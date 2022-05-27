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Новини Війна
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Путін налаштований на ведення війни, а не на ведення перемовин, - Кулеба

зеленський,путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін наразі не налаштований серйозно вести перемовини з Україною.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ. 

За його словами, нині жоден із індикаторів не вказує на те, що Росія хоче шляхом перемовин завершити війну в Україні.

"Я не знаю, коли може відбутися зустріч між двома президентами (Зеленським та Путіним. - Ред.), ми намагалися багаторазово організувати подібну зустріч, але жодного позитивного індикатора від Росії, який свідчив би про готовність до проведення такої зустрічі, не отримали. Президент Путін налаштований скоріш на ведення війни, ніж на ведення перемовин. Тому, мені важко сказати, коли ця зустріч може відбутися", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Росія погодиться на переговори за крок до поразки, - Кулеба

Автор: 

Зеленський (23653) перемовини (2848) путін (23740) росія (64871) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
«Як можна мати справу з крокодилом, який вже наполовину з'їв твою ліву ногу?»
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27.05.2022 14:17
+7
Ленд лиз не для того подписывали, чтобы вести переговоры и искали компромиссы. Сейчас главное не мешать ВСУ ни прямо, ни косвенно.
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27.05.2022 14:20
+5
Яка несподіванка.
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27.05.2022 14:20
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А як же подивитись в очі чи ще кудись?
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27.05.2022 14:50 Відповісти
Позволю себе несколько тезисов, коротко.

1. Война надолго и не было вообще никаких поводов считать иначе.

2. Власти будут давить на мозги и вам и западу: им нужно либо согласие на уступки от украинцев для одного сценария, либо лавина ресурсов от запада для другого. И найти в этом психологический баланс очень трудно: так нагнуть, чтоб не сломать.

3. Вариант ужаться, уступить - это НЕ вариант вообще. Посмотрите внимательно на недавнюю совсем историю: ОРДЛО и Крым. Мы просто держали новые границы, война постепенно уходила на 2й или 22й план. У Украины стали появляться более важные проекты для вложения средств, Запад тоже не особо рвался в бой.
И что по итогу?
Путин остановился на достигнутом?
Ему хватило отжатого и он перестал нас убивать?

У нас ОПЯТЬ нет НИ ОДНОГО ПОВОДА считать, что России хватит нашего Крыма, Донбасса и Юга. Что она остановится раньше, чем ее остановят.

4. Истерики и сопли не работают. Никогда. Если вам больше 6-ти и вы не пытаетесь развести маму на новую игрушку, то НИКОГДА НЕ РАБОТАЮТ.

Поэтому хватит истерить и плакать.
Не справляетесь: пейте антидепрессанты, не смотрите новостей вообще, копайтесь на дачах, ловите рыбу, раскрашивайте раскраски, делайте что угодно, чтобы стулити свій писок и не сеять панику.

А все остальные будут стоять, не ссать и ****** для того, чтобы нас не отключили от систем жизнеобеспечения, сочтя безнадежными.
Чтобы остановить орду, а потом вернуть ее в стойло.
https://t.me/tanya_adams/2929
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27.05.2022 15:05 Відповісти
«Як можна мати справу з крокодилом, який вже наполовину з'їв твою ліву ногу?»
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27.05.2022 14:17 Відповісти
Эти переговоры проводятся на уровне военных, а не политиков. Политики там только мешаются.
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27.05.2022 14:24 Відповісти
Побачимо чого варті домовленності з параноїдними шовіністами відносно азовців з Маріуполя !!!)))
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27.05.2022 14:25 Відповісти
Путин настроен УМИРАТЬ...он это прекрасно знает... просто ему скукота помирать одному.... вот старикашка и бесится и тянет как можно больше за собой у могилку.... колхозом желает пойти в Ад и Чистилище...
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27.05.2022 14:28 Відповісти
Це тобі особисто Буданов розповів?
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27.05.2022 14:48 Відповісти
Ми маємо показати "самнєвающімся сахранятєлям ліца *****" на Заході, що це повністю мертвий варіант. На фоні здорожчання енергоресурсів та продовольства, вони цією позицією намагаються впливати на електорат, що вкрай небезпечно.
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27.05.2022 14:21 Відповісти
А вести переговори з крокодилом?
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27.05.2022 15:34 Відповісти
Налаштовуйтесь краще на те,що путлер здохне.
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27.05.2022 14:18 Відповісти
Кулеба,це Вангавідкри таємнцю Полішинеля!!)))
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27.05.2022 14:19 Відповісти
Ленд лиз не для того подписывали, чтобы вести переговоры и искали компромиссы. Сейчас главное не мешать ВСУ ни прямо, ни косвенно.
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27.05.2022 14:20 Відповісти
І де той ленд ліз?
Поки у ЗСУ великі проблеми з важким озброєнням
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27.05.2022 16:25 Відповісти
Яка несподіванка.
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27.05.2022 14:20 Відповісти
НЕ ЗГОДЕН!
Чого тоді рашисти повитягували всі свої європейські консерви з їх "пропозиціями закінчення війни"?
Самому йти на перемовини йому "за падло", а ось задурити голову всякими "замирітелями" з Італії, Франції, Німеччини, Уругвая та навіть з США - легко!
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27.05.2022 14:21 Відповісти
Та на перемовини відносно перемир'я на умовах кремлівського недопалка,а саме в межах ******** ситуації,хоч сьогодні!!!))
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27.05.2022 14:30 Відповісти
Це нам не допоможе. Там таких путіних ціла країна. Поставлять якогось "небутерброда" і через 5-10 років все повториться знову.
Навпаки, порівняно молоді політики для нас небезпечні більше, цей старий хрич вижив з розуму, краще він, ніж розумніші.
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27.05.2022 14:23 Відповісти
Там Патрушев наследник, а это то еще ***** №2
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27.05.2022 14:24 Відповісти
Про "наследника" - это всё гадалки типа Арестовича говорят, нет там никакого наследника. Не предусмотрена сейчас в россии смена власти, всё завязано на одном человеке. Даже Димон Айфончик и тот в обидках, что его бросили и отодвинули. Только потому что его слишком часто в наследники записывали.
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27.05.2022 14:28 Відповісти
Всі росєянє це )(уйло,всі без жодних винятків !!)))
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27.05.2022 14:34 Відповісти
***** согласится на переговоры (если не сдохнет) только в том случае, когда украинские войска будут стоять на нашей границе и иметь оружие способное обстреливать руцкие территории не напрягаясь... за шаг до капута, другими словами...
ибо пока его уговаривают и умоляют и пытаются заглянуть в око... ***** будет выеживаться и ему нафиг не нужны никакие переговоры - ведь не его улус бомбят, не его выпердышей доедают лисицы, не его мощна пустеет ....
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27.05.2022 14:32 Відповісти
Это да. Пока ему условно не будет держать нож у горла - то есть когда западное дальнобойное оружие будет стоять и на западной границе Украины, Москва, бункер и все пусковые установки баллистических ракет, подлодки с ЯО и прочее под прицелом у НАТО - он на ничего не согласится.
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27.05.2022 14:36 Відповісти
Любопытно кстати, с кем бы Путин воевал после восстановлении СССР и территории влияния до границы Восточной Германии на 1990? Не с Китаем же.
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27.05.2022 14:32 Відповісти
Знайшов би якісь Афган,Сірію чи Ерітрею!!!)))
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27.05.2022 14:38 Відповісти
Сколько можно позволять над собой издеваться!
Украина имеет право использовать любые методы для зашиты! Зерно в обмен на оружие и т.д! Оружие такое, которое позволит Украине уничтожить врага и освободить свою землю от оккупантов!
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27.05.2022 14:35 Відповісти
Опа, вже й від Кулеби. "Зустріч між двома президентами". Вже не міжнародний терорист №1, а "президент". Ще тільки "вельмиповажний" залишається додати, так, пане міністре?
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27.05.2022 14:42 Відповісти
А як же: "...главнає пєрєстать стрєлять...", "...мір в глазах путіна..." ?
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27.05.2022 15:30 Відповісти
а сіамцям в жОПУ доповідав,чи санітари не пускають. 99.9 % відомо, що Х.. і переговори не сумісне, надприродне, 0.01% віддається симпатикам в жОПІ
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27.05.2022 15:40 Відповісти
Ну это не новость, ***** всегда в своем репертуаре......А вот то что Зеленский тоже настроен воевать до последнего солдата о чем он каждый день говорит - немножко неожиданно!!!
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27.05.2022 15:42 Відповісти
Блин, да за кого вы его держите? Его на что настроят фсбшники на то и будет настроен. Хватит его за личность держать.
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27.05.2022 17:46 Відповісти
Довбень, які перемовини? Або ми, або нас, третього не дано.
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27.05.2022 16:05 Відповісти
На днях посмеялись, ответив на указание по работе шутливо фразой "Я-я, май фюрер". На что один из рабочих сказал, что фразы немецких фашистов уже не так актуальны и страшны, есть неофашист **********...
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27.05.2022 17:23 Відповісти
Так, Ермак з Татаровими будуть його питати на шо воно налаштовано. На шо скажуть, но то і буде. А іншак без дози залишать.
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27.05.2022 17:44 Відповісти
 
 