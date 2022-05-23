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Найбільший український виробник солі "Артемсіль" зупинив роботу через обстріли на Донетчині

артемсоль

В Донецькій області через російську військову агресію понад місяць тому зупинилося найбільше в Європі підприємство з видобутку солі – ДП "Артемсіль".

Про це в.о. директора "Артемсолі" Віктор Юрін розповів Вільному радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий", – сказав Юрін.

Він додав, що більшість мешканців Соледара, співробітників ДП "Артемсіль" вже евакуювались.

За словами Юріна, підприємство зупинили ще у квітні через неможливість вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.

"Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, — ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо", – пояснив керівник держпідприємства.

Він уточнив, що запас готової продукції з "Артемсолі" ще у квітні вивезли та передали на реалізацію.

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За словами Юріна, через зупинку підприємства Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

"Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах (наша сіль, – ред.) напевно є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати (нашу сіль, – ред.) імпортованою", — каже він.

Юрін додав, що зупинку ДП "Артемсіль" відчують на собі й споживачі за кордоном.

"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів – Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", – стверджує Юрін.

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Автор: 

сіль (73) Донецька область (8368) Артемсіль (106)


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Топ коментарі
+12
больше чем две. в атб появляется импорт 750 гр по 18 грн. ее разметают тут же. бензина нет а тот что есть по бешеным ценам. соли нет. денег нет. походу сынок просрал таки страну.
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23.05.2022 18:22
+9
Новини з понеділка просто супер, добре що асфальт лежить.
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23.05.2022 18:31
+8
Вже два тижні солі на прилавках немає
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23.05.2022 18:16
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Вже два тижні солі на прилавках немає
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23.05.2022 18:16 Відповісти
больше чем две. в атб появляется импорт 750 гр по 18 грн. ее разметают тут же. бензина нет а тот что есть по бешеным ценам. соли нет. денег нет. походу сынок просрал таки страну.
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23.05.2022 18:22 Відповісти
бариги на базарі в Києві продають по 35
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23.05.2022 18:26 Відповісти
по цене полпачки сигарет

пачка сигарет на день, а пачка соли на месяц

где проблема ?
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23.05.2022 18:41 Відповісти
Є ще рудник у Солотвине на якому озолотився сам король Угорщини,але його ще за срср просрали..
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23.05.2022 18:28 Відповісти
А Ви розраховували і рибку з'їсти, і сраку не замочити? Щоб і війна. і перемоги суцільні, і все, як в мирний час?
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23.05.2022 18:51 Відповісти
а ви в якій країні живете? Не видно, що війна за вікном? Ідіть працюйте, піднімайте економіку, і не обсирайте тих, хто робить для країни все.
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23.05.2022 18:58 Відповісти
17-22 гр кило.. Есть соль.. Но подорожала
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23.05.2022 18:24 Відповісти
Для солі 20 грн - то не гроші. Витрата відносно невелика, щоб думати про те, скільки вона коштує
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23.05.2022 18:28 Відповісти
імпортна поварена є, а от класичну кам'яну грубого помолу я вже не зустрічав.
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23.05.2022 18:28 Відповісти
в четверг на Куренёвке на продуктовой базе мешок на 10 кг покупал по 160 гр.
можно было купить сколько хочешь
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23.05.2022 19:46 Відповісти
Тобто в Києві є? Ну хто б сумнівався....
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23.05.2022 23:00 Відповісти
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24.05.2022 03:39 Відповісти
Зеленский сказал что все будет хорошо нужно только потерпеть
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23.05.2022 20:56 Відповісти
Нужна проста пиристать есть соль
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23.05.2022 21:07 Відповісти
Пора відправляти чумаків у Крим по сіль!
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23.05.2022 18:20 Відповісти
Ага, озброеных и пид прыкрытям арти
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23.05.2022 18:24 Відповісти
на танках, в голові колони Олег Сенцов, він казав, що повернеться у Крим тільки на танку
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23.05.2022 18:44 Відповісти
Хорошо что людей эвакуировали.
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23.05.2022 18:23 Відповісти
Закрой свой черный рот. Воняет же.
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23.05.2022 18:26 Відповісти
В спам руснява тварюка!
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23.05.2022 18:27 Відповісти
Мощное предприятие обеспечивающее продовольственную безопасность страны. Срьедар сдавать никак нельзя. К тому же, остановилась и Славянская солевыварочная фабрика. А также захвачено и предприятие по получению морской соли в Херсонской области.
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23.05.2022 18:25 Відповісти
Сегодня на рынке румынскую продавали. По 22 за кило. Народ по 25 кг брал сразу. А вчера по 10 валом было
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23.05.2022 18:27 Відповісти
А в нас навезли турецької по 30грн за 1кг....от тільки вона вся йодована. На консервацію не годиться. І етикетки всі на турецькій, без перекладача і не зрозуміло що у складі є йод.
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23.05.2022 23:04 Відповісти
Новини з понеділка просто супер, добре що асфальт лежить.
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23.05.2022 18:31 Відповісти
да уж новости ,что пи...дец
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23.05.2022 19:43 Відповісти
Прийдеться відкривати мішок солі.Вона в мене ще з 90х років десь лежить.Напевно суцільний камінець солі.
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23.05.2022 18:37 Відповісти
"Артёмовское шампанское"- тоже, наверно в прошлом... удалось ли эвакуировать хоть несколько вагонов? хотя.. -кардинально это уже на ситуацию не повлияет©️...
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23.05.2022 18:43 Відповісти
Ти звідки впало? Вина шампанські, то власність торгівельної марки "Шампань" Ніхто, окрім її заводів не має право випускати шампанське. Хоча, у вас, На роССії все по іншому, ви живете не за умовами цивілзованого світу, а за умовами дикого народу, бо вас і нацією назвати не можна.
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23.05.2022 18:59 Відповісти
ну и нафига к словам придираться?пьёшь "Вдова Клико"? желаю тебе ужраться украинским "коньяком" и забыть обо всём на свете...
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23.05.2022 19:25 Відповісти
Артемовское шампанское изготавливают в гипсовых штольнях. Ничего с ним не случилось. И надеюсь, Бахмут не по зубам кацапам.
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23.05.2022 19:11 Відповісти
дай Бог. Я там був на підготовці після військової кафедри. Кадрірована дивізія була на пів міста
А за містом артсклади.
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23.05.2022 22:22 Відповісти
ше й сіль про#балі..
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23.05.2022 18:44 Відповісти
а ви що хотіли,в країні війна, і щоб нічого не змінилось? Все вернеться в Україну. І сіль теж.
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23.05.2022 19:01 Відповісти
Фуесосы недоученные.
(искусство риторики)
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23.05.2022 23:06 Відповісти
Яка сіль з ранку штурм був де і шо неписатуму 1.5.часа в окружності 30 км дома підпригували
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23.05.2022 18:48 Відповісти
лиман или светлодар
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23.05.2022 23:45 Відповісти
Говорят, что всё подорожает, а особенно поваренная соль...
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23.05.2022 18:49 Відповісти
нічо, переростем
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23.05.2022 18:56 Відповісти
- Соль - это белый яд.
-Так сахар же белый яд!
- Сахар это сладкий яд.
- Раиса Захаровна, может, с хлебушком, а?
- Хлебушек - это вообще отрава!
(c) "Любо́вь и го́луби"
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23.05.2022 19:44 Відповісти
Чекаємо в магазинах пенсоту, що буде скупляти сіль мішками та складувати у своїх засцяних закуточках
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23.05.2022 20:17 Відповісти
У Вас нет среди родственников стареньких? Как так можно говорить?
У людей грошей немає, щоб скуповувати!
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23.05.2022 20:34 Відповісти
Українською - ДонеЧЧина.
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23.05.2022 20:29 Відповісти
Менше солі, здоровіші мосли.
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23.05.2022 21:20 Відповісти
Правильно писати "Донеччина".
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23.05.2022 21:55 Відповісти
Козаки з "Гарпунами" до Криму по сіль ще не їздили.
Далі буде.
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23.05.2022 22:01 Відповісти
 
 