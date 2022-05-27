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Сєверодонецьк не оточений, але армія РФ зайшла на околиці міста, - Гайдай

гайдай,сергій

Сєвєродонецьк не оточений, але частина підрозділів російської армії зайшла на околиці міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні рашистські ЗМІ розповсюджують інформацію, що місто повністю в оточенні, але це не відповідає дійсності. Не відрізане місто. І воно не в оточенні. Певні частини російської армії все ж таки зайшли на околиці міста, в готель "Мир". Вони контролюють цей готель (цю територію) і поруч автовокзал, але далі просунутись не можуть. Досі тривають важкі бої в місті", – розповів Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир" у віддаленому районі Сєверодонецька. Тривають бої, наразі територію будівлі ми не контролюємо, - Гайдай

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+18
про Ізюм говорили те ж саме. Але це все і так повинно бути зрозумілим. Це все повинно було бути оккуповано ще давно. Просто наші війська добре тримали оборону, а рашка збирала війська. Зараз потрібно уникнути котлів.
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27.05.2022 19:30
+17
Нє,ну вони ж насправді орки..
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27.05.2022 19:29
+8
А рознести готель артою чи "градами" ніяк, це ж не бункер
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27.05.2022 19:28
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27.05.2022 19:25 Відповісти
І довго ще до оточення?
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27.05.2022 19:26 Відповісти
А рознести готель артою чи "градами" ніяк, це ж не бункер
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27.05.2022 19:28 Відповісти
Там поруч житлові будинки.
Те, що ми не такі нелюди як рашисти, грає проти нас у війні з ними.
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27.05.2022 19:47 Відповісти
Нє,ну вони ж насправді орки..
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27.05.2022 19:29 Відповісти
нашим військовим журналістам заборонили знаходитися у зоні бойових дій,тепер будемо отримувати інформацію від іноземних джерел...
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27.05.2022 19:30 Відповісти
про Ізюм говорили те ж саме. Але це все і так повинно бути зрозумілим. Це все повинно було бути оккуповано ще давно. Просто наші війська добре тримали оборону, а рашка збирала війська. Зараз потрібно уникнути котлів.
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27.05.2022 19:30 Відповісти
fuck - слів нема.
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27.05.2022 19:31 Відповісти
Ещё было такое сообщение:

ВСУ остановили прорыв армии РФ в Северодонецк: ДРГ ликвидировали в гостинице "Мир"
https://www.dialog.ua/war/252622_1653659163 https://www.dialog.ua/war/252622_1653659163

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27.05.2022 19:34 Відповісти
це так смішно! контролюють готель. Готель напевно з адамантію незламний, як пазури у Росомахи з людей- Х
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27.05.2022 19:36 Відповісти
В Северодонецке удалось выбить из гостиницы "Мир" российскую диверсионно-разведывательную группу.

Несмотря на успех ВСУ, члены вражеских ВРГ все же пытаются попасть снова внутрь гостиницы "Мир".
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27.05.2022 19:39 Відповісти
а я четала да
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27.05.2022 19:42 Відповісти
И где же ты это "чЕтала", русская? На звЯЯзда.сру?
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27.05.2022 20:22 Відповісти
Там того міста ... за годину можна пройти пішки з одного краю до іншого.
Оборонятись там, на рівнинній місцевості, від навали, яка в рази перевищує наші сили, дійсно дуже складно.
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27.05.2022 19:43 Відповісти
Хвилин за 30-35
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27.05.2022 20:45 Відповісти
Поряд гостиниці "Мир" крім висоток є медичні заклади - лікарня МВС та Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій. Якось само собою навіяло нехороші спогади про початок штурму Маріуполя рашистами якраз із захоплення місцевої лікарні, що також знаходилась близько окружної дороги. Тоді, цинічно прикриваючись лікарями, паціентами лікарні й іншими заручниками, ворогу вдалось за короткий строк накопичити сили і забезпечити утримання своїх позицій до підходу важкої техніки і основних сил. Проте, є й інший приклад, але зворотнього порядку,- це ліквідація ворожої ДРГ, що прорвалась у Харків, але після першого ж зіткнення із захисниками міста зайняла школу. Як відбулось знищення ворога є інфа в інтернеті.
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27.05.2022 19:44 Відповісти
Так що чекати оточення? Життя наших воїнів набагато дорожче ніж місто.
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27.05.2022 20:29 Відповісти
Гайдай обычно потом все сдает. Работа такая.
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27.05.2022 20:31 Відповісти
Перебуваючи десь далеченько?
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27.05.2022 20:47 Відповісти
Та писали,что их же выбили или *******
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27.05.2022 20:38 Відповісти
Гитлер в свое время до Волги дошел, но это ему не очень помогло. У путлера успехи гораздо скромнее. Северодонецк конечно важный населенный пункт, но далеко не пуп Земли.
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27.05.2022 21:08 Відповісти
Проти гітлера воювали найбільші економіки світу на той час. І якби гітлер всю свою військову машину використав лише проти радянського союзу, то "ах, мой милый августин" німці співали біля мавзолею 31 грудня 1941 року.
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27.05.2022 21:16 Відповісти
Генрих. Слушайте коммюнике городского самоуправления. Бой близится к концу. Противник потерял меч. Копье его сломано. В ковре-самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает летные силы врага. Оторвавшись от своих баз, противник не может добыть нафталина и ловит моль, хлопая ладонями, что лишает его необходимой маневренности. Господин дракон не уничтожает врага только из любви к войне. Он еще не насытился подвигами и не налюбовался чудесами собственной храбрости.
1-й горожанин. Вот теперь я все понимаю. Мальчик. Ну, мамочка, ну смотри, ну честное слово, его кто-то лупит по шее.
1-й горожанин. У него три шеи, мальчик. Мальчик. Ну вот, видите, а теперь его гонят в три шеи. 1-й горожанин. Это обман зрения, мальчик! Мальчик. Вот я и говорю, что обман. Я сам
часто дерусь и понимаю, кого бьют. Ой! Что это?!
1-й горожанин. Уберите ребенка.
2-й горожанин. Я не верю, не верю глазам своим! Врача, глазного врача мне!
1-й горожанин. Она падает сюда. Я этого не перенесу! Не заслоняйте! Дайте взглянуть!..
Голова Дракона с грохотом валится на площадь.
Бургомистр. Коммюнике! Полжизни за коммюнике! Генрих.
Слушайте коммюнике городского самоуправления. Обессиленный Ланцелот потерял все и частично захвачен в плен.
Мальчик Как частично?
Генрих. А так Это -- военная тайна. Остальные его части беспорядочно сопротивляются. Между прочим, господин дракон освободил от военной службы по болезни одну свою голову, с зачислением ее в резерв первой очереди.
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27.05.2022 21:37 Відповісти
 
 