Путін налаштований на ведення війни, а не на ведення перемовин, - Кулеба

Президент Російської Федерації Володимир Путін наразі не налаштований серйозно вести перемовини з Україною.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нині жоден із індикаторів не вказує на те, що Росія хоче шляхом перемовин завершити війну в Україні.

"Я не знаю, коли може відбутися зустріч між двома президентами (Зеленським та Путіним. - Ред.), ми намагалися багаторазово організувати подібну зустріч, але жодного позитивного індикатора від Росії, який свідчив би про готовність до проведення такої зустрічі, не отримали. Президент Путін налаштований скоріш на ведення війни, ніж на ведення перемовин. Тому, мені важко сказати, коли ця зустріч може відбутися", - зазначив Кулеба.

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