Путін налаштований на ведення війни, а не на ведення перемовин, - Кулеба
Президент Російської Федерації Володимир Путін наразі не налаштований серйозно вести перемовини з Україною.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, нині жоден із індикаторів не вказує на те, що Росія хоче шляхом перемовин завершити війну в Україні.
"Я не знаю, коли може відбутися зустріч між двома президентами (Зеленським та Путіним. - Ред.), ми намагалися багаторазово організувати подібну зустріч, але жодного позитивного індикатора від Росії, який свідчив би про готовність до проведення такої зустрічі, не отримали. Президент Путін налаштований скоріш на ведення війни, ніж на ведення перемовин. Тому, мені важко сказати, коли ця зустріч може відбутися", - зазначив Кулеба.
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1. Война надолго и не было вообще никаких поводов считать иначе.
2. Власти будут давить на мозги и вам и западу: им нужно либо согласие на уступки от украинцев для одного сценария, либо лавина ресурсов от запада для другого. И найти в этом психологический баланс очень трудно: так нагнуть, чтоб не сломать.
3. Вариант ужаться, уступить - это НЕ вариант вообще. Посмотрите внимательно на недавнюю совсем историю: ОРДЛО и Крым. Мы просто держали новые границы, война постепенно уходила на 2й или 22й план. У Украины стали появляться более важные проекты для вложения средств, Запад тоже не особо рвался в бой.
И что по итогу?
Путин остановился на достигнутом?
Ему хватило отжатого и он перестал нас убивать?
У нас ОПЯТЬ нет НИ ОДНОГО ПОВОДА считать, что России хватит нашего Крыма, Донбасса и Юга. Что она остановится раньше, чем ее остановят.
4. Истерики и сопли не работают. Никогда. Если вам больше 6-ти и вы не пытаетесь развести маму на новую игрушку, то НИКОГДА НЕ РАБОТАЮТ.
Поэтому хватит истерить и плакать.
Не справляетесь: пейте антидепрессанты, не смотрите новостей вообще, копайтесь на дачах, ловите рыбу, раскрашивайте раскраски, делайте что угодно, чтобы стулити свій писок и не сеять панику.
А все остальные будут стоять, не ссать и ****** для того, чтобы нас не отключили от систем жизнеобеспечения, сочтя безнадежными.
Чтобы остановить орду, а потом вернуть ее в стойло.
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Поки у ЗСУ великі проблеми з важким озброєнням
Чого тоді рашисти повитягували всі свої європейські консерви з їх "пропозиціями закінчення війни"?
Самому йти на перемовини йому "за падло", а ось задурити голову всякими "замирітелями" з Італії, Франції, Німеччини, Уругвая та навіть з США - легко!
Навпаки, порівняно молоді політики для нас небезпечні більше, цей старий хрич вижив з розуму, краще він, ніж розумніші.
ибо пока его уговаривают и умоляют и пытаются заглянуть в око... ***** будет выеживаться и ему нафиг не нужны никакие переговоры - ведь не его улус бомбят, не его выпердышей доедают лисицы, не его мощна пустеет ....
Украина имеет право использовать любые методы для зашиты! Зерно в обмен на оружие и т.д! Оружие такое, которое позволит Украине уничтожить врага и освободить свою землю от оккупантов!