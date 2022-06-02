Росія створила серйозну загрозу для водного потенціалу частини Європи, - Зеленський
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Російська федерація створила серйозну загрозу для водних ресурсів частини Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі, повідомляє Укрінформ.
"Однією з найважливіших мішеней для російської армії в Україні зараз є мости через ріки. Буває, що російська армія тричі завдає ракетних ударів по одному і тому ж мосту, щоб його повністю зруйнувати. Неможливо переоцінити і загрозу, яку російська агресія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи – центру і сходу, Чорноморського басейну", - заявив глава держави.
Він нагадав, що бойові дії на сході ще з 2014 року створили загрозу забруднення підземних вод. Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт, серед яких є "Юнком", де в 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, а й у Чорне й Азовське моря.
Інформуючи партнерів про безпекові виклики, пов’язані з українськими акваторіями, Президент згадав і про блокаду росією українських портів. Він констатував, що через цей акт агресії рф світ стоїть на порозі продовольчої кризи.
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Чернобыльскую АЭС они уже взорвали в 1986 году а Запорожскую АЭС чуть не взорвали -обстреливали им по хер они думают что до их не достанет вот как они туда дошли за 4 дня это уже вопрос?
Это как стоит мальчик, плачет, сопли по лицу размазывает, но руку в ответ поднять боится.
Это недостойная позиция, враг таких не уважает и наглеет. А мы отходили, отступали, прощали
долги. Это, наверное, первый раз в истории войн применяется такая методика.
Помню, у Льва Толстого была теория "непротивление злу насилием", т.е., если бьют по правой щеке, то нужно подставить левую. (Из школьных учебников). Война идёт навсю, орки убили около
100 тыс. наших людей, а мы просим их, чтобы они отошли, чтобы не убивали наших людей и наших
воинов. Это только у меня возникает вопрос, а война ли это, или какие то чудовищные танцы?