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На Луганщині окупанти відкрили вогонь по евакуаційному автобусу

евакуація

Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл російських загарбників. Люди цілі, їх доставили у безпечне місце.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Попри обстріли з Гірської громади евакуювали 18 людей. Безпечних шляхів вже немає. Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл під Врубівкою. На щастя, всі цілі та вже в безпеці. Ми використовуємо кожну можливість, щоб врятувати людей, разом ризикуємо, разом радіємо, коли під‘їжджаємо до безпечного місця: "Вирвалися!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70 будинків зруйнували рашисти за добу на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Сергій Гайдай підкреслює, що евакуація та завезення гумвантажів проходить вкрай важко, за день можливий лише один рейс. Охочих виїжджати стає більше. Обстріли посилюються.

евакуація (2307) автобус (342) Луганська область (4876)


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...Коли ми всі думали, що на заводі кілька сотень людей, а по факту виявилося дві тисячі - це що? Дві тисячі бійців віддані на муки, за це хтось має відповісти.

Але Зеленський зробив дуже хитрий маневр хвостом, прикрившись Україною. Якось так вийшло, що всі стріли, які могли б летіти у Зеленського, вважаються стрілами, запущеними в Україну. Не на часі і не розхитуйте човна.

Те що ми бачимо сьогодні - це пртичі Соломона на новий лад.
Ось вам дитина, тобто Україна.
Ось вам меч, рубайте.
І подивимося, для кого з вас це дитя справді рідне.
https://t.me/nuts_roses/948
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23.05.2022 14:59 Відповісти
Так вже майже 2 місяці з ЗЕ та його шобли роблять "білих і пухнастих" "визволителів". Саме тому й вимкнули з етерів "Прямий", "5" та "Еспресо".
Жодної альтернативної думки про те, що саме ЗЕ-д'Єрьмак-Подоляк тримають Україну на свої плечах бути не повинно. Тоді кацапьске "пабєдітєлєй нє судят" може проканать.
Але наявна реальність відрізняється від тієї, яку створили дєрьмаки. В цій реальності лишається питання стрімкої атаки на півдні, що призвело до десяткив тисяч загиблих серед цивільних маріупольців, окупації Херсона, захопленню ЗАЕС і т.п.
Притомні люди ще пам'ятають про "вагнергейт" і чекають на висновки.
Адекватні люди бачать і пам'ятають про те, що відбувалося з осені 2021 ("Заявлєнія западньіх ЗМІ - дєстабілізація сітуаціі в Украінє"), "Готуйтесь до шашликів на травневі свята" за кілька днів до повномаштабного втрогнення, "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але хто ж буде будувати дороги"....

"Пабєдітєлєй нє судят" у нас не пройде.
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23.05.2022 15:22 Відповісти
Сегодня в глубенях Нижегородской области зарыли Гаязетдинова Шамиля Ильхамовича, который нёс-нёс нам руцкий мир, но не донёс. Примечательно в чём его закопали - прямо в сколоченном из палок ящике для транспортировке 200-х в цинковых гобах...

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23.05.2022 15:11 Відповісти
 
 