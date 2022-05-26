Лавров заявив, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що Захід нібито навмисно заохочує Зеленського бути непоступливим на перемовинах з Росією й гальмувати процес досягнення якоїсь угоди.

Про це Лавров заявив в інтерв’ю для російської державної агенції Russia Today Arabic, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви про те, хто хоче і хто готовий до переговорів, то ось Зеленський днями давав - він щодня щось дає - інтерв'ю і заявив, що він готовий до переговорів, але переговори можуть бути виключно між ним та Путіним. Нібито на жодному іншому рівні немає сенсу цим займатися. Переговори, на його думку, мають відбутися без будь-яких посередників і лише після того, як Україна відновить під своїм контролем території на 23 лютого. Те, що це несерйозно, не треба нікому пояснювати та доводити. Заходу вигідно таку не дуже інтелектуально мотивовану непоступливість підтримувати. Це теж факт", - заявив він.

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Лавров твердить, що нібито пропозиції Росії щодо того варіанту договору, який запропонувала українська делегація в Стамбулі 29 березня, лежать без прогресу в Києві.

Він укотре повторив тези російської пропаганди, що начебто в Бучі російські окупанти не вбили сотні беззбройних людей. За його словами, це Захід нібито навмисно підлаштував провокацію в Бучі, аби українська влада могла вийти з переговорів із Росією через кричущі звірства російських військових.

Лавров сказав, що нібито російське військове командування дістало якісь плани української влади щодо початку наступу на Донбасі 8 березня, а тому Росії довелось розпочати війну.

"Чхати хотів Володимир Зеленський на міжнародні зобов’язання, Конституцію України, яка прямо гарантує права російськомовного населення цієї країни. Начхали на Конституцію, всі міжнародні конвенції, ухвалили антиросійських законів. Ми вже пояснили, чому не могли бездіяти. Те, що ми виявили на позиціях української армії в ході спеціальної військової операції, підтверджує, що на 8 березня підготували "план Б". Величезне угруповання Збройних сил України, яке дислокувалося в середині лютого на лінії зіткнення на Донбасі, планувала силою захопити ці території з кричущим порушенням мінських угод, резолюції Радбезу ООН", - заявив Лавров.

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Крім того, російський міністр сказав, що Росія буцімто ніколи не укладала жодних союзів з іншими державами "проти когось".

Лавров звинуватив США в штучному підіграванні курдському сепаратизму в Сирії й Іраку, де вони провокують подальше ведення бойових дій.