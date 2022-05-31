Туреччина не підтримує санкції проти Росії, але не дозволить їх обходити, - глава МЗС Чавушоглу
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Туреччина не підтримує санкції Заходу проти Росії, водночас вона не дозволить їх обходити.
Про це повідомив глава МЗС Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Ми принципово проти будь-яких форм санкцій. Туреччина заявляє, що підтримає обмеження, які запроваджують лише на рівні ООН. Це принципова позиція", - зазначив міністр.
"Однак це не означає, що Анкара дозволить обходити обмеження через Туреччину. Ми не дозволимо відкриття такого каналу. Позиція Туреччини гранично чітка та прозора", - додав Чавушоглу.
Топ коментарі
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В.М.Гундяєва (Патріарха РПЦ Кирила) включено в новий пакет санкцій ЄС як «відповідального за військові злочини в Україні» разом з винуватцями різанини в Бучі та вірогідною дружиною Путіна Кабаєвою. Про це повідомляють грецькі медіа.
Хитрий поц чудово знає. що Московія має незаконне право вето на будь-які рішення Совбезу ООН і тому жодних обмеженнь проти неї на рівні ООН не може бути.
Він організує туристам шопінг, фірми Турції побігли відкривати свої магазини та офіси в московії на заміну тим які покинули мордор.
А так все добре.
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8
Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."