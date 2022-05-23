В Луганской области оккупанты открыли огонь по эвакуационному автобусу
Эвакуационный автобус с жителями Горской громады попал под обстрел российских захватчиков. Люди целы, их доставили в безопасное место.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на обстрелы из Горcrой громады эвакуировали 18 человек. Безопасных путей уже нет. Эвакуационный автобус с жителями Горской громады попал под обстрел под Врубовкой. К счастью, все целы и уже в безопасности. Мы используем каждую возможность, чтобы спасти людей, вместе рискуем, вместе радуемся, когда подъезжаем к безопасному месту: "Вырвались!", - говорится в сообщении.
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Сергей Гайдай подчеркивает, что эвакуация и доставка гуманитарных грузов проходят крайне тяжело, за день возможен только один рейс. Желающих уезжать становится больше. Обстрелы усиливаются.
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Але Зеленський зробив дуже хитрий маневр хвостом, прикрившись Україною. Якось так вийшло, що всі стріли, які могли б летіти у Зеленського, вважаються стрілами, запущеними в Україну. Не на часі і не розхитуйте човна.
Те що ми бачимо сьогодні - це пртичі Соломона на новий лад.
Ось вам дитина, тобто Україна.
Ось вам меч, рубайте.
І подивимося, для кого з вас це дитя справді рідне.
https://t.me/nuts_roses/948
Жодної альтернативної думки про те, що саме ЗЕ-д'Єрьмак-Подоляк тримають Україну на свої плечах бути не повинно. Тоді кацапьске "пабєдітєлєй нє судят" може проканать.
Але наявна реальність відрізняється від тієї, яку створили дєрьмаки. В цій реальності лишається питання стрімкої атаки на півдні, що призвело до десяткив тисяч загиблих серед цивільних маріупольців, окупації Херсона, захопленню ЗАЕС і т.п.
Притомні люди ще пам'ятають про "вагнергейт" і чекають на висновки.
Адекватні люди бачать і пам'ятають про те, що відбувалося з осені 2021 ("Заявлєнія западньіх ЗМІ - дєстабілізація сітуаціі в Украінє"), "Готуйтесь до шашликів на травневі свята" за кілька днів до повномаштабного втрогнення, "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але хто ж буде будувати дороги"....
"Пабєдітєлєй нє судят" у нас не пройде.