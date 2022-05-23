На Луганщині окупанти відкрили вогонь по евакуаційному автобусу
Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл російських загарбників. Люди цілі, їх доставили у безпечне місце.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Попри обстріли з Гірської громади евакуювали 18 людей. Безпечних шляхів вже немає. Евакуаційний автобус з мешканцями Гірської громади потрапив під обстріл під Врубівкою. На щастя, всі цілі та вже в безпеці. Ми використовуємо кожну можливість, щоб врятувати людей, разом ризикуємо, разом радіємо, коли під‘їжджаємо до безпечного місця: "Вирвалися!", - йдеться у повідомленні.
Сергій Гайдай підкреслює, що евакуація та завезення гумвантажів проходить вкрай важко, за день можливий лише один рейс. Охочих виїжджати стає більше. Обстріли посилюються.
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Але Зеленський зробив дуже хитрий маневр хвостом, прикрившись Україною. Якось так вийшло, що всі стріли, які могли б летіти у Зеленського, вважаються стрілами, запущеними в Україну. Не на часі і не розхитуйте човна.
Те що ми бачимо сьогодні - це пртичі Соломона на новий лад.
Ось вам дитина, тобто Україна.
Ось вам меч, рубайте.
І подивимося, для кого з вас це дитя справді рідне.
https://t.me/nuts_roses/948
Жодної альтернативної думки про те, що саме ЗЕ-д'Єрьмак-Подоляк тримають Україну на свої плечах бути не повинно. Тоді кацапьске "пабєдітєлєй нє судят" може проканать.
Але наявна реальність відрізняється від тієї, яку створили дєрьмаки. В цій реальності лишається питання стрімкої атаки на півдні, що призвело до десяткив тисяч загиблих серед цивільних маріупольців, окупації Херсона, захопленню ЗАЕС і т.п.
Притомні люди ще пам'ятають про "вагнергейт" і чекають на висновки.
Адекватні люди бачать і пам'ятають про те, що відбувалося з осені 2021 ("Заявлєнія западньіх ЗМІ - дєстабілізація сітуаціі в Украінє"), "Готуйтесь до шашликів на травневі свята" за кілька днів до повномаштабного втрогнення, "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але хто ж буде будувати дороги"....
"Пабєдітєлєй нє судят" у нас не пройде.