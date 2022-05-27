Сєверодонецьк не оточений, але армія РФ зайшла на околиці міста, - Гайдай

Сєвєродонецьк не оточений, але частина підрозділів російської армії зайшла на околиці міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні рашистські ЗМІ розповсюджують інформацію, що місто повністю в оточенні, але це не відповідає дійсності. Не відрізане місто. І воно не в оточенні. Певні частини російської армії все ж таки зайшли на околиці міста, в готель "Мир". Вони контролюють цей готель (цю територію) і поруч автовокзал, але далі просунутись не можуть. Досі тривають важкі бої в місті", – розповів Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа ДРГ проникла до готелю "Мир" у віддаленому районі Сєверодонецька. Тривають бої, наразі територію будівлі ми не контролюємо, - Гайдай