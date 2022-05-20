Путін в абсолютному глухому куті: він не може зупинити війну і не може її виграти, - Буданов

Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська до кордонів 1991 року. Наразі Володимир Путін перебуває в глухому куті, оскільки не може зупинити війну і не може її виграти.

Про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов, повідомляє Головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року. Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", – зазначив Буданов.

На його думку, Путін не може зупинити війну і не може її виграти.

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"Путін в абсолютному глухому куті: він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас, мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", – зазначив керівник воєнної розвідки.

Буданов наголосив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї: від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив генерал-майор.