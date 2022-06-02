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В "ЛДНР" анонсували міжнародний трибунал для Зеленського, Порошенка та Турчинова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

днр

Терористи "ЛДНР" хочуть провести трибунал для Порошенка, Зеленського та Турчинова. Окупаційна "влада" Донбасу розраховує, що в судилищі над українськими політиками та військовослужбовцями братимуть участь представники ЄС та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробила депутат "народної ради" Олена Шишкіна.

За її словами, окупаційна "влада" Донбасу готує міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності українських топ політиків.

Шишкіна зазначила, що йдеться про в.о. президента України Олександра Турчинова, а також про п'ятого і шостого президентів - Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Колаборант під час інтерв'ю ТАСС заявила, що під формулювання військовий злочинець підпадають не лише військовослужбовці, які натиснули на курок, а й генерали з керівництвом країни, які віддали накази.

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"Це й ті президенти, а їх було троє - Турчинов, виконуючий обов'язки, Порошенко та Зеленський", - продовжила Шишкіна та звинуватила військово-політичне керівництво України у "відправленні нацистів на Донбас для вбивства мирного населення".

Представник окупаційної "влади" також пригрозила кримінальною відповідальністю західним союзникам Києва, які надавали нашій країні військову допомогу для протистояння ЗС РФ.

Крім цього, як стверджує Шишкіна, влада ОРДЛО до кінця поточного літа планує провести трибунал над українськими військовослужбовцями, які брали участь у боях на Донбасі. Колаборант також висловила сподівання, що у незаконному судилищі братимуть участь представники країн Заходу.

"Ми сподіваємося, що відданість правовому полю, міжнародним конвенціям візьме гору, і кожна країна, Європа та США зокрема надішле представників на міжнародний трибунал", - підсумувала Шишкіна.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
#АзовстальМаріуполь Що з полоненими воїнами???
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02.06.2022 17:45
+65
"Міжнародний" це між якими народами? Між народами лнр, днр, опхазії і осетії?
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02.06.2022 17:45
+52
Дебіли ***...
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02.06.2022 17:45
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Шышкина так и просится на шышку
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02.06.2022 19:52 Відповісти
Смело, смело...
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02.06.2022 20:01 Відповісти
Конкуренты 95 квартала.
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02.06.2022 20:20 Відповісти
А що ЦЕ таке-ленка **********?
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02.06.2022 20:26 Відповісти
ТЕРРОРИСТЫ БЕЗ ИДЕИ !)
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02.06.2022 20:27 Відповісти
бач як бояться гааги,
клоунську пародію суда вже роблять
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02.06.2022 20:32 Відповісти
Це вже котрий за рахунком?

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02.06.2022 20:56 Відповісти
ГОЛОВНИЙ ПРОКУРОР ТА СУДДЯ З дЫнЫрЫ ?
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02.06.2022 21:19 Відповісти
**************.... мої очі витекли
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08.06.2022 21:43 Відповісти
А почему их любимое пуйло не вывезло в рашку все лугандонское стадо из лднр чтоб их не обстреливали?
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02.06.2022 21:25 Відповісти
Дякую- посміявся ))))
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02.06.2022 21:37 Відповісти
"Мы надеемся, что преданность правовому полю, международным конвенциям возобладает, и каждая страна, Европа и США в частности пришлет представителей на международный трибунал".

Заседание "международного трибунала", надо полагать, будет проходит под куполом большого московского цирка, а председательствовать на нём будут "героически раненый недобитый" пушилин и пасечник? ))
Ну а ЕС однозначно должен прислать в качестве представителей ле пен и берлускони.
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02.06.2022 21:41 Відповісти
В Донецьке і Луганську празднують


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02.06.2022 21:42 Відповісти
..а причём тут Зеленский?..........................
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02.06.2022 22:05 Відповісти
"Трибунал" буде можливий тільки після взяття Рейк'явіка! )
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02.06.2022 22:25 Відповісти
На крейсере "москва".
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02.06.2022 22:35 Відповісти
Боже какая идиотка🤮
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02.06.2022 22:33 Відповісти
За что бубочку-милаху. За что то его? Юрмала, сочи, оман, банковая. Он вам ничиво ни должен
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02.06.2022 22:33 Відповісти
В 6-ій палаті анонсували...
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02.06.2022 22:42 Відповісти
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02.06.2022 22:46 Відповісти
Пасторе не матюкайтесь,ви ж віруюча людина)))Може вам допомогти чим?)))
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08.06.2022 21:44 Відповісти
дурні
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03.06.2022 00:44 Відповісти
Який цікавий приклад важкого психічного захворювання. Потрібна термінове обстеження в стаціонарі. Але в мене на жаль всі палати зайняті
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03.06.2022 02:14 Відповісти
это все зе...его берите и садите в подвал
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03.06.2022 02:40 Відповісти
Зачистку на Донбассе проводила полиция по заказу руссни, также полиция уничтожала и граждан в то же время, что зафиксировано, а в конце предала страну
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03.06.2022 05:21 Відповісти
шишкина, о какое имя, наверное проглотила шишку и теперь не может виср.....ть
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03.06.2022 06:34 Відповісти
пушилин,ты лярва прокацапская подмывайся,тебя криворылый ждут "прекрасные"времена.
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03.06.2022 07:41 Відповісти
Даунецким задротам главное влажно помечтать, дебилы млять.
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03.06.2022 08:09 Відповісти
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