ЄС погодив ембарго на нафту з РФ. Але не трубопроводами, - Reuters

Європейський союз попередньо погодив ембарго на постачання російської нафти. Заборона не стосуватиметься палива, яке постачають трубопроводами.

Про це йдеться у проєкті рішення саміту ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За даними агентства, учасники саміту Європейської ради погодилися з тим, що цей пакет санкцій проти Росії має поширюватися на сиру нафту. При цьому нафта, яку постачають трубопроводом, становитиме "тимчасовий виняток".

"Європейська Рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з РФ в держави-члени ЄС, за тимчасовим винятком сирої нафти, що поставляється по трубопроводу", - цитує Reuters проєкт заяви.

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Лідери ЄС не змогли узгодити всі деталі ембарго. Тому, як повідомляє видання, вони залишать остаточне узгодження пакета санкцій проти РФ на потім. При цьому в проєкті заяви йдеться, що питання про повне ембарго на постачання російської нафти має бути вирішено якнайшвидше.