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Сєверодонецьк не оточений, але армія РФ зайшла на околиці міста, - Гайдай
Сєвєродонецьк не оточений, але частина підрозділів російської армії зайшла на околиці міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Сьогодні рашистські ЗМІ розповсюджують інформацію, що місто повністю в оточенні, але це не відповідає дійсності. Не відрізане місто. І воно не в оточенні. Певні частини російської армії все ж таки зайшли на околиці міста, в готель "Мир". Вони контролюють цей готель (цю територію) і поруч автовокзал, але далі просунутись не можуть. Досі тривають важкі бої в місті", – розповів Гайдай.
Топ коментарі
+18 YANKEE #505464
показати весь коментар27.05.2022 19:30
+17 Максім ХОЙ #398010
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+8 Nestor Nen
показати весь коментар27.05.2022 19:28
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Те, що ми не такі нелюди як рашисти, грає проти нас у війні з ними.
ВСУ остановили прорыв армии РФ в Северодонецк: ДРГ ликвидировали в гостинице "Мир"
https://www.dialog.ua/war/252622_1653659163 https://www.dialog.ua/war/252622_1653659163
Несмотря на успех ВСУ, члены вражеских ВРГ все же пытаются попасть снова внутрь гостиницы "Мир".
Оборонятись там, на рівнинній місцевості, від навали, яка в рази перевищує наші сили, дійсно дуже складно.
1-й горожанин. Вот теперь я все понимаю. Мальчик. Ну, мамочка, ну смотри, ну честное слово, его кто-то лупит по шее.
1-й горожанин. У него три шеи, мальчик. Мальчик. Ну вот, видите, а теперь его гонят в три шеи. 1-й горожанин. Это обман зрения, мальчик! Мальчик. Вот я и говорю, что обман. Я сам
часто дерусь и понимаю, кого бьют. Ой! Что это?!
1-й горожанин. Уберите ребенка.
2-й горожанин. Я не верю, не верю глазам своим! Врача, глазного врача мне!
1-й горожанин. Она падает сюда. Я этого не перенесу! Не заслоняйте! Дайте взглянуть!..
Голова Дракона с грохотом валится на площадь.
Бургомистр. Коммюнике! Полжизни за коммюнике! Генрих.
Слушайте коммюнике городского самоуправления. Обессиленный Ланцелот потерял все и частично захвачен в плен.
Мальчик Как частично?
Генрих. А так Это -- военная тайна. Остальные его части беспорядочно сопротивляются. Между прочим, господин дракон освободил от военной службы по болезни одну свою голову, с зачислением ее в резерв первой очереди.