ЗУ "Gepard" еще без снарядов из Швейцарии. Шо ты ишо хотел знать?
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20.05.2022 15:18 Відповісти
і лєопарди
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20.05.2022 15:28 Відповісти
у джунглях напевно. на полюванні за куском ображеної німецької ліверної ковбаски
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20.05.2022 15:31 Відповісти
Гепарди в Афріці по саванах бігають!!!)))
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20.05.2022 15:37 Відповісти
Ленд-ліз для України вже повезли кораблями, залучено майже всі логістичні судна ВМФ США в Атлантиці. https://t.me/operativnoZSU/25042 https://t.me/operativnoZSU/25042

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20.05.2022 15:14 Відповісти
Штатам - респект! Разом до перемоги над мокшанським царством!
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20.05.2022 15:15 Відповісти
Дякуємо. Щиро.
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20.05.2022 15:18 Відповісти
А у нас - "експресспошта" До кацапів долітає за секунди !
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20.05.2022 15:18 Відповісти
Дякую США!
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20.05.2022 15:28 Відповісти
https://politeka.net/society/376120-lishat-grazhdanstva-v-verhovnoy-rade-hotyat-vvesti-zhestkoe-nakazanie-dlya-ukrainskih-narushiteley Лишать гражданства: в Верховной Раде хотят ввести жесткое наказание для украинских нарушителей

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20.05.2022 15:31 Відповісти
Дуже слушна пропозиція!!!)))
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20.05.2022 15:44 Відповісти
А за створення штучного дефіциту та завищення цін на паливо якесь покарання передбачено ? За торгівлю , розкрадання гуманітарки, за пропуск через кордон всіляких суркісів, рабіновічів, шуфричів з чемоданами грошей ? Таке враження, що все спеціально робиться щоб люди не повераталися назад в Україну і щоб решта теж втекла за кордон та звільнила територію від населення.
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20.05.2022 15:45 Відповісти
Ребят, они воюют ракетами, все, солдаты не воюют, они уже сдулись. А ракет конечно *****, ******* у них, таких, не высокоточных, а просто чисто порасхерячить. И это печально
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20.05.2022 15:34 Відповісти
Але добре що ракети бурятські баби більше не понароджують!!!)))
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20.05.2022 15:47 Відповісти
Так почему до сих пор не происходит перелома серьезного??? нужно больше РСЗО и больше боевых беспилотников и самых грузоподъемных. Больше авиации! Нужно много бомбардировщиков с кассетными снарядами! Сейчас пишется история по которой будут снимать много фильмов и писать много книг. Нужно победу сделать яркой! Чтобы потом люди читали и смотрели фильмы и играли в компьютерные игры и т.п. И было все офигенно! Может США зайдут добить и вписать в историю героизм и зайти красиво можно, что разнести орков в хлам! Типа супергерой прилетел и спас мир.
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20.05.2022 16:14 Відповісти
Не буде жодної "крисівої" перемоги. Наші "партнери" постачають зброю та амуніцію виключно у розмірах потрібних для стримання та вимотування орків. І перемогою оголосять відповзання орків до кордонів 24 лютого, можливо ще ОРДЛО визволять. Крим залишиться російським і система влади ху***ла не впаде. Поки мордор володіє великою кількістю зброї масового знищення НАТО буде робити все, щоб не допустити його розвалу та потраплення ЗМЗ до рук ісламський князьків типу кадирова. Тому США зацікавлені в збереженні цілісності мордору і сильної центральної влади для контролю за цією зброєю.
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20.05.2022 16:43 Відповісти
що ти чешеш, мордор берегли до цього часу, більше не будуть, а зі зброєю нічого не станеться, кацапи ядерну зброю на їжу поміняють.
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20.05.2022 20:16 Відповісти
ольгитнец ты тупой как и вся твоя рашка
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20.05.2022 20:23 Відповісти
томагавки, ХИМАРСЫ?
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20.05.2022 16:45 Відповісти
як добре, що не Новою поштою.
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20.05.2022 20:14 Відповісти
 
 