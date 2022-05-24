Посол Великої Британії Сіммонс - українським політикам: Єдність залишається критично важливою на цьому етапі війни
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс закликала Україну до єдності.
Про це вона написала на своїй сторінці в твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Національна єдність в Україні була настільки важливою, як демонстрація впевненості в волі України до самооборони. Єдність залишається критично важливою на цьому етапі війни. Я вітаю всіх тих, хто у цей час відклав політику в сторону заради національних інтересів України. Приклад, який кожен має наслідувати", – написала Сіммонс.
Нагадаємо, що затриманий СБУ Медведчук розповів про схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Описуючи суть схем, Медведчук повідомив, що Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
В "Європейській солідарності" спростували звинувачення на адресу лідера політсили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
или ктото верит в то что сын кгбиста прям покраснеет и прекратить разшатывать внутреполитическую ситуацию из-за высказываний посла будучи по сути почти что президентом?
Не встигають приїздити, напоумлювати цих покидьків
Чомусь вона написала це саме зараз. Після того, як Баканов вийшов на сцену із "показами" мудачука про Порошенка.
Але написала саме зараз.
Івашиним харашо, що всі ефіри ТВ віддали підсанкційним злодюгам каломойші, фірташу та ахмєту з пінчуком.
Для українців це погано.
Це ви про розмінування Чонгару?
Не наганяйте паніку.
Не варто евакуюватись.
Шашлики.
Закриті опозиційні канали і мертвечуківсько-бабломойські журнашлюхи на позитивному зЕ-марафоні.
Переслідування тих, хто врятував зброю з КБ Луч.
І т.д, і т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=NYr8z_n_HUc
Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.
47 млрд грн про**бали за зиму. Где же "прибыль Нафтогаза" которую рисовал Витренко в 2021 году?
То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.
Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).
Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".
Напоминаю, стратегия РФ заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).
Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.
...