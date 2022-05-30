ЄС погодив ембарго на нафту з РФ. Але не трубопроводами, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський союз попередньо погодив ембарго на постачання російської нафти. Заборона не стосуватиметься палива, яке постачають трубопроводами.
Про це йдеться у проєкті рішення саміту ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
За даними агентства, учасники саміту Європейської ради погодилися з тим, що цей пакет санкцій проти Росії має поширюватися на сиру нафту. При цьому нафта, яку постачають трубопроводом, становитиме "тимчасовий виняток".
"Європейська Рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з РФ в держави-члени ЄС, за тимчасовим винятком сирої нафти, що поставляється по трубопроводу", - цитує Reuters проєкт заяви.
Лідери ЄС не змогли узгодити всі деталі ембарго. Тому, як повідомляє видання, вони залишать остаточне узгодження пакета санкцій проти РФ на потім. При цьому в проєкті заяви йдеться, що питання про повне ембарго на постачання російської нафти має бути вирішено якнайшвидше.
Будь ласка, зачекайте...
А "Дружба" перекриється "самостійно", все ж таки бойові дії тривають
Перенести полігон Яворів з під м. Львову під м. Броди!
(хто розумний, здогадається?)
устроим маленький БАДАБУМ на нефтепроводе ДРУЖБА
Большой БАДАБУМ
Та мова не про це. А про складність транспортування енергоресурсів. Бо то мають бути трубопроводи. А історично ці трубопроводи самі знаєте звідки йдуть до нас і в Європу
Закликами не панікувати і готуватися до шашликів ?
Еще один важный экспортный канал - трубопроводы. Уже полвека и нефтепроводу «Дружба», который был задуман для транспортировки нефти в страны соцблока. По данным на 2011 г всего «Дружба» помогает отправить в Европу более 60 миллионов тонн нефти ежегодно.
Ось таку інформацію необхідно обов'язково додавати до схожих новин...
Знаю що екологія постраджає, знаю, але головне що паРаша рухне
Ось так якась одна нікчема поставила раком весь Євросоюз.