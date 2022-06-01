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Поставка до України гаубиць з Бельгії зірвалася через високу ціну, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сау,гаубиця

Бельгія не буде поставляти в Україну броньовані гаубиці M109 через відсутність у нашого Міністерства оборони змоги їх викупити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання De Morgen, інформує Цензор.НЕТ.

За словами обізнаних джерел, переговори між міністерством оборони та східнофламандською технологічною компанією OIP зірвалися через ціну на M109. "Дуже важко вести переговори, якщо контрагент просить у десять разів більше, ніж він сам за це заплатив", - повідомило джерело.

OIP, дочірня компанія якої спеціалізується на військовій техніці, також не дозволила перевіряти стан M109 спеціалістам з бельгійської армії.

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Нещодавно в Міноборони Бельгії повідомили, що броньовані гаубиці вже були продані іншій стороні. Кому, незрозуміло. OIP не хоче коментувати це питання.

"Так що поставки не буде, але це не з принципових міркувань", - сказала міністр оборони Людівін Дедондер.

Видання нагадує, що гаубиці були продані бельгійським міністерством оборони в 2008 році, що є "яскравим прикладом відсутності інтересу до армії".

Частина з них була продана Індонезії в 2015 році, а решту розмістили в ангарі OIP, причому компанія отримала їх за зниженою ціною - деякі навіть за 15 тисяч євро.

Також читайте: Греція підтвердила відправку в Україну БМП в обмін на техніку з Німеччини

"У квітні уряд ухвалив рішення викупити гаубиці та негайно відправити їх на фронт на Схід України", - повідомляє видання.

Наразі Бельгія надала Україні близько 77 мільйонів євро військової допомоги.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
что не понятно ? Гаубицы находятся у частной фирмы и эта фирма хотела нажиться и ее ( фирму ) послали самиже бельгийцы.
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01.06.2022 14:46
+32
Х..ня не у них, а у нас.
Некто Бэ, дружбан некоего Зе,уже второй раз закупает у госструктур автогаз за половину рыночной цены. За 1 месяц убытки бюджета составили 695 000 000 гр. Сколько САУ у Дании можно было закупить за эти деньги?
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01.06.2022 14:50
+17
хтось заніс чемойданчик із смердючими газо-рублями
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01.06.2022 14:46
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Какая-то херня твориться в Датском королевстве.
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01.06.2022 14:42 Відповісти
что не понятно ? Гаубицы находятся у частной фирмы и эта фирма хотела нажиться и ее ( фирму ) послали самиже бельгийцы.
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01.06.2022 14:46 Відповісти
хтось заніс чемойданчик із смердючими газо-рублями
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01.06.2022 14:46 Відповісти
Нивераятная...! Труп Гамлєта,с писталетай бродить
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01.06.2022 14:47 Відповісти
У нас це називають корупція (для тих хто вірить що на Западі її не має і лише українська корупція не дає вступити до НАТО чи ЕС)
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01.06.2022 15:06 Відповісти
Х..ня не у них, а у нас.
Некто Бэ, дружбан некоего Зе,уже второй раз закупает у госструктур автогаз за половину рыночной цены. За 1 месяц убытки бюджета составили 695 000 000 гр. Сколько САУ у Дании можно было закупить за эти деньги?
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01.06.2022 14:50 Відповісти
Не дружбан, а власник.
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01.06.2022 17:02 Відповісти
Розповідають, що НЕ можна отримати.
Те, що МОЖНА отримати, чи вже отримано - НЕ розповідають.
І хоча набагато більше отримано, чим відмовлено - подібна інфа подається, як зрада.
Не навчилася Україна ще протистояти інформаційній війні.
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01.06.2022 14:57 Відповісти
Ну так це питання до ЦЕНЗОР.НЕТ чи не так? Для чого вони виставляють такі новини?
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01.06.2022 15:23 Відповісти
А повністю прочитати перед тим, як написати очевидну брехню, не пробували?

"...Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання De Morgen, інформує Цензор.НЕТ..."
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01.06.2022 15:35 Відповісти
бизнес , есть бизнес
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01.06.2022 15:51 Відповісти
Перепрошую, а в чому саме "очевидна брехня"? Чи може цензор не виставив цю новину?
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01.06.2022 15:53 Відповісти
Do chogogut tut nasha vlada,yakscho belgiiske MO be zakupylo garmaty izza zavyshenoii tziny?Chytayte uvazhno pered tym yak pysaty schos'
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01.06.2022 20:39 Відповісти
Кто бы сомневался.
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01.06.2022 14:43 Відповісти
треба тільки гарно попросити Діда:
США - 1 023 M109A6/M109A7, ще близько 500 M109A6 на зберіганні, станом на 2021 рік

і він підкине пару сотен
тим більше, що американці зараз активно шукають їй заміну
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01.06.2022 15:42 Відповісти
да у них , ваще всяких ништяков не мерянно , даже списанных
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01.06.2022 15:53 Відповісти
Схожа інфа йде й про немецькі ппо, щось забагато негативу в новинах.
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01.06.2022 14:44 Відповісти
це називається підготовка до стамбула-мінська, щоб ми самі відмовились боротись, тому що ВАЖКО, і всі поряд зрадники, і всюди є у бункерного своя людинка
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01.06.2022 14:45 Відповісти
старенька гарматка, ще 1963 р.
Дальність вогню:
Ефективна 18 - 22
(19,3 - 30 активно-реактивним снарядом)
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01.06.2022 14:45 Відповісти
Якщо нема єлектроніки, -- то старе ИСУ-152.
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01.06.2022 14:51 Відповісти
По реке по речке,пльіли две дощечки...,ах ц...б твою мать пльілі две дощечки.
Фсьо украдена да нас.... Порошенка винаватьій...
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01.06.2022 14:45 Відповісти
Не очікував такої хрєні від бельгійців...
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01.06.2022 14:47 Відповісти
Чом,дивуваттся:- сплять й бачать рай в ординськом сцярствє
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01.06.2022 14:48 Відповісти
А Ви повірили тим, що звинувачує бельгійців? А чому не тільки з бельгійцями така катавасія, не задумувались? Скоріше хтось тут вставляє в колеса великі палки, щоб не дати можливість збільшити потужність нашої армії і не вигнати миттєво орків.
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01.06.2022 15:02 Відповісти
І поставка БМП із Данії зірвалась, щось пішло не так.
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01.06.2022 14:48 Відповісти
1, Рашковани підсуєтились
2 Могли б "українські" олігархи скинутись

Мені взагалі якось неподобається ********, що стало крутитись навколо війни. Якийсь аццький цирк.
+ домашні прохвости, що наживаються на волонтерських поставках.

Коротше - Україну здають по договорняку. І ніякий Зе не гордість України, а просто диверсант. Якщо чесно.
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01.06.2022 14:48 Відповісти
Все пропало, шеф, усьо пропало!
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01.06.2022 15:14 Відповісти
Зеленський не гордість, то зрозуміло.
Та ніхто по договорняку Україну не здає. Просто зброя і військова техніка коштують грошей і часто дуже великих грошей. Те, що в одному випадку не зійшлися в ціні з приватною компанією - то виключення.
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01.06.2022 15:15 Відповісти
"Дуже важко вести переговори, якщо контрагент просить у десять разів більше, ніж він сам за це заплатив", - оце дійсне обличчя Європи ---
гроші не пахнуть.
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01.06.2022 14:49 Відповісти
Асфальт зато хороший.
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01.06.2022 14:52 Відповісти
Не дуже... АсХВальт пропитаний кровю українців... На жаль...
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01.06.2022 14:59 Відповісти
*** наче має три частини. Тут напевно йдеться про *** Land Systems. Не можу знайти, кому вони належать, бо трошки муляє, що *** Sensor Systems викупили ізраїльтяни
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01.06.2022 14:55 Відповісти
За все в этой жизни нужно платить. На шару ничего не бывает, а европейским контрагентам и не только в самый раз наполнить свой кошелек
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01.06.2022 14:56 Відповісти
Здохніть в корчах,бельгійські бариги.
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01.06.2022 14:58 Відповісти
Про які гаубиці йде мова, тут знову почали "Велике крадівництво"?
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01.06.2022 14:58 Відповісти
Оказуеццо дерибанить и забить на армию это не только чисто наша придумка, а и европейская тоже)) Ощущение что в том нато только у американцев оружие есть. Раньше об этом никто не знал и не говорил. Воевать то никто не собирался) А как пришло время, оказалось ахтунг полный
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01.06.2022 15:00 Відповісти
Бельгійці це найжорстокіші колонізатори Африки які будь коли існували в історії людства. Те що творять кацапи сьогодні в Україні це просто квіточки в порівнянні з тим що ці тварюки творили в Африці. Їх звірства масові і епічні. Їх ніхто не притяг до відповідальності. Бо вже нікому - вбили всіх. іце весь жах творився в 20-му столітті... Але світ мовчить - це ж "європейці!", вони ж не можуть за визначенням бути гіршими за Чінгісхана (знищив 20% тогочасного людства) і расиста Гітлера бо "білі і пухнасті" хоча вбили 80% населення в своїх колоніях...
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01.06.2022 15:00 Відповісти
Дания, Швейцария, мы все помним и при случае напомним.
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01.06.2022 15:00 Відповісти
Ви краще запам'ятовуйте, хто три роки заривав всі гроші в дороги, замість того, щоб випускати свої САУ "Богдана" дальністю стрільби якої до 40 км., а потім вже будете висловлювати претензії до іних.
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01.06.2022 15:04 Відповісти
А Дания при чем? Они уже поставили гаубицы, боеприпасы, РПГ. Подкинут М113.
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01.06.2022 15:17 Відповісти
Данія як раз намагалась поставити озброєння в Україну!

"...Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва..."
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01.06.2022 15:39 Відповісти
Правильно сделал,соответственно договору.
Как делает Украина прокачивая кацапский газ,нефть
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01.06.2022 15:48 Відповісти
Адекватні це розуміють, а неадекватні відразу записали Швейцарію в свій список ворогів. І Данію також...Хоча, Данія взагалі ні до чого
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01.06.2022 15:57 Відповісти
Менше ЗЕленим ******* треба було. Ніхто не хоче мати проблем, крім ЗЕ. ********** навмисно.
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01.06.2022 15:02 Відповісти
Я вже сумніваюся,що у ЕС розділяють ті ціннності з яких створвався сам цей союз.
Хоча завжди треба спиратися на власні сили якщо не входиш у військові блоки,тим паче з нашими спеціалістами ми могли освоїти випуск практично всієї номенклатури озброєнь та *********** натівських стандартів.Але ,що про те балакати коли потрібно було з 2014 року прийняти та виконувати крок за кроком оборонну стратегію, на яку вибори тої чи іншої персони не повинні були впливати.
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01.06.2022 15:03 Відповісти
15 тис за САУ? Ну от що і варто було довести. В супердемократичній і суперрозвиненій Бельгії з високим півнем життя Міністерство оборони САУ М109 продають по ціні Рено Кліо.
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01.06.2022 15:10 Відповісти
По остаточной стоимости. За ненадобностью. Европе уже 20 лет влом тратиться на вооружение.
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01.06.2022 15:19 Відповісти
Ось не треба розповідати. Очевидно ж, що це була схема. Продали дешево те, що "типу" не потрібне країні для подальшого перепродажу країнам третього світу вже приватною компанією і по значно вищій ціні. Представники влади також отримали свої $$$
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01.06.2022 15:31 Відповісти
короче все ясно, ******* не мешки ворочать , европа оказалась самой дешевой проституткой .
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01.06.2022 15:12 Відповісти
БЕльгія забагато захотіла ?

ну що ж..

ВИЧЕРКНЕМО Бельгію зі списку майбутніх відновлювачів Економіки України.Зокрема всі бельгійські фірми.
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01.06.2022 15:36 Відповісти
Ты хоть про одну Бельгийскую строительную фирму слышал которая
чего то где то строила?
Хорошо вычеркнем Украину из партнеров Брюселя
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01.06.2022 15:46 Відповісти
А Украина была в списке партнёров? В чём это проявлялось?
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01.06.2022 16:00 Відповісти
В деньгах,которые Украина с Брюселя уже лет 15 получает.
С украинской стороны ни в чём
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01.06.2022 17:22 Відповісти
Еркюль Пуаро виявився зажерливішим, ніж здавалось.
Лендліз не означає, що Україна швирятиме гроші направо і наліво.
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01.06.2022 15:41 Відповісти
Вот те на! А Германия 4 миллиарда
уже Украине подарила,но она ж плохая.
Короче нужна только халява,не в оружии дело.
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01.06.2022 15:43 Відповісти
Германия никогда не была плохой.
Плохими были Шрёдер, Меркель и Штайнмайер.
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01.06.2022 16:02 Відповісти
Нишу гаубиц мы успешно заполняем с помощью Америки.
А Бельгия пусть лучше продаст нам ракеты дальнего действия.
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01.06.2022 16:04 Відповісти
через відсутність у нашого Міністерства оборони змоги їх викупити


пока не отработана технология закатывать такие объекты в асфальт
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01.06.2022 16:27 Відповісти
Зелена команда 2,5 роки знищувала укр. оборонку : САУ Богдана , РСЗВ , ППО і т. д. ; це не враховуючи економічні втрати простоючих виробничих потужностей та втрат відрахувань до бюджету . Тепер приходиться переплачувати вдесятеро - геніальна ідея Найвеличнішого .
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01.06.2022 16:27 Відповісти
Ось насправді ті бариги, що наживаються на війні 😬
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01.06.2022 17:10 Відповісти
Самое грустное то, что никто никому ничего не дарит. Просто нам не показывают подписываемые бумажки и косвенные ништяки.
И тот факт, что платить придётся не делает его кремлевской пропагандой.
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01.06.2022 17:14 Відповісти
15000 евро это стоит подержанная машина среднего класса, видно пушки старые и годны только на металолом.
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01.06.2022 17:17 Відповісти
більше треба рекламувати наміри по зброї щоб параша перехоплювала контракти шантажем чи баблом через треті країни
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01.06.2022 17:34 Відповісти
 
 