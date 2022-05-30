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Лавров назвав "безумовним пріоритетом" для Росії окупацію двох областей України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що захоплення Донецької та Луганської областей є безумовним пріоритетом війни в Україні, а мешканці решти окупованих українських територій мають самі "вирішити своє майбутнє".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланям на УП про це Лавров заявив в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

"Звільнення Донецької та Луганської областей, визнаних Російською Федерацією як незалежні держави, є безумовним пріоритетом", - заявив він. 

При цьому, зазначив російський міністр, щодо інших територій України, де відбувається російська "військова операція", "вирішувати своє майбутнє мають мешканці цих районів".

За його словами, у створеному президентом Володимиром Зеленським середовищі нібито існує "заборона російської освіти, ЗМІ, культури, використання російської мови у побуті". На противагу цьому, в "іншому" середовищі жителі окупованих Росією територій нібито "можуть виховувати своїх дітей так, як хочуть вони, а не Зеленський і його команда".

Лавров також намагається переконати, що тривалі терміни "спецоперації" РФ в Україні зумовлені наказом категорично уникати ударів по цивільній інфраструктурі. При цьому, як відомо, Росія з початку війни постійно руйнує цивільну інфраструктуру України.

Також читайте: Лавров заявив, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+74
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29.05.2022 23:25
+67
а для нас безумовним пріоритетом є звільнення всіх окупованих територій, розвал мокшанської імперії на друзки, видача її наступниками всіх військових злочинців рашки (включно з цією лошаддю; само собою - з ******, тувінцем) в руки слідчих і суду спеціального трибуналу ООН.
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29.05.2022 23:24
+60
Здохни,коняка.
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29.05.2022 23:23
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"Это почему же? Овёс нынче дорог?"
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30.05.2022 06:02 Відповісти
Вот судьба у человека.
МГИМО, десятки лет в дипломатии, а никто его иначе, как лошадь, не воспринимает.
Ладно бы конём, ещё куда ни шло, но нет - лошадь, и точка!
И именно та, которую после её кончины в каком-то овраге будет доедать чей-то брат.
Карма, она такая, дама с капризами и неуёмной фантазией.
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30.05.2022 06:07 Відповісти
Угрюмая лошадь Путлера… заметьте, пишу по русски!) … больное галлюцинирующее животное, как и его параноидальный хозяин
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30.05.2022 06:44 Відповісти
Шизофрения и распад империи начался задолго до начала Первой Мировой...а именно...когда сЦарь Николашка просрал войну Японии при Цусиме...
Именно тогда весь Мир понял...
РабZея ....колосс на гнилом болоте... двуглавые курицы на болотах не водяцца...
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30.05.2022 07:11 Відповісти
Долю цього брехуна буде вирішувати суд в Маріуполі.
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30.05.2022 07:16 Відповісти
Зміст вьісраньіх ротом лавріка фсбшньіх какашєк немає ніякого значення. Це лише намагання утриматися в якості "мощнага ігрока международной політікі" і усіма силами утворити видимість магущєства русні в очах задроч@ного скабєєвщиной ху@лостанца.
Жалкоє зрєліщє.
********* немає права існувати!
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30.05.2022 07:18 Відповісти
Міднародний трибунал лаврову фашисту і всім кремлівським нацистам!!
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30.05.2022 07:22 Відповісти
От цікаво -загострення хронічної тупості чи старечий маразм? Хоча, здається, те і друге в одному...
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30.05.2022 07:25 Відповісти

register upload
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30.05.2022 07:27 Відповісти
Кінь, тобі настає тринда!
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30.05.2022 07:47 Відповісти
Тільки безумовне знищення свинособак спасе світ від них.
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30.05.2022 07:51 Відповісти
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ФАШИСТОВ УКРАИНЫ,ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ВСУ И НАРОДА
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30.05.2022 09:00 Відповісти
Так что безусловно придется освобождать Донецк и Луганск от российско-фашистских захватчиков и выходить на украинско - российскую границу, иначе война не закончится долгим и прочным миром.
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30.05.2022 09:04 Відповісти
Ворюга и оккупан чужих земель , даже не скрывает того , что он вор и убийца , я в шоке от этого подонка
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30.05.2022 09:33 Відповісти
"Глава КОНЯКИ(вибач конику)) Сергій Лавров заявив, що захоплення Донецької та Луганської областей є безумовним пріоритетом війни в Україні, а мешканці решти окупованих українських територій мають самі "вирішити своє майбутнє".

ОО!! апетити зменшуються! І ще трішечки і Крим наш буде НАШ!!!

Слава ЗСУ! І смертьрашистам!!!

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30.05.2022 09:35 Відповісти
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30.05.2022 09:40 Відповісти
Очередной треш от кремлевских наркоманов в период ломки. Аргентина, сжалься, вышли им мешочек кокса, у них уже мозги плавятся
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30.05.2022 09:41 Відповісти
Ну не підарас?!!
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30.05.2022 10:01 Відповісти
не рожа у лаврухи,а унитаз с курского вокзала.И этот аидел с носом морского нарвала пугает всех,шлёма ,иди во поле ,где сара стояла,гусский рассеянкель.
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30.05.2022 10:07 Відповісти
А чим вони відрізняються від гітлеровськоі Німеччини???Ті самі «лозунги» і відношення до сусідів!!!???А по засобах ведення війни-«перевершили» Гітлера в мільйони разів!!!В порівнянні з путіним-Гітлер був людиною,так само,як і Геббельс в порівнянні з лавровим…Нинішня московія-це сугубо фашистська диктатура!!!Державою її назвати просто не можливо!!!… та і людей там нема…одні тварини і дебіли
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30.05.2022 10:26 Відповісти
Фарисей! Яка ж сволота, ця коняка. Бреше, і оком не зморгне. Проявляється багаторічне тренування...
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30.05.2022 10:40 Відповісти
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30.05.2022 10:58 Відповісти
Это грустная говорящая лошадь? Нет - это конь педальный!
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30.05.2022 11:22 Відповісти
Filho da puta!!!
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30.05.2022 12:05 Відповісти
Цікаво - що той кінь тигибицький зібрався звільняти?
Можна подумати, що все ОРДЛО дроче на фото путіна.
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30.05.2022 12:09 Відповісти
наш приоретет *********** вас обсосов всех до единого.сравнять с говном и грязью вашу ****** кацапию.
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30.05.2022 12:27 Відповісти
Цікаво ... У психології є визначення цього явища, як вони аргументують (на виворіт).
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30.05.2022 14:43 Відповісти
Сосіть лапу кацапи
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30.05.2022 17:22 Відповісти
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