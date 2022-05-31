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Туреччина не підтримує санкції проти Росії, але не дозволить їх обходити, - глава МЗС Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

туреччина

Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Росії, водночас вона не дозволить їх обходити.

Про це повідомив глава МЗС Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає обмеження, які запроваджують лише на рівні ООН. Це принципова позиція", - зазначив міністр.

"Однак це не означає, що Анкара дозволить обходити обмеження через Туреччину. Ми не дозволимо відкриття такого каналу. Позиція Туреччини гранично чітка та прозора", - додав Чавушоглу.

Також читайте: Туреччина не виключає зустрічі Зеленського та Путіна, - глава МЗС Чавушоглу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Всі й так знають, що ви як флюгер. Цигани ***.
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31.05.2022 14:26
+5
А торговать с рашкой западными товарами и возить пассажиров самолётов через турецкие фирмы это как называется? Брехло.
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31.05.2022 14:36
+5
Ці бусурмани завжди у всі часи і віки були тупими, сикливими і продажними. Недаром в Україні віками всіх тупих називали і називають турками.
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31.05.2022 14:57
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А шо таке рівень ООН? Шарашкіна контора...
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31.05.2022 14:25 Відповісти
Османи завжди ворогували з роками, а тут на тобі....не розумію...падишахи перевертаються напевно
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31.05.2022 14:26 Відповісти
Всі й так знають, що ви як флюгер. Цигани ***.
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31.05.2022 14:26 Відповісти
Видимо с туристами совсем туго , кроме орков ни кто не приезжает
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31.05.2022 14:32 Відповісти
А торговать с рашкой западными товарами и возить пассажиров самолётов через турецкие фирмы это как называется? Брехло.
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31.05.2022 14:36 Відповісти
Мутные типы эти турки - то отказались покупать американское ПВО и купили С-400, то санкции не вводят, то к переговорам с Гитлером 21 века призывают.
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31.05.2022 14:37 Відповісти
Мутные типы эти турки - то отказались покупать американское ПВО и купили С-400, то санкции не вводят, то к переговорам с Гитлером 21 века призывают.
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31.05.2022 14:37 Відповісти
Яке цікаве формулювання, це точно Туреччина, а не Ізраїль? 😉😁
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31.05.2022 14:37 Відповісти
А що на це Ердоган?
В.М.Гундяєва (Патріарха РПЦ Кирила) включено в новий пакет санкцій ЄС як «відповідального за військові злочини в Україні» разом з винуватцями різанини в Бучі та вірогідною дружиною Путіна Кабаєвою. Про це повідомляють грецькі медіа.
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31.05.2022 14:40 Відповісти
турки- равшистські холуї і вороги України.Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Росії, водночас вона не дозволить їх обходити. Турок ,котрий не підтримує санкції проти Росії ,підтримує ворога і окупанта України є співучасником війни в Україні на боці рашиста.
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31.05.2022 14:47 Відповісти
pn
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31.05.2022 15:36 Відповісти
Просто Эрди развил двужопие на двустулии. Он не враг. Но и не друг. В лучшем случае попутчик.
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31.05.2022 18:14 Відповісти
Ці бусурмани завжди у всі часи і віки були тупими, сикливими і продажними. Недаром в Україні віками всіх тупих називали і називають турками.
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31.05.2022 14:57 Відповісти
все кто эту говорит сосут *** у турок ******** вонючие. это тоько туркофобам. а на войне мы за справедливую любимую Украину.
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31.05.2022 15:44 Відповісти
От азери й смокчуть у старших братів. Смокчуть і причмокують.
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31.05.2022 16:24 Відповісти
"підтримає обмеження, які запроваджують лише на рівні ООН"

Хитрий поц чудово знає. що Московія має незаконне право вето на будь-які рішення Совбезу ООН і тому жодних обмеженнь проти неї на рівні ООН не може бути.
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31.05.2022 15:00 Відповісти
И на этом спасибо!
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31.05.2022 15:04 Відповісти
Мутные турки все пытаются типа быть и за тех и за тех чтоб дальше разводить базар про какие-то стамбульские встречи и остальную муйню
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31.05.2022 15:06 Відповісти
Диктатори ніколи один одного не кидають. Розуміють і підтримують. Лукашенко, Ин, Фуйло, Саддам, Асад, Каддафи, Ердоган.
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31.05.2022 16:15 Відповісти
Флюгеры. Может и правильно что их не берут в ЕС -уже есть одна Венгрия.
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31.05.2022 15:40 Відповісти
Лавірував,лавірував і вилавірував(((Най тебе шлях трафить наглий,огли…
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31.05.2022 15:46 Відповісти
Вы бы хоть ворованное зерно не пропускали через босфор. И военные грузы РФ на гражданских судах.
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31.05.2022 16:02 Відповісти
Ясно що Ердоган не буде завозити в макшанію айфони.
Він організує туристам шопінг, фірми Турції побігли відкривати свої магазини та офіси в московії на заміну тим які покинули мордор.
А так все добре.
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31.05.2022 16:11 Відповісти
Чергова серія блокбастеру "Турецька дупа на двох стільцях"
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31.05.2022 16:37 Відповісти
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 17:29 Відповісти
Про турків я казав давно не спішіть радіти це ще ті тварюки на рівні с німцями це гівно яке гра в свою гру.С цієї війни країна повинна винести один простий урок.АРМІЯ І ЗБРОЯ ! Захист кордону в три лінії по всьому перемитру не тільки зі срашки.І озброєння кожного міста і містечка по повійНовітня зброя ракети ПВО і інше.
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31.05.2022 18:02 Відповісти
 
 