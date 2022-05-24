Посол Великої Британії Сіммонс - українським політикам: Єдність залишається критично важливою на цьому етапі війни

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс закликала Україну до єдності.

Про це вона написала на своїй сторінці в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Національна єдність в Україні була настільки важливою, як демонстрація впевненості в волі України до самооборони. Єдність залишається критично важливою на цьому етапі війни. Я вітаю всіх тих, хто у цей час відклав політику в сторону заради національних інтересів України. Приклад, який кожен має наслідувати", – написала Сіммонс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в "Л/ДНР". Звинуватив Порошенка. ВIДЕО

Нагадаємо, що затриманий СБУ Медведчук розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

В "Європейській солідарності" спростували звинувачення на адресу лідера політсили.