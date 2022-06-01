Поставка до України гаубиць з Бельгії зірвалася через високу ціну, - ЗМІ
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Бельгія не буде поставляти в Україну броньовані гаубиці M109 через відсутність у нашого Міністерства оборони змоги їх викупити.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання De Morgen, інформує Цензор.НЕТ.
За словами обізнаних джерел, переговори між міністерством оборони та східнофламандською технологічною компанією OIP зірвалися через ціну на M109. "Дуже важко вести переговори, якщо контрагент просить у десять разів більше, ніж він сам за це заплатив", - повідомило джерело.
OIP, дочірня компанія якої спеціалізується на військовій техніці, також не дозволила перевіряти стан M109 спеціалістам з бельгійської армії.
Нещодавно в Міноборони Бельгії повідомили, що броньовані гаубиці вже були продані іншій стороні. Кому, незрозуміло. OIP не хоче коментувати це питання.
"Так що поставки не буде, але це не з принципових міркувань", - сказала міністр оборони Людівін Дедондер.
Видання нагадує, що гаубиці були продані бельгійським міністерством оборони в 2008 році, що є "яскравим прикладом відсутності інтересу до армії".
Частина з них була продана Індонезії в 2015 році, а решту розмістили в ангарі OIP, причому компанія отримала їх за зниженою ціною - деякі навіть за 15 тисяч євро.
"У квітні уряд ухвалив рішення викупити гаубиці та негайно відправити їх на фронт на Схід України", - повідомляє видання.
Наразі Бельгія надала Україні близько 77 мільйонів євро військової допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Некто Бэ, дружбан некоего Зе,уже второй раз закупает у госструктур автогаз за половину рыночной цены. За 1 месяц убытки бюджета составили 695 000 000 гр. Сколько САУ у Дании можно было закупить за эти деньги?
Те, що МОЖНА отримати, чи вже отримано - НЕ розповідають.
І хоча набагато більше отримано, чим відмовлено - подібна інфа подається, як зрада.
Не навчилася Україна ще протистояти інформаційній війні.
"...Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання De Morgen, інформує Цензор.НЕТ..."
США - 1 023 M109A6/M109A7, ще близько 500 M109A6 на зберіганні, станом на 2021 рік
і він підкине пару сотен
тим більше, що американці зараз активно шукають їй заміну
Дальність вогню:
Ефективна 18 - 22
(19,3 - 30 активно-реактивним снарядом)
Фсьо украдена да нас.... Порошенка винаватьій...
2 Могли б "українські" олігархи скинутись
Мені взагалі якось неподобається ********, що стало крутитись навколо війни. Якийсь аццький цирк.
+ домашні прохвости, що наживаються на волонтерських поставках.
Коротше - Україну здають по договорняку. І ніякий Зе не гордість України, а просто диверсант. Якщо чесно.
Та ніхто по договорняку Україну не здає. Просто зброя і військова техніка коштують грошей і часто дуже великих грошей. Те, що в одному випадку не зійшлися в ціні з приватною компанією - то виключення.
гроші не пахнуть.
"...Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва..."
Как делает Украина прокачивая кацапский газ,нефть
Хоча завжди треба спиратися на власні сили якщо не входиш у військові блоки,тим паче з нашими спеціалістами ми могли освоїти випуск практично всієї номенклатури озброєнь та *********** натівських стандартів.Але ,що про те балакати коли потрібно було з 2014 року прийняти та виконувати крок за кроком оборонну стратегію, на яку вибори тої чи іншої персони не повинні були впливати.
ну що ж..
ВИЧЕРКНЕМО Бельгію зі списку майбутніх відновлювачів Економіки України.Зокрема всі бельгійські фірми.
чего то где то строила?
Хорошо вычеркнем Украину из партнеров Брюселя
С украинской стороны ни в чём
Лендліз не означає, що Україна швирятиме гроші направо і наліво.
уже Украине подарила,но она ж плохая.
Короче нужна только халява,не в оружии дело.
Плохими были Шрёдер, Меркель и Штайнмайер.
А Бельгия пусть лучше продаст нам ракеты дальнего действия.
пока не отработана технология закатывать такие объекты в асфальт
И тот факт, что платить придётся не делает его кремлевской пропагандой.