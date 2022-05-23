В Міноборони розповіли, від чого залежить швидкість перемоги України у війні

Швидкість перемоги України у війні проти РФ залежить від інтенсивності та якості військової допомоги, яку надає Захід. Наразі ЗСУ найбільше потребують важкого озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр під час телемарафону.

"Слід розуміти, що насправді зараз стоїть головне питання: як швидко ми зможемо перемогти Росію та завершити війну? Відповідь на це питання залежить від інтенсивності допомоги та її якості. Що я маю на увазі під "якістю". Ми насамперед потребуємо важкого озброєння, це ключове. Ось це і визначатиме швидкість нашої перемоги", - наголосила Маляр.

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