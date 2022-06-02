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Росія створила серйозну загрозу для водного потенціалу частини Європи, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода

Російська федерація створила серйозну загрозу для водних ресурсів частини Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі, повідомляє  Укрінформ.

"Однією з найважливіших мішеней для російської армії в Україні зараз є мости через ріки. Буває, що російська армія тричі завдає ракетних ударів по одному і тому ж мосту, щоб його повністю зруйнувати. Неможливо переоцінити і загрозу, яку російська агресія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи – центру і сходу, Чорноморського басейну", - заявив глава держави.

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Він нагадав, що бойові дії на сході ще з 2014 року створили загрозу забруднення підземних вод. Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт, серед яких є "Юнком", де в 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, а й у Чорне й Азовське моря.

Інформуючи партнерів про безпекові виклики, пов’язані з українськими акваторіями, Президент згадав і про блокаду росією українських портів. Він констатував, що через цей акт агресії рф світ стоїть на порозі продовольчої кризи.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Что у зеленского на уме то у подоляка в мочевом пузыре😁😁😁👍
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02.06.2022 20:14
+7
Кацапські свині серуть та смердять по усьому цивілізованому світу...
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02.06.2022 20:09
+4
раша - вообще угроза человечеству.. раковая опухоль планеты !!!
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02.06.2022 20:33
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Кацапські свині серуть та смердять по усьому цивілізованому світу...
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02.06.2022 20:09 Відповісти
Что у зеленского на уме то у подоляка в мочевом пузыре😁😁😁👍
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02.06.2022 20:14 Відповісти
Або навіть навпаки!
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02.06.2022 21:03 Відповісти
Він нагадав, що бойові дії на сході ще з 2014 року створили загрозу забруднення підземних вод. Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт, серед яких є "Юнком", де в 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, а й у Чорне й Азовське моря. Джерело: https://censor.net/ua/n3345578


Чернобыльскую АЭС они уже взорвали в 1986 году а Запорожскую АЭС чуть не взорвали -обстреливали им по хер они думают что до их не достанет вот как они туда дошли за 4 дня это уже вопрос?
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02.06.2022 20:30 Відповісти
раша - вообще угроза человечеству.. раковая опухоль планеты !!!
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02.06.2022 20:33 Відповісти
Да що ти таке кажеш, да не може бути, оце відрив очі, а то ніхто не знав
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02.06.2022 20:38 Відповісти
Он ещё в ежевечернем пи%деже роскажет который день полномаштабного вторжения идет
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02.06.2022 20:43 Відповісти
Куда смотрит дерьмак? Это же зеледент так патриотом станет! Хотя нет, это напоминает выражение "смотрите как я всрався и теперь мое зеленое говно весь мир отравит". Зебиратели, аууу, в подвалах и на чужбине не "па приколу" уже? Вы жизни своих детей отдали чтобы бубочка патриотизму научился? Не дорогоВАТА ли цена?
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02.06.2022 20:47 Відповісти
А як по іншому. У мене знайомий втратив квартиру в Херсоні, будинок в Олешках і авто яке купив за місяць до війни - а винен у нього Порох.))))
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02.06.2022 21:06 Відповісти
"нєобучаємий"....)))
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02.06.2022 21:45 Відповісти
А тепер представте цей блискавичний "Z"-план рашистів. Спочатку, за допомогою пропаганди вони садять у головне крісло країни - преZEдента клоуна, потім завдяки цій же пропаганді, вся вертикаль влади у країні опиняється у руках ZE-каманди (яка складається з клоунів, повій, рашистської агентури), далі реZEденти москви сплановано знищуть економіку і обороноздатність України... 23.02 вся ze-мращота готується до шашликів попередньо розмішувавши чонгар. А 24.02, армія Z вторгається в Україну, шашлики маринуються ze-виродки готуються за три дні святкувати блискавичну пабєду маскви. А потім, щось пішло не так... Український народ почав давати звіздюлєй z-виродкам. Тому агент фсб - буратіно вирішив негайно змінити касаваротку на вишиванку
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02.06.2022 20:54 Відповісти
чувак да ты прям раскрыл заговор тысячелетия на диване
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02.06.2022 22:56 Відповісти
Основная проблема в том, что они хотят и обстреливают всю нашу страну ракетами, а мы, даже при наличии таких ракет этого не сделаем. Они могут годами обстреливать наши вокзалы, мосты, предприятия. Мы ответить не сможем.
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02.06.2022 21:15 Відповісти
хочу шашла.где взять?
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02.06.2022 22:03 Відповісти
Мы миротворцы, мы не можем давать сдачи, Раньше, в детстве, можно было пойти к маме поплакать и пожаловаться. Но уже же выросли. Я не понимаю, почему занята позиция жертвы.
Это как стоит мальчик, плачет, сопли по лицу размазывает, но руку в ответ поднять боится.
Это недостойная позиция, враг таких не уважает и наглеет. А мы отходили, отступали, прощали
долги. Это, наверное, первый раз в истории войн применяется такая методика.
Помню, у Льва Толстого была теория "непротивление злу насилием", т.е., если бьют по правой щеке, то нужно подставить левую. (Из школьных учебников). Война идёт навсю, орки убили около
100 тыс. наших людей, а мы просим их, чтобы они отошли, чтобы не убивали наших людей и наших
воинов. Это только у меня возникает вопрос, а война ли это, или какие то чудовищные танцы?
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02.06.2022 22:31 Відповісти
 
 