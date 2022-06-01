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В Енергодарі окупанти провели ротацію, "нові" загарбники з "ЛДНР" - агресивніші, - соцмережі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

Окупанти вирішили замінити частину своїх солдатів через те, що ті звикли до місцевих мешканців та почали співчувати енергодарцям.

Про це пише телеграм-канал "Енергодар", інформує Цензор.НЕТ.

"Подейкують, що "нові" кадри агресивніші, частина з них – бойовики так званих "Л-ДНР". Ротацію ініціювало командування загарбників через декілька причин. Зокрема, їм стали відомі випадки "звикання" російських солдатів до місцевого населення та прояви співчуття", - йдеться у повідомленні.

Ще однією причиною для ротації, зазначають у соцмережах, стала нещодавня невдала спроба ліквідувати голову окупаційної адміністрації міста Андрія Шевчика.

Читайте: "Це зобов'язує наших військових бути напоготові і вживати превентивних заходів", - Пєсков про замах на "мера" Енергодара

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
Лднр там сама підарасня, їх узагалі у полон брати не треба
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01.06.2022 11:24
+22
Яничари завжди були гірші ворога.
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01.06.2022 11:18
+22
Чмошники даунбасяцкие более агрессивные, а ВСУ снисходительно к ним относится, при захвате в плен.
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01.06.2022 11:22
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Чуют гниды свой конец. Будут бесится.
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01.06.2022 11:15 Відповісти
Яничари завжди були гірші ворога.
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01.06.2022 11:18 Відповісти
Чмошники даунбасяцкие более агрессивные, а ВСУ снисходительно к ним относится, при захвате в плен.
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01.06.2022 11:22 Відповісти
Це результат восьмирічних гасел тамженаналюді.
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01.06.2022 11:33 Відповісти
Лднр там сама підарасня, їх узагалі у полон брати не треба
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01.06.2022 11:24 Відповісти
При обмене пленными, об ЛДНРовцах россияне даже разговаривать не хотят. Т.е. они нам даже как обменный фонд не интересны. Отсюда следует ...
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01.06.2022 11:27 Відповісти
Лугандонцы это конченные уроды,орков боятся а нас ненавидят.Хорошо что основную часть их уже утилизировали в атаках и без всякого учета.
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01.06.2022 11:27 Відповісти
А потом в плену эта лугандонская шелупонь будет слёзно рассказывать,что ни в чём не виновата и их насильно призвали.
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01.06.2022 11:28 Відповісти
Раньше все на блокпостах типо стояли. Теперь сплошь насильно мобилизованные учителя-белобилетники. Хоть плачь вместе с ними, так жалостливо рассказывают.
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01.06.2022 11:35 Відповісти
ну да, преподаватели русской словесности и литературы, работники соцобеспечения, лугандонской мчс... в общем - все сплошь пацифисты...
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01.06.2022 11:46 Відповісти
Готовят атомную катастрофу. Россия как бы тут будет не при чем. Все спишут на ЛДНР.
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01.06.2022 11:38 Відповісти
В селі на Миколаївщині саме лугандони постріляли всіх ветеранів- АТОшників. Зайшли в школу, а там доска пошани з місцевими ветеранами. Знайшовся депутат- ОПОЖоповець, який провів по адресам. Всіх поубивали лугандони...
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01.06.2022 11:44 Відповісти
скоти
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01.06.2022 11:54 Відповісти
Думаю ублюдку треба брюхо вспороти десь у темному провулку - таке пробачати не можна.
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01.06.2022 12:06 Відповісти
Таку "амністію" і їм самим потрібно зробити.
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01.06.2022 12:11 Відповісти
Ну вот видите! А мы лугандоновцев жалеем когда в плен попадают…. Мол они все учителя, таксисты, шахтёры, не знают как правильно ружьё заряжать, их просто на войну с улицы загребли, они все бедные и чмони ! Я вам так скажу - гнильё там сплошное и не фига они не украинцы, куда лугандоновцев не целуй везде жопа!!! Напрасно зельц их так жалеет… знаете о чем лугандоновские пенсионеры сейчас жалеют страшно? А о том что вторая пенсия и соцвыплаты («от укропов») сейчас накрылись, а от рашки денег мало дают… гнильё, из за них и война идёт. Когда победит Украина - всех на *** в рашку! Мечтали? Вперёд ! Забайкалье Хабаровский и приморский края, Ямале-Ненецкий, Якутия и другие зажопья ждут вас предатели!
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01.06.2022 12:23 Відповісти
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01.06.2022 12:59 Відповісти
Бидло з лднр безпощадно знищувати ,а влада радувалась як песіі виплачує в лднр тим самим спонсоруючи терористів і дітей сепарів без знань в наші ВУЗ тим самим дискримінуючи дітей украінців.
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01.06.2022 15:16 Відповісти
 
 