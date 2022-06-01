В Енергодарі окупанти провели ротацію, "нові" загарбники з "ЛДНР" - агресивніші, - соцмережі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти вирішили замінити частину своїх солдатів через те, що ті звикли до місцевих мешканців та почали співчувати енергодарцям.
Про це пише телеграм-канал "Енергодар", інформує Цензор.НЕТ.
"Подейкують, що "нові" кадри агресивніші, частина з них – бойовики так званих "Л-ДНР". Ротацію ініціювало командування загарбників через декілька причин. Зокрема, їм стали відомі випадки "звикання" російських солдатів до місцевого населення та прояви співчуття", - йдеться у повідомленні.
Ще однією причиною для ротації, зазначають у соцмережах, стала нещодавня невдала спроба ліквідувати голову окупаційної адміністрації міста Андрія Шевчика.
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