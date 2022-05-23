На Луганщині окупанти відкрили вогонь по евакуаційному автобусу

Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл російських загарбників. Люди цілі, їх доставили у безпечне місце.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Попри обстріли з Гірської громади евакуювали 18 людей. Безпечних шляхів вже немає. Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл під Врубівкою. На щастя, всі цілі та вже в безпеці. Ми використовуємо кожну можливість, щоб врятувати людей, разом ризикуємо, разом радіємо, коли під‘їжджаємо до безпечного місця: "Вирвалися!", - йдеться у повідомленні.

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Сергій Гайдай підкреслює, що евакуація та завезення гумвантажів проходить вкрай важко, за день можливий лише один рейс. Охочих виїжджати стає більше. Обстріли посилюються.