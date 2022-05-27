Джонсон закликав світ сконцентруватися на поставці Україні сучасного озброєння, зокрема РСЗВ
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до посилення військової підтримки України, включаючи надання передового озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Глава британського уряду заявив, що лідеру РФ Володимиру Путіну взагалі не можна довіряти.
"Як можна впоратися з крокодилом, коли він у процесі поїдання вашої лівої ноги? Цьому чоловіку (Путіну. - Ред.) зовсім не можна довіряти", - відповів Джонсон на запитання про перспективу переговорів України з РФ.
За словами Джонсона, нині світу слід сконцентрувати свою увагу на доставці Україні передового озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню, що дозволить країні захиститися від російської артилерії.
"Життєво необхідно, щоб ми продовжували підтримувати українців у військовій сфері", - наголосив він.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Дивна_війна
Джонсон й Британія допомогли на справі й дуже добре допомогли. Так що стули писок свій.
Ржал вчера с этой дуры на всю Европу...оказывается а Европе одни фашисты...а срань мазолейна с ним ,, борецца,,
Угораю от этого стада баранов...