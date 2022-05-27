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Новини Війна
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Джонсон закликав світ сконцентруватися на поставці Україні сучасного озброєння, зокрема РСЗВ

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до посилення військової підтримки України, включаючи надання передового озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Глава британського уряду заявив, що лідеру РФ Володимиру Путіну взагалі не можна довіряти.

"Як можна впоратися з крокодилом, коли він у процесі поїдання вашої лівої ноги? Цьому чоловіку (Путіну. - Ред.) зовсім не можна довіряти", - відповів Джонсон на запитання про перспективу переговорів України з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом США можуть схвалити передачу Україні РСЗВ, - CNN

За словами Джонсона, нині світу слід сконцентрувати свою увагу на доставці Україні передового озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню, що дозволить країні захиститися від російської артилерії.

"Життєво необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовій сфері", - наголосив він.

Автор: 

зброя (7430) Джонсон Борис (582) РСЗВ (207)


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Топ коментарі
+38
А еще Джонсон предложил создать новый эконмический союз в составе Британии, Польши, Украины, Литвы. Латвии и Эстонии. Предложение достойно внимания уже потому, что там не будет Венгрии, Германии и Франции.
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27.05.2022 13:55
+28
Складається враження, що Джонсон - чи не єдина тверезо мисляча й безкомпромісналюдина
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27.05.2022 13:58
+28
Бриты уверенно берут лидерство в Европе. Похоже, это закат всех этих шольцев, макронов и пр. "ходячей озабоченности".
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27.05.2022 14:00
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А еще Джонсон предложил создать новый эконмический союз в составе Британии, Польши, Украины, Литвы. Латвии и Эстонии. Предложение достойно внимания уже потому, что там не будет Венгрии, Германии и Франции.
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27.05.2022 13:55 Відповісти
А хто буде в цьому союзі спонсорувати відновлення України на 500 млрд?!
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27.05.2022 14:01 Відповісти
у кацапов забрать
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27.05.2022 14:08 Відповісти
Наша земелька, если хватит
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27.05.2022 14:12 Відповісти
Вашої зємєлькі кацапської "хватіт" на всіх ... крім вас.
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27.05.2022 14:14 Відповісти
Треба вступати в Велику Британію на правах Шотландії
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27.05.2022 15:47 Відповісти
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27.05.2022 13:56 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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27.05.2022 13:56 Відповісти
так в чем проблема, кроме как политическая? ... видел фото мест открытого хранения армии США где-то в Аризоне или типа того ... так столько всякого добра, что можно 50 армий укомплектовать
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27.05.2022 13:56 Відповісти
Так вот это "кроме как" и тормозит всё дело. Какая-то патологическая боязнь "спровоцировать путина". Гитлер бы наверное в наше время разгулялся вовсю.
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27.05.2022 14:00 Відповісти
До речі, цілком можливо, Гітлер міг би і не втягуватись у війну з Францією і Британією. Принаймні, певний час після оголошення війни ці країни не робили активних наступальних дій.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дивна_війна
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27.05.2022 14:07 Відповісти
В наше время Гитлер бы сразу оккупировал континентальную западную Европу. Потому что там некто бы не сопротивлялся. И пересадил всю левацкую гомосятину в концлагеря с последующим истреблением оных. Думаю что он даже евреев не трогал бы, ибо там теперь дофига понаехавших из диких стран, над кем популизм делать.
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27.05.2022 14:28 Відповісти
Джонсон більш вправний та конкретний чим дід Джо. Все таки старість-не радість.
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27.05.2022 13:57 Відповісти
Слова говорить не мешки ворочать
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27.05.2022 13:58 Відповісти
РюззькаГаварящій завжди пише якусь х#йню тут.... й ми знаємо чому.
Джонсон й Британія допомогли на справі й дуже добре допомогли. Так що стули писок свій.
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27.05.2022 14:16 Відповісти
Ні. І Байда також на своєму місці. В них просто різні пріоритети.
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27.05.2022 14:43 Відповісти
Складається враження, що Джонсон - чи не єдина тверезо мисляча й безкомпромісналюдина
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27.05.2022 13:58 Відповісти
Ні. Таких адекватних є ще декілька керівників держав світу. Байда, Дуда, Марін...
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27.05.2022 14:44 Відповісти
Бриты уверенно берут лидерство в Европе. Похоже, это закат всех этих шольцев, макронов и пр. "ходячей озабоченности".
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27.05.2022 14:00 Відповісти
Ну Європа і Євросоюз це трохи різні речі. І лідерство в першому не значить лідерство в другому, особливо коли до другого не маєш ніякого відношення
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27.05.2022 14:02 Відповісти
ще один дороговказ для"зе влади" відносно того.з ким утворювати Україні і її народу союз ,котрий одночасно і гарантуватиме безпеку.
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27.05.2022 14:02 Відповісти
Британія могла б їх дати трохи
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27.05.2022 14:04 Відповісти
this man - это переводится, как "этому человеку", а не этому мужчине... ох...
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27.05.2022 14:08 Відповісти
Хоровий з тебе перекладачь.
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27.05.2022 14:18 Відповісти
Один Джонсон всю кампанию тянет. Остальные думают как задобрить крокодила, кого ему скормить чтобы он наелся и на время успокоился.
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27.05.2022 14:11 Відповісти
Машка ЗаХерова каже что 40 стран Мира поставками вооружений и продовольствием поддерживает киевский по сути фашистский режим...
Ржал вчера с этой дуры на всю Европу...оказывается а Европе одни фашисты...а срань мазолейна с ним ,, борецца,,
Угораю от этого стада баранов...
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27.05.2022 14:18 Відповісти
Хочь хтось не обісцявся від порожніх страшилок *****.
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27.05.2022 14:19 Відповісти
Так, закликає, тільки мало хто буде роздуплятись з цього приводу...
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27.05.2022 14:20 Відповісти
Слава Джонсону!
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27.05.2022 14:28 Відповісти
все краще видно, що із західноєвропейських країн справжнім нашим союзником є лише ВБ
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27.05.2022 17:11 Відповісти
 
 