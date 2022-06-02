Росія створила серйозну загрозу для водного потенціалу частини Європи, - Зеленський

Російська федерація створила серйозну загрозу для водних ресурсів частини Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський заявив на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі, повідомляє Укрінформ.

"Однією з найважливіших мішеней для російської армії в Україні зараз є мости через ріки. Буває, що російська армія тричі завдає ракетних ударів по одному і тому ж мосту, щоб його повністю зруйнувати. Неможливо переоцінити і загрозу, яку російська агресія створила для водного потенціалу усієї нашої частини Європи – центру і сходу, Чорноморського басейну", - заявив глава держави.

Також читайте: У Миколаєві найближчим часом не буде централізованого водопостачання, - водоканал

Він нагадав, що бойові дії на сході ще з 2014 року створили загрозу забруднення підземних вод. Якщо продовжиться затоплення вугільних шахт, серед яких є "Юнком", де в 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух, то отрута і навіть радіоактивне забруднення можуть потрапити не тільки в річки України, а й у Чорне й Азовське моря.

Інформуючи партнерів про безпекові виклики, пов’язані з українськими акваторіями, Президент згадав і про блокаду росією українських портів. Він констатував, що через цей акт агресії рф світ стоїть на порозі продовольчої кризи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад десять міст України не мають доступу до питної води, - Денісова