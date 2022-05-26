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Лавров заявив, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що Захід нібито навмисно заохочує Зеленського бути непоступливим на перемовинах з Росією й гальмувати процес досягнення якоїсь угоди.

Про це Лавров заявив в інтерв’ю для російської державної агенції Russia Today Arabic, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви про те, хто хоче і хто готовий до переговорів, то ось Зеленський днями давав - він щодня щось дає - інтерв'ю і заявив, що він готовий до переговорів, але переговори можуть бути виключно між ним та Путіним. Нібито на жодному іншому рівні немає сенсу цим займатися. Переговори, на його думку, мають відбутися без будь-яких посередників і лише після того, як Україна відновить під своїм контролем території на 23 лютого. Те, що це несерйозно, не треба нікому пояснювати та доводити. Заходу вигідно таку не дуже інтелектуально мотивовану непоступливість підтримувати. Це теж факт", - заявив він.

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Лавров твердить, що нібито пропозиції Росії щодо того варіанту договору, який запропонувала українська делегація в Стамбулі 29 березня, лежать без прогресу в Києві.

Він укотре повторив тези російської пропаганди, що начебто в Бучі російські окупанти не вбили сотні беззбройних людей. За його словами, це Захід нібито навмисно підлаштував провокацію в Бучі, аби українська влада могла вийти з переговорів із Росією через кричущі звірства російських військових.

Лавров сказав, що нібито російське військове командування дістало якісь плани української влади щодо початку наступу на Донбасі 8 березня, а тому Росії довелось розпочати війну.

"Чхати хотів Володимир Зеленський на міжнародні зобов’язання, Конституцію України, яка прямо гарантує права російськомовного населення цієї країни. Начхали на Конституцію, всі міжнародні конвенції, ухвалили антиросійських законів. Ми вже пояснили, чому не могли бездіяти. Те, що ми виявили на позиціях української армії в ході спеціальної військової операції, підтверджує, що на 8 березня підготували "план Б". Величезне угруповання Збройних сил України, яке дислокувалося в середині лютого на лінії зіткнення на Донбасі, планувала силою захопити ці території з кричущим порушенням мінських угод, резолюції Радбезу ООН", - заявив Лавров.

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Крім того, російський міністр сказав, що Росія буцімто ніколи не укладала жодних союзів з іншими державами "проти когось".

Лавров звинуватив США в штучному підіграванні курдському сепаратизму в Сирії й Іраку, де вони провокують подальше ведення бойових дій. 

Автор: 

Лавров (1576) перемовини (2846)


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Топ коментарі
+44
Дебил, бл@ть.
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26.05.2022 23:58
+41
Кілограм овса етому патрійоту
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26.05.2022 23:59
+39
конь педальний - нах. зі своїм перемир,ям..... нам потрібен тільки мир на основі перемоги над раша-фашистами.
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26.05.2022 23:59
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Дебил, бл@ть.
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26.05.2022 23:58 Відповісти
народний прогноз погоди:
рашисти почали скавчати про перемирья - це до української Перемоги
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27.05.2022 00:21 Відповісти
ПО ЛАВРОВУ ПЕРЕГОВОРЫ--- ЭТО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИИ ПУТИНУ НУ- НУ ЛАВРУША ТЫ дебильное создание... РЕАЛЬНО ВЕДЬ ЗНАЕШЬ ЧТО ПРОЕ@АЛИ ВЫ ПЕ"ЕРАШКА ВСЕ ЧТО МОЖНО С УКРАИНОЙ... а нет гопники комитетские играют в махлювання надув щеки.... а из допы лезет жидкий стул.. со страху -что сокро нас или повесят или расстреляют... или отведут к прокуру как минимум...
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27.05.2022 09:26 Відповісти
Кілограм овса етому патрійоту
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26.05.2022 23:59 Відповісти
Не кілограм вівса, а кілограм - і всьо.
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27.05.2022 00:03 Відповісти
Та взагалі просто каплю нікотину "й по домам"
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27.05.2022 00:04 Відповісти
Спочатку на шибеницю. А вже в останню мить можна й нікотином пригостити.
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27.05.2022 00:08 Відповісти
9 грамів свинцю в віслючу голову і по всьому.
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27.05.2022 00:27 Відповісти
А Ви гуманіст.
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27.05.2022 00:47 Відповісти
Кілограм вівса цьому кацапському орку краще в ср@ ку запхати
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27.05.2022 00:46 Відповісти
Тоді можна й більше кілограма. Так би мовити, кілограм вівса вбиває сумну коняку.
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27.05.2022 06:35 Відповісти
конь педальний - нах. зі своїм перемир,ям..... нам потрібен тільки мир на основі перемоги над раша-фашистами.
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26.05.2022 23:59 Відповісти
Олух, його стримуємо ми.
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26.05.2022 23:59 Відповісти
Ти будеш горіти в пеклі,й@бана коняка. А чорти тобі будуть розповідати,що це рай.
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27.05.2022 00:01 Відповісти
А потім з-під дна постукають...
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27.05.2022 00:05 Відповісти
Коняка не розуміє-Зеля не царь-батюшка,а Україна-не кацапія. Та й Ростов не резиновий
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27.05.2022 00:01 Відповісти
Якщо ми сьогодні не вирішимо остаточно проблему путінізму, російського фашизму, все одно Україна тоді не зможе існувати. Однозначно видно, що і виховання переважної більшості російського бидла цього, тому що я народом не можу це назвати; людинонанависницька ідеологія, психологія, історія, переписування історії, побєдобєсіє і все інше. Світ просто проморгав, як у нього на очах утворилася фашистська держава зі 140-мільйонним населенням, із абсолютною ідеологією фашизму, нацизму російського, що має всі ознаки. Це один фюрер, це поклоніння мертвим, створення культу цієї так званої перемоги у Другій світовій війні; це ненависть до України і абсолютно до українського народу, тобто заперечення існування українського народу, мілітаризація і все інше. Це загроза для світу більша, ніж був Гітлер у XX столітті. І це має бути припинено
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27.05.2022 00:01 Відповісти
Логика гопника - быстренько ищите меня, что бы отдать деньги. А когда я буду насиловать вашего ребенка и убивать ваших родителей, вы должны их держать, что бы не сопротивлялись.
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27.05.2022 00:04 Відповісти
"я буду тебя душить, а ти не дергайся не хрипи, а то соседи про нас нехорошо подумают".
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27.05.2022 00:12 Відповісти
тактика москальні,відібрати частину територій всіх почати мурижити 2-3 роки своїми переговорами за той час назбирати нову орду і далі рушити.Тактика конюшні і його нациста куйла зрозуміла.
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27.05.2022 00:06 Відповісти
Ця курва розповідає, що орки 200 тисячною ордою прийшли в Україну "миритись"??? Йой, Цей неадекватний Мордор таки має бути обов'язково знищений, бо грязь і сморід від нього розповзається по всій планеті ...
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27.05.2022 00:09 Відповісти
Ты живой еще коняка с мида,
Жив ли ты герасимов, му-му,
Пусть струится кровь от пули в

мразей, лошади, захаровой ,шойгу.
Ну а путлеру надіюсь вдягнуть галстук, і повісять падлу по суду,
І погонять братья УКРАЇНЦІ,
З УКРАЇНИ кончену орду.
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27.05.2022 00:09 Відповісти
***** потрібно тримати коло себе цілого міністра зовнішніх зносин для того, щоб впарювати лабуду своїй внутрішній челяді. Йому іншого міністра, який по пропаганді - замало, виявляється.
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27.05.2022 00:10 Відповісти
Вони в Маріуполі такого наробили що Гаага буде роками розкопувати, нікуди вони добровільно не підуть.
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27.05.2022 00:12 Відповісти
ЯКЕ ПЕРЕМИР'Я, ТІЛЬКИ ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ ОРКОСТАНУ З ВИПЛАТОЮ РЕПАРАЦІЙ.
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27.05.2022 00:12 Відповісти
да, "асвабаділі" російськомовне населення так, що воно в рази скоротилося, щоб їх саміх так у..в "асвабаділі".
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27.05.2022 00:15 Відповісти
Как же подгорает у скрепанутых имперцев - бросили все резервы для достижения сомнительного успеха на востоке Украины,санкции начинают медленно но уверенно точить сруцкую экономику которая просто не выдержит еще и военных издержек а дальше будут воевать срочниками на танках Т-34...Естественно им нужен очередной минск чтоб накопить силенок - вот и бесятся с переховорами.
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27.05.2022 00:19 Відповісти
Кацапи , ідіть геть з наших земель і дайте нам спокій , і спокій всьому
цивілізованому світу !

Ви ж тварюки , будоражите весь світ своїм вЯлічієм і дурістю , та не вмієте жити в мирі та злагоді 😠
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27.05.2022 00:19 Відповісти
Не вміли, не вміють, то ж не треба й починати. Але те, що хоча не вміють вони, а не починати треба усім іншим - це вони запам'ятали на все життя.

"Духовные скрепы у скрепышей чешутся."
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27.05.2022 00:35 Відповісти
А як же Зеля кричав "главнає пірістать стрілять", добре що Захід не дає Зелі "проста пірістать стрілять" і "сайтісь где-та пасірідіне"
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27.05.2022 00:20 Відповісти
А как так получилось, что лавров не дурак?
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27.05.2022 00:20 Відповісти
ПНХ
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27.05.2022 00:25 Відповісти
Ага) А машка захарова має з тобою профвідносини через алкоголізм)
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27.05.2022 00:26 Відповісти
Правильно запад делает, что сдерживает зеленского от перемирия с варварами.
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27.05.2022 00:29 Відповісти
Цього разу терпець урвався всьому світу і тепер не кацапи "закінчать війну" а війна закінчить кацапів...
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27.05.2022 00:30 Відповісти
Я вообще не понимаю, нахиба выставлять этот бред больного на голову садиста.
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27.05.2022 00:33 Відповісти
Навіщо ( нахіба - не вірно) без обид 😊
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27.05.2022 00:49 Відповісти
Зараз словечко "нахіба" вживають як словозамінник ненормативного "нах*я". А навщо так роблять, я Вам пояснити не можу, бо таками виразами не послуговуюсь.
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27.05.2022 12:02 Відповісти
і правильно робить що не дають Зеленьському змоги домовитись посередині.
Було б ще непогано аби наша влада виконували ті забов'язання які брали на себе перед заходом.
лаврову тре трохи овса з цианідом, **** нациська
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27.05.2022 00:35 Відповісти
Кілограм ціаніду та жменьку вівса, "на закуску". Навіщо корм псувати?
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27.05.2022 06:39 Відповісти
Ви самі знаєте як визначити коли Лавров бреше, правда ж?
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27.05.2022 00:41 Відповісти
Опять лошадь завралась,дебил ***...
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27.05.2022 01:00 Відповісти
Здохни коняка!!!
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27.05.2022 01:05 Відповісти
Господи, ну я розумію, що ти довготерпиш, але прошу Тебе, накажи оцих брехунів. Адже такої брехні, вивертів, маніпуляцій, ставити все з ніг на голову, мені здається, ні одна країна світу не видавала, ну після гітлера, так точно. Але як підходить фраза пуйла "кто как обзывается, тот так и называется". Адже все, що роблять вони, вони розказують, що це ми так робимо.
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27.05.2022 01:10 Відповісти
З павлінами хай поговорить, сіна пожує.
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27.05.2022 01:12 Відповісти
розповіла би ця коняка про дотримання конституції в своїй параші спочатку
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27.05.2022 01:22 Відповісти
Лайно коли ногою затиснимо тобі горло тільки тоді будемо розмовляти.А про перемир'я навіть не мрій вас будут знищувати навіть після війни.Ми вас будемо давити гадів поки ви не здохнете тварюки рашиські
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27.05.2022 01:37 Відповісти
Так почему бы не дать Украине напасть 8 марта на бомбас?? Тогда санцкии вели бы против Украины, а ***** на белой лошаде бы ворвался сосвободителем. Напасть первым и отхватить ембарго на нефть, ****** логика у дебилов
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27.05.2022 02:50 Відповісти
Мерин водички-борзушки перепил!
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27.05.2022 07:30 Відповісти
Лавров твердить, що нібито пропозиції Росії щодо того варіанту договору, який запропонувала українська делегація в Стамбулі 29 березня, лежать без прогресу в Києві. зрадники.котрі написали ці пропозиції теж ще в Києві.???Окупація України, сказав Байден ,більше не є лише проблемою України і Росії .це є світова проблема, котру створив рашистський окупант і ця проблема має бути вирішена раз і на завжди.Не можна більше дозволяти рашистам використовувати політику брехні для окупації все більше і більше територій сусідніх держав
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27.05.2022 09:12 Відповісти
Все правильно каже. Зеля уже давно злив би Україну. Тому велика подяка Джонсону, Байдену та всім захисникам України.
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27.05.2022 09:13 Відповісти
Коняка правий, Шмаркля так і хоче заглянути в дупу Пуйлу і злити Україну
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27.05.2022 09:18 Відповісти
Дебил, бл@дь.
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27.05.2022 09:27 Відповісти
Дебил, не дебил, а франция, италия и германия ему "верят" и готовы слушать дальше....
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27.05.2022 09:35 Відповісти
Пока у русских нет страха перед украинцами, переговоры бессмысленны. С русскими могут договариваться фины, потому что беспощадно истребляли русских в трех войнах и русские это запомнили. С русскими могут договариваться эстонцы, потому беспощадно истребляли русских в двух войнах и в концлагерях, и русские это запомнили. С русскими могут договариваться чеченцы, потому что во всех войнах на зверства русских зеркально отвечали своим зверством, беспощадно истребляли русских, и русские это запомнили. А украинцев пять столетий предавали и беспощадно истребляли русские. И украинцы всегда мгновенно об этом забывали. Как приучить русских к страху? Вспарывать животы и выкалывать глаза - не вариант. То, что Запад с легкостью прощает русским, украинцам не простит. Может, забрать какие-то территории РФ? Или гуманно расхерачить Ямальский крест где-нибудь в ноябре-декабре? Ну, или беспощадно истреблять русских сейчас. Прямо по заветам Кадырова-старшего: убивать русских, где увидишь и столько, сколько сможешь. Русские понимают только это. Не случайно Кадыров-старший сегодня Герой России, и ему в РФ ставят памятники и в его честь называют мосты. Когда русские привыкнут к мысли, что Украина - это только трупы русских и ничего кроме трупов русских, вот тогда с ними и можно будет разговаривать...
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27.05.2022 09:36 Відповісти
Не хочеться вірити, але Ви маєте рацію: ця збочена московитська спільнота розуміє лише мову жорстокої сили. І вплинути на неї можна тільки тотальним страхом. Марна справа- звертатися до їх розуму чи совісті.
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27.05.2022 12:16 Відповісти
старый пердун шизофреник иди на ...
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27.05.2022 09:37 Відповісти
Не ожидал правдивого заявления от лошади!!! Но не только запад, и народ Украини межает Зеленскому сдаьбся!!!
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27.05.2022 09:48 Відповісти
лаврошадка, бери ***** на спину и в Гаагу, там доказывай что либо! свинощенок ***** даже 1-го пункта Минска-2, не выполнил (Прекращения огня)!!! С Зеленским, о прекращении огня, договор продержался 11 минут! Про Минск-1 и говорить нечего... И ты тупая лошадь, что то хрюкаешь???
Поменьше белены колумбийской жри и так 1 лишняя хромосома...
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27.05.2022 09:53 Відповісти
все по графіку, якщо кінь об'ївся протухшого сіна, то вилазить раз в тиждень на екрани.
КІНЬ ПНХ
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27.05.2022 09:55 Відповісти
видать его мама стоя рожала а пол бетонный был.
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27.05.2022 10:11 Відповісти
К сожалению запад наоборот нас сдерживает, чтобы не дай бог п*зды вам не навалять(((
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27.05.2022 10:21 Відповісти
Конь так и сказал что мнение властей Украины в Кремле никого не интересует. И суверенной Украины в их бредовых умах не существует как понятия. Тогда пусть сидит за санкциями и не хнычет. И не удивляется что росияне, которые приходит с оружием в Украину за "исконно русскими землями", умирает.
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27.05.2022 10:23 Відповісти
Яке нах "пєрємірья"? Спецоперація до останнього! До останнього кацапа
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27.05.2022 10:25 Відповісти
Поставки из Аргентины возобновили?
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27.05.2022 10:32 Відповісти
Чому- навмисно ? Він з бєнєюренигатом вже б вам напідписував би ...ще...вОмані...
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27.05.2022 11:00 Відповісти
О ! ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ )
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27.05.2022 11:44 Відповісти
ТЫ **** И ПУТИН ХЙЛО С НИМИ БУДЕШЬ СКОРО ПЕРЕГОВОРЫ ВЕСТИ - 5-місячне немовля та його батько загинули внаслідок російського обстрілу Харкова, - голова Нацполіції Клименко Джерело:
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27.05.2022 11:47 Відповісти
"Обітель зла" дивилися? Кожне вороже слово це зброя, щоб пригальмувати процесс спротиву або знищення ворога.
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27.05.2022 11:50 Відповісти
******* лавров ти перегній.
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27.05.2022 11:51 Відповісти
Кацапия слишком много и часто стала употреблять такие термины как переговоры и перемирие. И это еще ленд-лиз не заработал в полную силу. Дальше пойдут торги. НО все это для отвода глаз и затягивание времени, что бы иметь передышку и отлаживать логистику и снабжение в обход санкциям.
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27.05.2022 14:08 Відповісти
 
 