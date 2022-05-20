УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10818 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 121 96

Путін в абсолютному глухому куті: він не може зупинити війну і не може її виграти, - Буданов

буданов,гур

Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська до кордонів 1991 року. Наразі Володимир Путін перебуває в глухому куті, оскільки не може зупинити війну і не може її виграти.

Про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов, повідомляє Головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року. Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", – зазначив Буданов.

На його думку, Путін не може зупинити війну і не може її виграти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думка росіян про війну не має впливу на Путіна, - розвідка США

"Путін в абсолютному глухому куті: він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас, мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", – зазначив керівник воєнної розвідки.

Буданов наголосив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї: від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив генерал-майор.

Автор: 

Буданов Кирило (488) путін володимир (23758)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Та він може і заморозити ситуацію.
Розхитуючи Україну з середини.
Озвучена мета Донецька та Луганська обл майже досягнута, плюс південь, вода і шлях у Крим.
показати весь коментар
20.05.2022 18:23
+14
Записалися в адвокати диявола. Це робота розвідки?
показати весь коментар
20.05.2022 18:26
+14
Ну да..
Побачимо, як воно далі буде.
Мені завжди здавалось, що не допустити окупацію легше, ніж потім визволяти від загарбників, які ховатимуться за спинами місцевих.
показати весь коментар
20.05.2022 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит нужно остановить этого ублюдка.
показати весь коментар
20.05.2022 18:22 Відповісти
дайте ему синильной кислоты
показати весь коментар
20.05.2022 18:34 Відповісти
Та він може і заморозити ситуацію.
Розхитуючи Україну з середини.
Озвучена мета Донецька та Луганська обл майже досягнута, плюс південь, вода і шлях у Крим.
показати весь коментар
20.05.2022 18:23 Відповісти
Може заморозити. І дуже скоро спробує. І озвучена мета тут ні до чого. Він в будь-якій ситуації може сказати, що це і був такий геніальний задум.
показати весь коментар
20.05.2022 18:28 Відповісти
Мета практично досягнута. Хіба це не назвуть перемогою ?
показати весь коментар
20.05.2022 18:29 Відповісти
Какая победа? ДО полной оккупаций донецкой области еще как до неба. И еще раз заморозить ситуацию он не сможет, так как у нас будет достаточно оржия для контрнаступления
показати весь коментар
20.05.2022 18:31 Відповісти
А це другий Маріуполь.
показати весь коментар
20.05.2022 18:45 Відповісти
Ну якщо ви вже списали наших війскових.....
показати весь коментар
20.05.2022 18:46 Відповісти
Не списала, але хвилююсь.
До речі і досі невідома кількість загиблих у Десні.
Чи ви напишете ? Може я десь пропустила інформацію.
показати весь коментар
20.05.2022 19:00 Відповісти
9 чи 10 загинуло, близько 30 поранено. знаю з двох джерел. це просто цензор не писав про це.
показати весь коментар
20.05.2022 20:30 Відповісти
О! Цю карту всі кцпські боти тут постять. Ксенію зламали? Чи в лінію ПП така зрада теж входить? Там до другого Маріуполя ще дуже далеко.
показати весь коментар
20.05.2022 18:54 Відповісти
Нам занадто часто говорили що все добре, а виявлялось протилежне.
А що з картою не так ?
показати весь коментар
20.05.2022 19:02 Відповісти
Не так:
1. Під Білогорівкою кцпи отримали такої зди, що запам'ятають надовго. Там у них найближчий тиждень точно не буде можливості прориватися.
2. Під Попасною тяжкі бої, кцпи просуваються дуже повільно. Шанси найближчим часом заблокувати Лисичанськ і Сєверодонецьк у них мізерні.
3. Ймовірність того, що Лисичанськ і Сєвєродонецьк опиняться в оточенні в тилу ворога на 80 км, як Маріуполь, близька до нуля. Тому слова «другий Маріуполь» недоречні зовсім.
показати весь коментар
20.05.2022 19:14 Відповісти
Нижче самі написали, що карта правдива.
показати весь коментар
20.05.2022 19:35 Відповісти
Скажем так, карта близька до правди. І вище, і нижче писав що брехлива не карта, а спосіб її подачі як «другий Маріуполь».
показати весь коментар
20.05.2022 19:38 Відповісти
То ви мені зараз гарантуєте, що котла там не буде ?
То куди рухатиметься лінія фронту ?
показати весь коментар
20.05.2022 19:48 Відповісти
Нижче відповів. Котла там не буде з високою ймовірністю. На північ від Попасної кацапню не пустять.
показати весь коментар
20.05.2022 19:53 Відповісти
А если окажется правдой, вы в армию пойдете? Чтобы изменить положение дел.
показати весь коментар
21.05.2022 07:43 Відповісти
Ні, не піду. Бо я вже там.
показати весь коментар
21.05.2022 07:59 Відповісти
Нв цій карті брехня, чи бреше хтось інший?
показати весь коментар
20.05.2022 19:02 Відповісти
Знаєте, коли херсонці писали, що в місто зайшли цапи, місцеві активісти затюкували їх, спамили, обзивали провокаторами і просили бани.
показати весь коментар
20.05.2022 19:13 Відповісти
Справа не в карті. Справа в подачі - «другий Маріуполь».
показати весь коментар
20.05.2022 19:16 Відповісти
То з картою все правда.
А чого тоді сперечаєтесь ?
Хіба в Маріуполі не котел ?
Чи в декого тільки Іловайськ виходить котлом називати.
показати весь коментар
20.05.2022 19:34 Відповісти
Ваша логіка починає бути близькою до логіки пропагандонів кремля:
«З картою все правда, значить там котел, значить другий Маріуполь».
показати весь коментар
20.05.2022 19:42 Відповісти
Може бути котел. Хіба не видно ?
Я знаю, що такі апендикси треба випрямляти - або взад, або вперед.
Власне тому і існує поняття як вирівняти лінію фронту.
показати весь коментар
20.05.2022 19:45 Відповісти
Ого! Та Ви експерт!
Я скажу Вам так. Є причини обороняти Сєвєродонецьк і його захистять, повірте. Детальніше не скажу. Дякую за дискусію.
показати весь коментар
20.05.2022 19:50 Відповісти
"О! Цю карту всі кцпські боти тут постять. Ксенію зламали?"
Як на мене, - саме ваша подача інформації була тенденційна і розрахована на емоції. Тоді як карта відзеркалює факти.

Щодо Маріуполя, то ви, мабуть, забули, як відбувались події. Спочатку між 1 армійським корпусом і 58 армією було близко 300 км. Потім точились дуже важкі бої, зокрема у Волновасі. Та за два тижніна цьому напрямку ЗСУ втратили щонайменше дві бригади і на 8 (здається) березня з Маріуполя вже неможливо було вивести війська.
показати весь коментар
20.05.2022 20:05 Відповісти
Ви правда не бачите різниці між теперішньою ситуацією в Сєвєродонецьку і тодішньою в Маріуполі? Бачу, у вас навіть є інформація про втрати там, якої точно не було в офіційних джерелах.Тоді все було дуже динамічно. Зараз усе більш передбачувано.
показати весь коментар
20.05.2022 20:27 Відповісти
Попри відмінності, і в Попасній і в Северодонецьку дуже важко. У Волновасі в березні були інші причини. Як і щодо Київщини, наголосив на тому, що зневажати москалів нема підстав. Так, часто вони діють тупо. Але не сцикуни і лізуть попри втрати.
показати весь коментар
20.05.2022 20:45 Відповісти
Тут підтримую кожне слово.
показати весь коментар
20.05.2022 20:51 Відповісти
Ви не помітили, що мета час від часу коригувалася, залежно від ситуації? Зараз там тактика проста: хапнути скільки зможуть території і зробити «Мінськ-3», активізуючи агентів «Путін ферштейн» на заході, давлячи на те, що там же люди вмирають, треба терміново припиняти вогонь будь-якою ціною. А своєму стаду вони можуть оголосити що завгодно, хоч і що спецоперація терміново припинена, бо задіяні війська кинуті на ліквідацію епідемії бліх у овець республіки Інгушетія.
показати весь коментар
20.05.2022 18:36 Відповісти
Теж схиляюся до такого сценарію. Скоріш за все його активізують восени.
показати весь коментар
20.05.2022 18:38 Відповісти
Думаю, значно раніше. Деяких агентів вже активізували, працюють на цей сценарій, обробляють думку суспільств і урядів. Як тільки їм точно стане ясно, що більше ні на метр вперед вони не просунуться, так і запустять на повну цей сценарій. І тут їм треба вагомі важелі тиску на українське суспільство. Думаю, вони будуть затягувати з обміном захисників Маріуполя, і де-факто погодяться їх міняти тільки в обмін на перемир'я, при цьому всі їхні боти тільки і будуть кричати про зраду зрадну і давити на жалість до хлопців і дівчат, які в полоні.
показати весь коментар
20.05.2022 18:52 Відповісти
і у них іще ж є агент "Козир", не забуваймо.
КВН проти КГБ.
спочатку віддали наших в полон, самі дали в руки рашистам такий інструмент впливу,знаряддя шантажу. а тепер будуть під цю та інші волинки підписувати "мирні угоди", нейтральні статуси і т.п.
показати весь коментар
20.05.2022 20:36 Відповісти
Не сможет. США не для этого нам оружие посылает
показати весь коментар
20.05.2022 18:29 Відповісти
Ну да..
Побачимо, як воно далі буде.
Мені завжди здавалось, що не допустити окупацію легше, ніж потім визволяти від загарбників, які ховатимуться за спинами місцевих.
показати весь коментар
20.05.2022 18:33 Відповісти
Все від озброєння залежить. З дуже точною зброєю як наприклад гаубиці M777, буде простіше визволяти наші территорії. Зараз проходять начання дуже багато війсковослужбовців. Та й згадайте із Київщини кацапів вибили, незважаючи на те, що вони вже окопалися
показати весь коментар
20.05.2022 18:37 Відповісти
Ви самі написали що погоджуєтесь 20.05.2022 18:38
Чого ви і далі мені суперечите ?
показати весь коментар
20.05.2022 18:59 Відповісти
Не варто дурити себе і інших. Попри те, що кацапи відгребли біля Києва, з півночі вони пішли самі, і то, доволі грамотно і організовано.
показати весь коментар
20.05.2022 19:19 Відповісти
Грамотно і організовано покидали купу техніки коли тікали.
показати весь коментар
20.05.2022 19:27 Відповісти
Фоточку вас і кинутої техніки запостите ?
Дуже хочеться подивитись.
показати весь коментар
20.05.2022 19:43 Відповісти
На жаль, не запощу. Не до того було.
показати весь коментар
20.05.2022 19:44 Відповісти
тебе пусть Шойгу фото постит - а то ты слишком любопытный бот
показати весь коментар
20.05.2022 23:25 Відповісти
Ви були в полях, чи бачили з дивану?
показати весь коментар
20.05.2022 20:08 Відповісти
Не під Києвом, але на півночів полях.
показати весь коментар
20.05.2022 20:30 Відповісти
перестаньте повторювати "нашу" "правильну" пропаганду про "окопалися" і "вибили"!
показати весь коментар
20.05.2022 19:21 Відповісти
Не знаю як під Києвом, а під Черніговом сам бачив їх бліндажі і окопи. Вони серйозно готувалися до оборони.
показати весь коментар
20.05.2022 19:25 Відповісти
То я вам напишу про те, що я бачив на правому березі, коли кацапи вели ар'єргардні бої, тоді як основна маса війська виводилася. З обох боків відбувалися артелерістські дуелі. І зокрема через це, кацапи, часом, кидали техніку, але здебільшого, не через паніку, а через технічні причини, можливо і умисні. Важко сказати, як багато техніки вивели. Але достатньо, щоби вважати цей відсуп організованим.
показати весь коментар
20.05.2022 20:20 Відповісти
озвучувати він може що завгодно. Він вже озвучував НАТО, щоб ті забирали свої манатки до кордонів 1997 року. Вийти на кордони Луганської області можна, але потім ці кордони потрібно ще утримати. і це при тому, що нам зброя по ленд-лізу по суті ще не почала масово надходити.
показати весь коментар
20.05.2022 18:36 Відповісти
УНІАН... Победит Украина или Россия?: WSJ описал пять сценариев окончания войны https://www.wsj.com/articles/ukraine-russia-war-end-11652967707 Wall Street Journal
показати весь коментар
20.05.2022 18:25 Відповісти
Записалися в адвокати диявола. Це робота розвідки?
показати весь коментар
20.05.2022 18:26 Відповісти
да буданову жалко своего патрона думает как же ему лицо сохранить? вообще эта зеленая власть слишком много переживает за рашистов и очень мало думает про Украину
показати весь коментар
20.05.2022 23:29 Відповісти
експерд Буданов перевдягнувся у штатське і далі продукує глибокодумні думки
показати весь коментар
20.05.2022 18:32 Відповісти
Він озвучує інформацію від розвідок Британії та США, якщо хтось досі не зрозумів
показати весь коментар
20.05.2022 18:40 Відповісти
хай спочатку озвучить, де зараз його квартирант Сашо Гогілашвілі
показати весь коментар
20.05.2022 18:49 Відповісти
Ну то хай путлер здохне. Буданов може це організувати,чи потрібно наймати когось "зі сторони"?
показати весь коментар
20.05.2022 18:33 Відповісти
Буданов тут недочого. Він зелених охороняє щоб ніхто не образив.
показати весь коментар
20.05.2022 18:44 Відповісти
Казнить, нельзя помиловать
показати весь коментар
20.05.2022 18:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d3jScebHL_k Пациент скорее мертв чем жив
показати весь коментар
20.05.2022 18:43 Відповісти
Буданов пытается сохранить рыло серийного убийцы и вора, вместо того чтобы его выкрасть, посадить на кол, либо повесить за одну ногу.
показати весь коментар
20.05.2022 18:43 Відповісти
Мілітаризація України необхідна. ВПК має працювати на повну потужність. Ми не можемо увесь час стояти з "протягнутим загрібайлом". Якщо нам чогось конче не вистачає то потрібно це випускати серійно тут. Що там з оборонними замовленнями? Чи вже наступальними? Наприклад, що вже почали серійно випускати ракети "Грім"? Запустили патронні заводи? Не бачу жодного сенсу щось тут будувати та відновлювати під загрозою знищення в будь який момент кацапами. І ніхто не бачить! Хіба що Наполеон БоНеВтік в очах ***** намагається розгледіти рішення... А все дуже просто - нас менше ніж кацапів і тому ми маємо стріляти точніше, на більшу відстань і до того часу поки останній окупант не буде вбитий. А після цього ще й "контрольний в голову!" - на 100 км. вглиб кацапської території вздовж кордону не має бути жодного кацапського військового складу. полігону або казарми... І тоді можна спокійно жити в своїй Богом даній землі.
показати весь коментар
20.05.2022 18:44 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2022 18:48 Відповісти
Всем эти прикорытникам, прежде чем открывать хлебало и умничать, нужные прежде открывать карту и смотреть территории под окупацией:

- вся Херсонская обл.
- почти вся Луганская обл.
- большая часть Запорожской обл.
- половина Донецкой обл.
- часть Харьковской обл.
- весь Крым
показати весь коментар
20.05.2022 18:49 Відповісти
.

Для особенно одаренных - не "вся Херсонская обл.", карту посмотри.
Кстати, по поводу:
"прежде чем открывать хлебало и умничать"
желательно пЯсать на рАдном Изыке без такого количества АшиПАк -
"Всем эти прикорытникам",
"нужные прежде открывать карту ",
"окупацией",
это на каком Изыке?
Про знаки препинания вообще молчу, на двоечника средних классов не тянешь, "умник"
По глубине "мысли", лексике и грамотности товариСЧ тянет на типичного
рАсейского/прорасейского троллька.
показати весь коментар
20.05.2022 20:02 Відповісти
Николаев. обл. тоже оккупированна.
показати весь коментар
20.05.2022 20:35 Відповісти


"Николаев. обл. тоже оккупированна."
Желательно уточнять - не большая часть.
показати весь коментар
20.05.2022 21:56 Відповісти
Можлива заморозка ситуації на невизначено довгий час з постійними обстрілами, як було з Лугандоном 8 років, а потім, очухавшись і підмившись орда знову нападе на українську Україну.
Цього допустити не можна!
показати весь коментар
20.05.2022 18:49 Відповісти
Що це за *батуті заяви від наших держ службовців? Ви повинні казати - ***** затіяло війну, може її й закінчити, повне виведення військ перший крок, його паства все сховається.
показати весь коментар
20.05.2022 18:52 Відповісти
агентура х.йла не може так висловлюватись...
показати весь коментар
20.05.2022 18:58 Відповісти
*його паства все схаває*
показати весь коментар
20.05.2022 19:12 Відповісти
Чому вся ця зелень так переймається проблемами московії?!
https://www.youtube.com/watch?v=48wV-G28iyE
показати весь коментар
20.05.2022 19:07 Відповісти
***** однаково буде затягувати війну до зими, незалежно від того візьме він Донбас чи ні, зараз у нього стратегічна перевага. Сама зброя нічого не вирішує один з основних факторів будь-якої війни це економіка. Кадри у нас є, мотивація є, зброю дають, а от з економікою туго. Тому ***** буде старатись досягнути цілей виснажуючи нас і нашу економіку. Зимою тупо буде завдавати ракетні удари по ТЕЦ і газорозподільних станціях.
показати весь коментар
20.05.2022 19:09 Відповісти
"Я слышал: "Русские думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные солдаты, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году". В конце Зеленский сказал: "Андрей, может быть, мы видимся в последний раз", - рассказал Дуда.

Відповідь всіх зелєбобам на всі закидони до Пороха, якими їх пічкали з подачі шарійя.
показати весь коментар
20.05.2022 19:11 Відповісти
А також відповідь всім порохоботам.
показати весь коментар
20.05.2022 20:00 Відповісти
Хіба це порохоботи Тарана призначили, а потім сховали?
показати весь коментар
20.05.2022 22:43 Відповісти
кончай вылизывать очко зеленскому не позорься бот
показати весь коментар
20.05.2022 23:34 Відповісти
Як цей кут виглядає мені цікаво?Тому що ворог на підступах уже Сєвєродонецька і буде скоро його штурмувати.На Зміїїному пять комплексів ппо уже стоїть.Поки ми дочекаємось того славного ленд лізу ворог займе Херсонщину і скоренько відновить роботу над референдумом.І як говорив один славний хлопець ********,а це все тому що один стояв у куті поки це все робилось.
показати весь коментар
20.05.2022 19:15 Відповісти
Схоже, Сєвєродонецьк - нова тема, яка розганяється ботами і корисними ідіотами.
Весь березень Чернігів був оточений. Ворог стояв під містом в Деснянці, Полуботках і Седневі з півночі, в Новоселівці і Киселівці зі сходу, в Зайцях із заходу, в Шестовиці, Іванівці і Лукашівці з півдня. З 23 березня місто залишилося без основного моста через Десну. І нічого, тримали оборону і не пустили кцп в місто, хоч вони і заходили в передмістя і штурмували жорстоко. Підвозили їжу, ліки і боєкомплект полями-лісами. В Сєверодонецьку не гірше.
показати весь коментар
20.05.2022 19:37 Відповісти
Може й займе херсонщину , але це не значить що він там і залишиться . .
От по твоєму - навіщо ми просимо у США і Європи наступальне озброєння , аби було , чи що ? Чи може для масштабного контрнаступу і звільнення ВСІХ окупованих територій України , включно з Кримом і Донбасом .
Досить вже розводити цю бодягу , про те що ***** ,вже не віддасть захопленого . Віддасть , куди він нах дінеться .! Ще й як віддасть , з процентами . !! Аби лиш у нас було бажання повернути своє .
Не така та кацапня вже й непабядіма , як всі думали ще півроку тому . Як виявилось - там більше понтів , а от розуму вести війну , в них , виявляється - катма . Вся дебільна кацапська стратегія полягає в тому шоб по старінкє - закідать шапками ( взяти кількістю тобто ) .Та й це в них вже не виходить .
Сьогодні двадцять перше століття , а не середина 20 го .. Фокус нє пройдьот .!! .
показати весь коментар
20.05.2022 20:19 Відповісти
"Потрібні ракети..." Потрібні. Только ракетные программы перестали финансировать в 2019 году. Группа веселых парней, придя к власти радостно остановила программу Вільха М. и все с этим связанное.
показати весь коментар
20.05.2022 19:17 Відповісти
от, хай би главний развєдчік через свою жінку - секретарку Зеленського, переконав головнокомандуючого, який його призначив, у необхідності фінансування розробок своїх ракет
а тепер розказує направо й наліво, що нам треба
показати весь коментар
20.05.2022 19:37 Відповісти
Мені от цікаво, цьому клоуну під час війни більше нема чим зайнятися окрім як ляси точити про те, яке ***** ****** і які ми круті? Цей персонаж точно розвідкою має займатися, чи тут професійна непридатність?
показати весь коментар
20.05.2022 19:48 Відповісти
скорше друге, бо ще в середині лютого декларував, що вайни нє будєт...
показати весь коментар
20.05.2022 20:06 Відповісти
Буданову пиз@деть что с горы катиться, сложившаяся же ситуация пока что говорит об обратном.
Слабая надежда на американское вундерваффе, если оно всё таки наконец прибудет.
показати весь коментар
20.05.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2022 20:31 Відповісти
Не моє, з Тві:

"Сожитель Гогигашвили сказал,что Путин болен раком"
показати весь коментар
20.05.2022 20:34 Відповісти
Буданов, а де ти був три місяці до початку війни і три тижні після?
показати весь коментар
20.05.2022 20:37 Відповісти
С какой это радости, глава ГУР МО даёт какие то интервью?
показати весь коментар
20.05.2022 20:42 Відповісти
когда первый Гарпун влупит в Эссена, тогда и поговорим. А он влупит, не сомневайтесь
показати весь коментар
20.05.2022 21:16 Відповісти
 
 