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Лавров назвал "безусловным приоритетом" для России оккупацию двух областей Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что захват Донецкой и Луганской областей является безусловным приоритетом войны в Украине, а жители остальных оккупированных украинских территорий должны сами "решить свое будущее".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Лавров заявил в интервью французскому телеканалу TF1.

"Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом", - заявил он.

При этом, отметил российский министр, в отношении других территорий Украины, где проходит российская "военная операция", "решать свое будущее должны жители этих районов".

По его словам, в созданной президентом Владимиром Зеленским среде якобы существует "запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту". В противовес этому, в "другой" среде жители оккупированных Россией территорий якобы "будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда".

Лавров также пытается убедить, что длительные сроки "спецоперации" РФ в Украине предопределены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. При этом, как известно, Россия с начала войны постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

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Топ комментарии
+74
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29.05.2022 23:25
+67
а для нас безумовним пріоритетом є звільнення всіх окупованих територій, розвал мокшанської імперії на друзки, видача її наступниками всіх військових злочинців рашки (включно з цією лошаддю; само собою - з ******, тувінцем) в руки слідчих і суду спеціального трибуналу ООН.
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29.05.2022 23:24
+60
Здохни,коняка.
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29.05.2022 23:23
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"Это почему же? Овёс нынче дорог?"
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30.05.2022 06:02 Ответить
Вот судьба у человека.
МГИМО, десятки лет в дипломатии, а никто его иначе, как лошадь, не воспринимает.
Ладно бы конём, ещё куда ни шло, но нет - лошадь, и точка!
И именно та, которую после её кончины в каком-то овраге будет доедать чей-то брат.
Карма, она такая, дама с капризами и неуёмной фантазией.
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30.05.2022 06:07 Ответить
Угрюмая лошадь Путлера… заметьте, пишу по русски!) … больное галлюцинирующее животное, как и его параноидальный хозяин
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30.05.2022 06:44 Ответить
Шизофрения и распад империи начался задолго до начала Первой Мировой...а именно...когда сЦарь Николашка просрал войну Японии при Цусиме...
Именно тогда весь Мир понял...
РабZея ....колосс на гнилом болоте... двуглавые курицы на болотах не водяцца...
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30.05.2022 07:11 Ответить
Долю цього брехуна буде вирішувати суд в Маріуполі.
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30.05.2022 07:16 Ответить
Зміст вьісраньіх ротом лавріка фсбшньіх какашєк немає ніякого значення. Це лише намагання утриматися в якості "мощнага ігрока международной політікі" і усіма силами утворити видимість магущєства русні в очах задроч@ного скабєєвщиной ху@лостанца.
Жалкоє зрєліщє.
********* немає права існувати!
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30.05.2022 07:18 Ответить
Міднародний трибунал лаврову фашисту і всім кремлівським нацистам!!
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30.05.2022 07:22 Ответить
От цікаво -загострення хронічної тупості чи старечий маразм? Хоча, здається, те і друге в одному...
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30.05.2022 07:25 Ответить

register upload
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30.05.2022 07:27 Ответить
Кінь, тобі настає тринда!
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30.05.2022 07:47 Ответить
Тільки безумовне знищення свинособак спасе світ від них.
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30.05.2022 07:51 Ответить
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ФАШИСТОВ УКРАИНЫ,ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ ВСУ И НАРОДА
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30.05.2022 09:00 Ответить
Так что безусловно придется освобождать Донецк и Луганск от российско-фашистских захватчиков и выходить на украинско - российскую границу, иначе война не закончится долгим и прочным миром.
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30.05.2022 09:04 Ответить
Ворюга и оккупан чужих земель , даже не скрывает того , что он вор и убийца , я в шоке от этого подонка
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30.05.2022 09:33 Ответить
"Глава КОНЯКИ(вибач конику)) Сергій Лавров заявив, що захоплення Донецької та Луганської областей є безумовним пріоритетом війни в Україні, а мешканці решти окупованих українських територій мають самі "вирішити своє майбутнє".

ОО!! апетити зменшуються! І ще трішечки і Крим наш буде НАШ!!!

Слава ЗСУ! І смертьрашистам!!!

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30.05.2022 09:35 Ответить
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30.05.2022 09:40 Ответить
Очередной треш от кремлевских наркоманов в период ломки. Аргентина, сжалься, вышли им мешочек кокса, у них уже мозги плавятся
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30.05.2022 09:41 Ответить
Ну не підарас?!!
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30.05.2022 10:01 Ответить
не рожа у лаврухи,а унитаз с курского вокзала.И этот аидел с носом морского нарвала пугает всех,шлёма ,иди во поле ,где сара стояла,гусский рассеянкель.
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30.05.2022 10:07 Ответить
А чим вони відрізняються від гітлеровськоі Німеччини???Ті самі «лозунги» і відношення до сусідів!!!???А по засобах ведення війни-«перевершили» Гітлера в мільйони разів!!!В порівнянні з путіним-Гітлер був людиною,так само,як і Геббельс в порівнянні з лавровим…Нинішня московія-це сугубо фашистська диктатура!!!Державою її назвати просто не можливо!!!… та і людей там нема…одні тварини і дебіли
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30.05.2022 10:26 Ответить
Фарисей! Яка ж сволота, ця коняка. Бреше, і оком не зморгне. Проявляється багаторічне тренування...
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30.05.2022 10:40 Ответить
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30.05.2022 10:58 Ответить
Это грустная говорящая лошадь? Нет - это конь педальный!
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30.05.2022 11:22 Ответить
Filho da puta!!!
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30.05.2022 12:05 Ответить
Цікаво - що той кінь тигибицький зібрався звільняти?
Можна подумати, що все ОРДЛО дроче на фото путіна.
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30.05.2022 12:09 Ответить
наш приоретет *********** вас обсосов всех до единого.сравнять с говном и грязью вашу ****** кацапию.
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30.05.2022 12:27 Ответить
Цікаво ... У психології є визначення цього явища, як вони аргументують (на виворіт).
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30.05.2022 14:43 Ответить
Сосіть лапу кацапи
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30.05.2022 17:22 Ответить
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