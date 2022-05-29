Лавров назвал "безусловным приоритетом" для России оккупацию двух областей Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что захват Донецкой и Луганской областей является безусловным приоритетом войны в Украине, а жители остальных оккупированных украинских территорий должны сами "решить свое будущее".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Лавров заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

"Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом", - заявил он.

При этом, отметил российский министр, в отношении других территорий Украины, где проходит российская "военная операция", "решать свое будущее должны жители этих районов".

По его словам, в созданной президентом Владимиром Зеленским среде якобы существует "запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту". В противовес этому, в "другой" среде жители оккупированных Россией территорий якобы "будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда".

Лавров также пытается убедить, что длительные сроки "спецоперации" РФ в Украине предопределены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. При этом, как известно, Россия с начала войны постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

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