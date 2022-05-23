В Луганской области оккупанты открыли огонь по эвакуационному автобусу

Эвакуационный автобус с жителями Горской громады попал под обстрел российских захватчиков. Люди целы, их доставили в безопасное место.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на обстрелы из Горcrой громады эвакуировали 18 человек. Безопасных путей уже нет. Эвакуационный автобус с жителями Горской громады попал под обстрел под Врубовкой. К счастью, все целы и уже в безопасности. Мы используем каждую возможность, чтобы спасти людей, вместе рискуем, вместе радуемся, когда подъезжаем к безопасному месту: "Вырвались!", - говорится в сообщении.

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Сергей Гайдай подчеркивает, что эвакуация и доставка гуманитарных грузов проходят крайне тяжело, за день возможен только один рейс. Желающих уезжать становится больше. Обстрелы усиливаются.