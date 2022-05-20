Путін в абсолютному глухому куті: він не може зупинити війну і не може її виграти, - Буданов
Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська до кордонів 1991 року. Наразі Володимир Путін перебуває в глухому куті, оскільки не може зупинити війну і не може її виграти.
Про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов, повідомляє Головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.
"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року. Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", – зазначив Буданов.
На його думку, Путін не може зупинити війну і не може її виграти.
"Путін в абсолютному глухому куті: він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас, мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", – зазначив керівник воєнної розвідки.
Буданов наголосив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.
"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї: від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив генерал-майор.
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Розхитуючи Україну з середини.
Озвучена мета Донецька та Луганська обл майже досягнута, плюс південь, вода і шлях у Крим.
До речі і досі невідома кількість загиблих у Десні.
Чи ви напишете ? Може я десь пропустила інформацію.
А що з картою не так ?
1. Під Білогорівкою кцпи отримали такої зди, що запам'ятають надовго. Там у них найближчий тиждень точно не буде можливості прориватися.
2. Під Попасною тяжкі бої, кцпи просуваються дуже повільно. Шанси найближчим часом заблокувати Лисичанськ і Сєверодонецьк у них мізерні.
3. Ймовірність того, що Лисичанськ і Сєвєродонецьк опиняться в оточенні в тилу ворога на 80 км, як Маріуполь, близька до нуля. Тому слова «другий Маріуполь» недоречні зовсім.
То куди рухатиметься лінія фронту ?
А чого тоді сперечаєтесь ?
Хіба в Маріуполі не котел ?
Чи в декого тільки Іловайськ виходить котлом називати.
«З картою все правда, значить там котел, значить другий Маріуполь».
Я знаю, що такі апендикси треба випрямляти - або взад, або вперед.
Власне тому і існує поняття як вирівняти лінію фронту.
Я скажу Вам так. Є причини обороняти Сєвєродонецьк і його захистять, повірте. Детальніше не скажу. Дякую за дискусію.
Як на мене, - саме ваша подача інформації була тенденційна і розрахована на емоції. Тоді як карта відзеркалює факти.
Щодо Маріуполя, то ви, мабуть, забули, як відбувались події. Спочатку між 1 армійським корпусом і 58 армією було близко 300 км. Потім точились дуже важкі бої, зокрема у Волновасі. Та за два тижніна цьому напрямку ЗСУ втратили щонайменше дві бригади і на 8 (здається) березня з Маріуполя вже неможливо було вивести війська.
КВН проти КГБ.
спочатку віддали наших в полон, самі дали в руки рашистам такий інструмент впливу,знаряддя шантажу. а тепер будуть під цю та інші волинки підписувати "мирні угоди", нейтральні статуси і т.п.
Побачимо, як воно далі буде.
Мені завжди здавалось, що не допустити окупацію легше, ніж потім визволяти від загарбників, які ховатимуться за спинами місцевих.
Чого ви і далі мені суперечите ?
Дуже хочеться подивитись.
- вся Херсонская обл.
- почти вся Луганская обл.
- большая часть Запорожской обл.
- половина Донецкой обл.
- часть Харьковской обл.
- весь Крым
Для особенно одаренных - не "вся Херсонская обл.", карту посмотри.
Кстати, по поводу:
"прежде чем открывать хлебало и умничать"
желательно пЯсать на рАдном Изыке без такого количества АшиПАк -
"Всем эти прикорытникам",
"нужные прежде открывать карту ",
"окупацией",
это на каком Изыке?
Про знаки препинания вообще молчу, на двоечника средних классов не тянешь, "умник"
По глубине "мысли", лексике и грамотности товариСЧ тянет на типичного
рАсейского/прорасейского троллька.
"Николаев. обл. тоже оккупированна."
Желательно уточнять - не большая часть.
Цього допустити не можна!
https://www.youtube.com/watch?v=48wV-G28iyE
Відповідь всіх зелєбобам на всі закидони до Пороха, якими їх пічкали з подачі шарійя.
Весь березень Чернігів був оточений. Ворог стояв під містом в Деснянці, Полуботках і Седневі з півночі, в Новоселівці і Киселівці зі сходу, в Зайцях із заходу, в Шестовиці, Іванівці і Лукашівці з півдня. З 23 березня місто залишилося без основного моста через Десну. І нічого, тримали оборону і не пустили кцп в місто, хоч вони і заходили в передмістя і штурмували жорстоко. Підвозили їжу, ліки і боєкомплект полями-лісами. В Сєверодонецьку не гірше.
От по твоєму - навіщо ми просимо у США і Європи наступальне озброєння , аби було , чи що ? Чи може для масштабного контрнаступу і звільнення ВСІХ окупованих територій України , включно з Кримом і Донбасом .
Досить вже розводити цю бодягу , про те що ***** ,вже не віддасть захопленого . Віддасть , куди він нах дінеться .! Ще й як віддасть , з процентами . !! Аби лиш у нас було бажання повернути своє .
Не така та кацапня вже й непабядіма , як всі думали ще півроку тому . Як виявилось - там більше понтів , а от розуму вести війну , в них , виявляється - катма . Вся дебільна кацапська стратегія полягає в тому шоб по старінкє - закідать шапками ( взяти кількістю тобто ) .Та й це в них вже не виходить .
Сьогодні двадцять перше століття , а не середина 20 го .. Фокус нє пройдьот .!! .
а тепер розказує направо й наліво, що нам треба
Слабая надежда на американское вундерваффе, если оно всё таки наконец прибудет.
"Сожитель Гогигашвили сказал,что Путин болен раком"