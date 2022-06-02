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В "ЛДНР" анонсировали международный трибунал для Зеленского, Порошенко и Турчинова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко,зеленський

Террористы "ЛДНР" хотят провести трибунал для Порошенко, Зеленского и Турчинова. Оккупационные "власти" Донбасса рассчитывают, что в судилище над украинскими политиками и военнослужащими будут участвовать представители ЕС и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделала депутат "народного совета" Елена Шишкина.

По ее словам, оккупационные "власти" Донбасса готовят международный трибунал для привлечения к ответственности украинских топ-политиков.

Шишкина отметила, что речь идет о и.о. президента Украины Александра Турчинова, а также о пятом и шестом президентах - Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

Коллаборант во время интервью ТАСС заявила, что под формулировку военный преступник подпадают не только нажавшие на курок военнослужащие, но и генералы с руководством страны, отдавшие приказы.

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"Это и те президенты, а их было трое - Турчинов, исполняющий обязанности, Порошенко и Зеленский", - продолжила Шишкина и обвинила военно-политическое руководство Украины в "отправлении нацистов в Донбасс для убийства мирного населения".

Представитель оккупационной "власти" также пригрозила уголовной ответственностью западным союзникам Киева, оказывавшим нашей стране военную помощь для противостояния ВС РФ.

Кроме этого, как утверждает Шишкина, власти ОРДЛО до конца текущего лета планируют провести трибунал над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях на Донбассе. Коллаборант также выразила надежду, что в незаконном судилище будут участвовать представители стран Запада.

"Мы надеемся, что преданность правовому полю, международным конвенциям возобладает, и каждая страна, Европа и США в частности пришлет представителей на международный трибунал", - подытожила Шишкина.

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Топ комментарии
+73
#АзовстальМаріуполь Що з полоненими воїнами???
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02.06.2022 17:45
+65
"Міжнародний" це між якими народами? Між народами лнр, днр, опхазії і осетії?
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02.06.2022 17:45
+52
Дебіли ***...
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02.06.2022 17:45
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Страница 2 из 2
Шышкина так и просится на шышку
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02.06.2022 19:52 Ответить
Смело, смело...
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02.06.2022 20:01 Ответить
Конкуренты 95 квартала.
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02.06.2022 20:20 Ответить
А що ЦЕ таке-ленка **********?
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02.06.2022 20:26 Ответить
ТЕРРОРИСТЫ БЕЗ ИДЕИ !)
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02.06.2022 20:27 Ответить
бач як бояться гааги,
клоунську пародію суда вже роблять
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02.06.2022 20:32 Ответить
Це вже котрий за рахунком?

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02.06.2022 20:56 Ответить
ГОЛОВНИЙ ПРОКУРОР ТА СУДДЯ З дЫнЫрЫ ?
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02.06.2022 21:19 Ответить
**************.... мої очі витекли
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08.06.2022 21:43 Ответить
А почему их любимое пуйло не вывезло в рашку все лугандонское стадо из лднр чтоб их не обстреливали?
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02.06.2022 21:25 Ответить
Дякую- посміявся ))))
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02.06.2022 21:37 Ответить
"Мы надеемся, что преданность правовому полю, международным конвенциям возобладает, и каждая страна, Европа и США в частности пришлет представителей на международный трибунал".

Заседание "международного трибунала", надо полагать, будет проходит под куполом большого московского цирка, а председательствовать на нём будут "героически раненый недобитый" пушилин и пасечник? ))
Ну а ЕС однозначно должен прислать в качестве представителей ле пен и берлускони.
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02.06.2022 21:41 Ответить
В Донецьке і Луганську празднують


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02.06.2022 21:42 Ответить
..а причём тут Зеленский?..........................
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02.06.2022 22:05 Ответить
"Трибунал" буде можливий тільки після взяття Рейк'явіка! )
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02.06.2022 22:25 Ответить
На крейсере "москва".
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02.06.2022 22:35 Ответить
Боже какая идиотка🤮
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02.06.2022 22:33 Ответить
За что бубочку-милаху. За что то его? Юрмала, сочи, оман, банковая. Он вам ничиво ни должен
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02.06.2022 22:33 Ответить
В 6-ій палаті анонсували...
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02.06.2022 22:42 Ответить
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02.06.2022 22:46 Ответить
Пасторе не матюкайтесь,ви ж віруюча людина)))Може вам допомогти чим?)))
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08.06.2022 21:44 Ответить
дурні
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03.06.2022 00:44 Ответить
Який цікавий приклад важкого психічного захворювання. Потрібна термінове обстеження в стаціонарі. Але в мене на жаль всі палати зайняті
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03.06.2022 02:14 Ответить
это все зе...его берите и садите в подвал
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03.06.2022 02:40 Ответить
Зачистку на Донбассе проводила полиция по заказу руссни, также полиция уничтожала и граждан в то же время, что зафиксировано, а в конце предала страну
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03.06.2022 05:21 Ответить
шишкина, о какое имя, наверное проглотила шишку и теперь не может виср.....ть
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03.06.2022 06:34 Ответить
пушилин,ты лярва прокацапская подмывайся,тебя криворылый ждут "прекрасные"времена.
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03.06.2022 07:41 Ответить
Даунецким задротам главное влажно помечтать, дебилы млять.
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03.06.2022 08:09 Ответить
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