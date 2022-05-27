Лавров заявил, что Запад намеренно удерживает Зеленского от перемирия с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что Запад якобы намеренно поощряет Зеленского быть неуступчивым на переговорах с Россией и тормозить процесс достижения какого-либо соглашения.

Об этом Лавров заявил в интервью для российского государственного агентства Russia Today Arabic, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы о том, кто хочет и кто готов к переговорам, то вот Зеленский на днях давал - он каждый день что-то дает - интервью и заявил, что он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным. Вроде бы ни на каком другом уровне нет смысла этим заниматься. Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории на 23 февраля.То, что это несерьезно, не нужно никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую ​​не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт", - заявил он.

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Лавров утверждает, что якобы предложения России по варианту договора, который предложила украинская делегация в Стамбуле 29 марта, лежат без прогресса в Киеве.

Он в очередной раз повторил тезисы русской пропаганды, будто бы в Буче российские оккупанты не убили сотни безоружных людей. По его словам, это Запад якобы намеренно подстроил провокацию в Буче, чтобы украинские власти могли выйти из переговоров с Россией из-за вопиющих зверств российских военных.

Лавров сказал, что якобы российское военное командование получило какие-то планы украинской власти относительно начала наступления на Донбассе 8 марта, поэтому России пришлось начать войну.

"Чхать хотел Владимир Зеленский на международные обязательства, Конституцию Украины, которая прямо гарантирует права русскоязычного населения этой страны. Начхали на Конституцию, все международные конвенции, приняли антироссийские законы. Мы уже объяснили, почему не могли бездействовать. То, что мы обнаружили на позициях украинской армии в ходе специальной военной операции, подтверждает, что на 8 марта подготовили план Б. Огромная группировка Вооруженных сил Украины, которая дислоцировалась в середине февраля на линии столкновения на Донбассе, планировала силой захватить эти территории с вопиющим нарушением минских соглашений, резолюции Совбез ООН", - заявил Лавров.

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Кроме того, российский министр сказал, что Россия вроде бы никогда не заключала никаких союзов с другими государствами "против кого-то".

Лавров обвинил США в искусственном подыгрыше курдскому сепаратизму в Сирии и Ираке, где они провоцируют дальнейшее ведение боевых действий.