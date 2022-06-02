В "ЛДНР" анонсували міжнародний трибунал для Зеленського, Порошенка та Турчинова

Терористи "ЛДНР" хочуть провести трибунал для Порошенка, Зеленського та Турчинова. Окупаційна "влада" Донбасу розраховує, що в судилищі над українськими політиками та військовослужбовцями братимуть участь представники ЄС та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробила депутат "народної ради" Олена Шишкіна.

За її словами, окупаційна "влада" Донбасу готує міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності українських топ політиків.

Шишкіна зазначила, що йдеться про в.о. президента України Олександра Турчинова, а також про п'ятого і шостого президентів - Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Колаборант під час інтерв'ю ТАСС заявила, що під формулювання військовий злочинець підпадають не лише військовослужбовці, які натиснули на курок, а й генерали з керівництвом країни, які віддали накази.

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"Це й ті президенти, а їх було троє - Турчинов, виконуючий обов'язки, Порошенко та Зеленський", - продовжила Шишкіна та звинуватила військово-політичне керівництво України у "відправленні нацистів на Донбас для вбивства мирного населення".

Представник окупаційної "влади" також пригрозила кримінальною відповідальністю західним союзникам Києва, які надавали нашій країні військову допомогу для протистояння ЗС РФ.

Крім цього, як стверджує Шишкіна, влада ОРДЛО до кінця поточного літа планує провести трибунал над українськими військовослужбовцями, які брали участь у боях на Донбасі. Колаборант також висловила сподівання, що у незаконному судилищі братимуть участь представники країн Заходу.

"Ми сподіваємося, що відданість правовому полю, міжнародним конвенціям візьме гору, і кожна країна, Європа та США зокрема надішле представників на міжнародний трибунал", - підсумувала Шишкіна.

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